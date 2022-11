Jean-Luc Mélenchon met ses troupes en ordre de bataille… et en profite pour régler ses comptes en interne

Réorganiser la France Insoumise. Avec cette opération, Jean-Luc Mélenchon entend préparer les troupes en vue d’une dissolution que le leader LFI juge inéluctable, mais aussi de rappeler à l’ordre les trublions, François Ruffin et Clémentine Autain notamment, qui semblent déjà dans les starting-blocks pour la succession du chef.

Car Jean-Luc Mélenchon n’a renoncé à rien. Et surtout pas à obliger Emmanuel Macron à le nommer Premier ministre. Il en est convaincu : le président est trop intrépide pour se satisfaire de ce Parlement qui lui file entre les doigts, qui l’oblige à gouverner à coups de 49.3, et dont l’histoire retiendra qu’il est le premier à avoir accueilli 89 députés de l’extrême-droite. L’Insoumis en chef le confie : "Macron a des facteurs de friabilité irréversibles. Il n’a pas de majorité. Il n’est plus candidat. Il s’ennuie avec cette Assemblée et comme il est joueur...". "Le président de la République va être contraint de dissoudre", la question est de savoir quand, estime Jean-Luc Mélenchon. "Là, il faudra être prêt."

Faire de LFI, une machine de guerre

Raison pour laquelle il a intimé à ses lieutenants de travailler à une nouvelle structuration de son mouvement. Celui-ci restera horizontal et gazeux, mais il y a clairement la volonté de faire de La France Insoumise, une machine de guerre en vue de la conquête du pouvoir. Le document présenté jeudi aux journalistes est clair : "Pour une majorité populaire : renforcer la France Insoumise pour gagner !".

Mobilisés pour décliner la stratégie : les députés Mathilde Panot et Manuel Bompard mais aussi la cheffe de file des eurodéputés LFI Manon Aubry, les parlementaires de Paris Danièle Obono et Sarah Legrain ou encore la députée Clémence Guetté, chargée du programme présidentiel. Quatre axes de travail ont été fixés : "Mener la bataille culturelle" de la gauche sociale et écologique ; "fédérer le peuple et ses combats" ; "se déployer sur tout le territoire" ; "s’organiser pour gagner".

Des actions militantes pour marquer les esprits

En somme ne rater aucune balle. D'abord en s’arrimant au combat des jeunes écologistes qui bloquent les routes, font irruption avec de la colle ou de la soupe dans les musées. "On parle de sabotage ou d’éco-terrorisme !", s’insurge Manon Aubry. "On voit comment on renverse les termes. C’est une opération de diversion : pointer les militants écologistes à l’heure où les seuls qui doivent être pointés du doigt, ce sont les dirigeants de ce gouvernement pour leur inaction climatique." Ainsi, La France Insoumise s’apprête à lancement son pôle Agit Prop pour mener des actions militantes qui frapperont les esprits. La fédération du peuple et de ses combats passe par un soutien aux luttes en cours pour le pouvoir d’achat, la taxation des superprofits ou contre la réforme des retraites.

L’idée du déploiement sur tout le territoire sera incarnée par l’ouverture d’un QG de LFI dans tous les départements. Chaque député.e se verra confier un ou plusieurs départements dans lesquels la France Insoumise est absente avec la charge d’y faire campagne en vue d’élections législatives dont tous les cadres de la France Insoumise sont convaincus qu’elles adviendront bien avant la fin du quinquennat. Une sorte de "shadow Parlement", un parlement fantôme LFI, préfiguration de celui auxquels les électeurs donneront hypothétiquement leurs voix en cas d’élections.

Renforcer l'assise financière du mouvement

Reste le dernier point : "s’organiser pour gagner". Il y est question de renforcer l’assise financière du mouvement avec des contributions volontaires et non pas des cotisations comme cela se pratique dans les partis traditionnels. Mais surtout de fédérer les élus LFI et Nupes, avec des intergroupes NUPES dans les collectivités territoriales, et au plan national une coordination à laquelle ne pourront appartenir que des élus effectivement adhérents de la France Insoumise.

Ce qui signifie par exemple que le député François Ruffin qui n’est pas adhérent de la France Insoumise (ceux qui le sont reversent 12% de leur indemnité parlementaire et leur financement public au mouvement) ne pourra pas faire partie de la structure dirigeante. Pas plus d’ailleurs que le député Aymeric Caron, président de révolution écologique pour le vivant, élu NUPES du 18ème arrondissement de Paris.

Clarification

Très clairement, cette structuration est aussi une clarification à l’heure où les appétits s’aiguisent en interne en vue de la succession de Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain ou François Ruffin sont clairement dans le viseur, eux qui font entendre depuis la rentrée une musique quelque peu dissonante. La députée de Seine-Saint-Denis avait réclamé plus de démocratie au sein du mouvement, et beaucoup estiment qu’elle pourrait en 2027 incarner une candidature sociale écologiste et féministe. François Ruffin lui ne masque plus ses divergences de vues avec la stratégie "bruitiste" de LFI au Parlement, se repeignant "soc-dem", social-démocrate en veste et costume sagement repassés pour ne pas effrayer le faché pas facho qui a préféré Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon tout en partageant le même rejet de la politique d’Emmanuel Macron.

Il faut remettre de l’ordre dans les rangs pour pouvoir mener les batailles à venir estiment les proches de Jean-Luc Mélenchon. D’autant que la prochaine bataille, véritablement imminente cella-là, s’appelle le retour d’Adrien Quatennens , le fils prodigue, à l’Assemblée nationale. Le député, empêtré dans son affaire de divorce pour lequel il a révélé notamment une gifle qui lui aliéné la confiance des féministes, devrait faire son retour dans l’hémicycle la semaine prochaine. La question sera débattue mardi prochain en réunion de groupe.