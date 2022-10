Jean-Louis Périès, le président du procès du 13-Novembre, raccroche la robe

Il faut tout d’abord une fraction de seconde. Pour s’assurer que l’homme qui se tient là, sur le grand escalier de pierre du palais de justice, est bien le même que celui qu’on a vu, dix mois durant, dans sa robe rouge bordée d’hermine, au centre de l’immense pupitre de la plus immense encore salle d’audience du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il faut une fraction de seconde, parce qu’il nous apparaît cette fois en simple chemise, mais aussi parce qu’il y a sur son visage un air détendu qu’on lui découvre.

Pendant dix mois, l'homme le plus scruté de France

Et il a de quoi être détendu. Car ce 1er novembre 2022, Jean-Louis Périès raccroche la robe et prend sa retraite, après 41 ans de magistrature. Après aussi, voire surtout, 10 mois d’un procès dense, historique, scruté par le monde entier : V13 - pour vendredi 13 novembre -, dont il était le président de la cour d’assises spécialement composée .

Publicité

Une sacrée mission, à laquelle il ne s’attendait “pas du tout. Pour moi, c’était un truc inaccessible. Ça faisait peur à tout le monde, moi le premier". L’ampleur du dossier, évidemment, “une montagne énorme”. Mais aussi “sur le plan émotif”. Alors il réfléchit, consulte son entourage. Et se lance. “J’ai accepté parce que je me suis dit que j’allais comprendre. Comprendre comment des jeunes de 20-25 ans arrivent en France pour tirer sur des jeunes de 20-25 ans.”

Des mois durant, Jean-Louis Périès prépare le procès, se plonge dans l’immense dossier. La version papier se trouve alors dans une pièce hyper sécurisée, dans les sous-sols du palais. 500 tomes, soixante mètres linéaires. “J’ai voulu voir, quand même. Et puis, pour certaines photos, c’était mieux de les voir sur papier.” Des images pour certaines restées imprimées sur sa rétine. “Il y a des moments où j’avais besoin de faire autre chose.”

"Je ne faisais pas le fier"

Arrive ce 8 septembre 2021, jour de l’ouverture du procès. Jean-Louis Périès enfile sa robe, celle qui a appartenu à son père, magistrat lui aussi. “J’ai laissé son étiquette avec son nom, Roger Périès.” Et puis, il faut y aller. “Je ne faisais pas le fier. La tension monte. On sait que la salle est blindée.” Le dispositif de sécurité maximal : “Il y avait des drones au-dessus du palais. Même nous, pour accéder à la salle avec les policiers chargés de notre protection, on a dû montrer 4 fois nos badges. C’était dantesque.”

On est alors bien loin de ses débuts comme juge d’instance à Aubagne, premier poste de Jean-Louis Périès. Parmi ses attributions à l’époque : le tribunal paritaire des baux ruraux. “On siégeait avec des agriculteurs, c’était extraordinaire. La première fois que je suis arrivé, j’avais 25 ans, eux une cinquantaine d’années. Ils m’ont regardé en disant : 'on attend monsieur le juge'. Quand ils ont compris que c’était moi, ils se sont marrés. Mais c’était passionnant. Il fallait traduire en droit des solutions qu’ils avaient trouvées en fait.”

Problèmes de loyer, de voisinage, d’incendie, de récoltes. Mais surtout, un lien direct avec le justiciable qui lui plaît. “La plupart des gens viennent sans avocat. Certains arrivaient en short, des fois même en maillot de bain, c’était assez drôle.” Alors évidemment, quarante ans plus tard, dans l’immense salle d’audience, l’ambiance est tout autre. “La salle est noire de robes ! C’est très très impressionnant. Mais j’ai mon fil conducteur.”

Au procès, le défi de l'émotion

Alors Jean-Louis Périès s’accroche à ses notes et ses années d’expérience. Car après Aubagne, il y a eu la région parisienne. Evry, Créteil, Paris. Jean-Louis Périès ne reviendra plus dans le sud, comme il l’envisageait au départ. Juge d’instruction des années durant. La JIRS, juridiction interrégionale qu’il contribue à créer et qui traite des dossiers de grande délinquance. Les audiences correctionnelles, puis les assises. Et notamment le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon.

Mais qu’importe l'expérience, les procès recèlent toujours une part d’inattendu. À celui du 13-Novembre, elle survient dès le premier jour, lorsqu’invité à décliner sa profession, Salah Abdeslam déclare “j’ai cessé toute activité pour devenir combattant de l’État islamique”. “Je ne m’y attendais pas", se souvient Jean-Louis Périès. Et j’ai senti dans la salle un froid glacial. Un peu comme les marcheurs blancs de Game of Thrones. Alors, je me suis dit qu’il fallait tout de suite couper court.” Jean-Louis Périès répond alors d’un ton neutre : “Ah ? Moi, j’avais noté 'intérimaire'."

"Mon statut de président était une vraie protection"

La phrase reste et donne le ton pour la suite. “Il était accusé et moi président, il ne fallait quand même pas qu’il l’oublie, mais il ne fallait pas non plus réagir de façon disproportionnée”, explique aujourd’hui Jean-Louis Périès. Le défi suivant sera d’un tout autre registre : l’émotion. Celle qui a submergé, cinq semaines durant, toute la salle d’audience lors des témoignages de parties civiles. “Mon statut de président était une vraie protection, je ne lâchais pas la personne en face de moi. Mais après certains témoignages, et je pense que ça s’est vu, j’ai eu un peu de mal à reprendre. Heureusement, il y avait les masques.”

Des masques qui n’ont pas empêché le Covid-19 de venir jouer les perturbateurs, à plusieurs reprises : “À la fin, j’étais devenu incollable sur les délais d’isolement, les tests etc. ” D’audition d’enquêteurs en interrogatoire d’accusés, de réquisitoire en plaidoiries, l’audience est cependant parvenue à son terme, le 29 juin dernier, avec le rendu du délibéré. Ce soir-là aussi, la tension est palpable. “On peaufinait les derniers éléments et puis à un moment, j’ai dit : “allez, on y va”. Et une fois assis dans la salle, le stress a disparu.”

Reste aujourd’hui un verdict, qui n’a pas été frappé d’appel. Restent, bien sûr, des souvenirs marquants : "J'y pense encore, j’en rêve parfois la nuit.” Mais, alors qu’il entame une nouvelle vie de retraité, l’expérience "V13" l’a marqué, “mais n’écrase pas tout ”. La preuve ? Il se souvient encore très bien d’une affaire de fausse monnaie, au début des années 1980. Une enquête initiée par le juge Pierre Michel, magistrat de la French Connection, assassiné en octobre 1981 à Marseille. Jean-Louis Périès avait été stagiaire dans un bureau à côté du sien. Il a tenu à lui rendre hommage lors du procès des attentats du 13 novembre. “C’était un sacré magistrat.” Lui aussi.