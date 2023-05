Jean-Louis Murat, le chanteur français qui détestait la chanson française

Dans sa bibliothèque, disait-il en interview, il n'y avait pas de chanson française, "juste trois ou quatre disques de Joe Dassin". Jean-Louis Murat n'a jamais caché son aversion pour le milieu de la variété française. Tantôt qualifiée de "mafia" ou "d'omerta", elle trouvait assez peu grâce aux yeux du chanteur décédé ce jeudi, à l'âge de 71 ans.

Jean-Louis Murat n'était pas complètement coupé de la scène française : il a enregistré un duo, "Regrets", avec Mylène Farmer, il a écrit le tube "Un singe en hiver" pour Indochine, ainsi que des titres pour Françoise Hardy ou Isabelle Boulay. Certains, comme Benjamin Biolay, semblaient susciter son admiration – "Il est une pépite", disait-il de lui. Ou Maurane, "celle qui chante le mieux en France". Mais très souvent, en interview, s'il saluait ses modèles qui étaient Brel, Ferrat ou Brassens, il n'était pas tendre avec ses contemporains.

Publicité

À de nombreuses reprises, il disait "ne même plus savoir ce que c'était, la chanson française, on a tous ces vieux trucs comme Cabrel qui se prend pour les Eagles ou Goldman pour n'importe quel truc ringard américain". Interrogé dans le magazine Elle en 1999 sur ses "fils spirituels", Dominique A, Miossec ou Katerine, il répond que cela ne lui inspire que "de l'indifférence". "J'ai décroché de la variété française, il y a longtemps", disait-il.

Florent Pagny : "Arrangements en dessous de la ceinture"

On résume souvent les prises de paroles sulfureuses de Jean-Louis Murat à ces dernières années... mais en réalité, elles remontent à bien plus loin. Ce site de fan relève que dès 1990 , alors que Florent Pagny cartonnait avec son premier tube "N'importe quoi", le chanteur disait, dans une interview au journal Best, détester ce titre : "Je n’aime pas ce côté "je mets mes tripes sur la table", ce langage pseudo parlé dans une situation où, manifestement, les mots ne servent à rien. Personnellement, si j’allais mal, et qu’on me demandait comme le fait Pagny : "Dis moi pourquoi tu ne vas pas ?", je répondrais : "Occupe-toi de tes fesses". Si ça marche, c’est qu’il s’agit là de chansons populaires caressant le peuple dans le sens du poil, dotée d’arrangements visant largement en dessous de la ceinture."

Johnny Hallyday : "Le jour de sa mort, ce fut un soulagement"

Alors même qu'on lui a proposé, dans les années 90, d'écrire pour Johnny Hallyday, Jean-Louis Murat n'était pas tendre avec le rockeur et sa place de taulier dans la chanson française. "Je ne vais pas trouver génial qu'il n'y ait que Johnny Hallyday et Patrick Bruel qui vendent des disques dans ce pays à la mord-moi le nœud", disait-il dès 2003 dans une interview.

A longueur d'interviews, Johnny a été ciblé par Jean-Louis Murat : "C'est la ringardise française à son maximum (...) c'est le ringard absolu qui fascine par une espèce de sauvagerie à trois francs", disait-il, en 2004, dans Voici . "Johnny Hallyday n'existe pas", a-t-il aussi dit sur France 5 en 2018. Surtout, en 2019 dans Les Inrockuptibles, il avait déclaré : "Le jour de sa mort, ce fut un soulagement. Comme un 6 juin 1944 pour la musique. À cause de lui, nous sommes passés pour des tocards pendant 50 ans".

Claude François, Patrick Juvet, Dalida... à la sulfateuse

Trois pour le prix d'un. Dans la revue auvergnate Jim , en 2003 – toujours selon une revue de presse en ligne – les chanteurs des années 70 en prenaient pour leur grade. À la base cela semblait partir d'une bonne intention, Jean-Louis Murat appelant les jeunes artistes à réagir à la vague Star Academy. Et puis... c'est parti en dézinguage, comme souvent avec Murat :

"Quand je croise des gens hyper branchés qui me disent que Claude François c’était super, je leur mets une baffe, parce que nous, le jour où il est mort, on a fait une de ces javas ! Pour Patrick Juvet , si on l’avait vu en 77, on lui aurait explosé la gueule. On faisait de la musique contre ça ! Dalida ? L’autre fois, au Moulin de la Galette, j’ai pris le dessert "Dalida" et j’ai dit : "Vous avez une cigarette Russe, pour lui foutre dans le fion ?". En 77, si on l’avait vue en bagnole, on lui aurait foncé dessus".

Alain Souchon : "Carrière de lèche-cul"

"Souchon, il a déjà 130 ans, on ne sait même plus" : âgé de seulement sept ans de plus que Jean-Louis Murat, Alain Souchon a été visé de nombreuses fois par Jean-Louis Murat, et pas que sur son âge. En 2011 dans Le Point, il revenait à la charge sur Alain Souchon, dont il qualifie la carrière de "carrière de lèche cul. C'est le plus grand stratège de la chanson française, il est passé de Pompidou à Sarkozy sans broncher : c'est le Lecanuet de la chanson".

Jean-Jacques Goldman : "C'est Al Capone"

Jean-Jacques Goldman non plus n'était pas épargné, et particulièrement pas en tant que chef de troupe des Enfoirés, "une espèce de mafia avec Goldman dans le rôle d'Al Capone", disait-il en 2003 dans "Rock & Folk". Un peu plus tard, en 2006 dans le magazine Platine spécialisé dans la chanson française, il disait avoir été "banni" des Enfoirés par Jean-Jacques Goldman après qu'Alain Souchon avait proposé une reprise d'une de ses chansons. "xx", avait-il dit.

Des années plus tôt pourtant, en 1989, Jean-Jacques Goldman trouvait grâce à ces yeux sur un point précis, sa discrétion médiatique. "C'est le seul à avoir compris. Personne ne sait ce qu'il pense, comment il vit. Il fera encore des disques dans 30 ans" – pari perdu, Goldman a sorti son dernier album en 2002.

Renaud : "Le fourbe absolu"

On aurait pu croire Jean-Louis Murat proche de Renaud pour leur côté contestataire en commun. Il n'en est rien : "Cette façon de se prendre pour Jésus-Christ, de faire une traversée du désert en Ricard et de se présenter en croix avec une idéologie qui se veut trotskiste et qui en fait est d’extrême droite… Le succès de Renaud c’est vraiment l’abjection totale ! Johnny c’est Einstein à côté. C’est une bonne référence Renaud parce que je pense pas que l’on puisse descendre plus bas", disait-il en 2004.

Et à propos de la compagne du chanteur à l'époque, tout en finesse : "Sa meuf elle a intérêt à être habile des doigts, parce qu’elle ne doit pas rigoler des fesses tous les jours". Un peu plus tard, en 2006, autre trait d'humour : "Renaud est si con qu'il pourrait s'appeler Citroën". Et de conclure, en 2006 toujours mais dans une autre interview, que Renaud est la personne dans le milieu qu'il aime le moins : "C'est le fourbe absolu ce type, l'hypocrisie grandeur nature".

Michel Polnareff : "Un gros con"

En 2016, alors en promotion de son album "Morituri", Jean-Louis Murat réagit, pour le journal Metro, au fait d'avoir du mal à être programmé dans les salles de concer : "Les salles prennent moins de risques, elles préfèrent programmer des gros cons comme Renaud ou Polnareff". Si pour Renaud, les piques du chanteur n'étaient pas une nouveauté, Michel Polnareff n'est pas resté sans rien dire. "Il s'y croit de trop : aucune modestie, c'est lui le gros nul. On se demande à qui cela va manquer que Murat ne fasse pas de tournée", avait-il répondu sur Twitter.

Même certains monuments de la chanson internationale ne s'en sortaient pas mieux aux yeux de Jean-Louis Murat, qui disait des chanson de John Lennon "qu'elles peuvent servir au Crédit Agricole" et que Paul McCartney était le "Jacques Chirac de la chanson".

Angèle : "La Chantal Goya 2.0"

L'une de ses dernières sorties remarquées concernait la chanteuse belge Angèle, "une Chantal Goya 2.0" disait-il dans une intevriew à Paris Match. Il lui reprochait notamment le clip de sa chanson "Balance ton quoi" : "N**ous, les mecs, elle nous surplombe avec un culot dingue, elle nous dit 'Tu ne regardes pas, tu ne touches pas' tout en faisant des chorégraphies de peep-show". "J’en ai côtoyé pas mal des chanteuses qui ont la science infuse. Mais Beyoncé ou Rihanna n’ont jamais écrit un titre. Si elles n’avaient pas des mecs derrière, elles n’en seraient pas là. Angèle, elle va prendre des airs de pré-mamie bientôt et ce sera fini", poursuivait-il, pour généralser.

PNL "du niveau du Club Dorothée"

Fan de Neil Young, de Bob Dylan, il était aussi admiratif.... du rap, de Dr Dre, de Snoop Dogg ou, plus tard, de Franck Ocean. Mais même le rap français n'avait pas grâce à ses yeux. Ainsi, en 2019, il qualifie le groupe PNL de "vaste et funeste blague" et de "musique macroniste, comme il y eut une musique pompidolienne dont l'acmé fut Téléphone. Ce sont des petits Macron qui essaient de faire du pognon en ayant le QI d'une fourchette ! PNL, c'est du niveau du Club Dorothée. Même La Bande à Basile, c'était mieux".