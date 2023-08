Jean-Michel Geneste, de Lascaux à Nawarla Gabarnmang (Australie)

Nawarla Gabarnmang. Ce site archéologique du nord de l'Australie se trouve en Terre d'Arnhem. Le site est fréquenté depuis 50 000 ans et c'est là qu'on a trouvé une des plus anciennes haches polies connues au monde (35 500 ans). Le site est également exceptionnel grâce à ses ornementations des plafonds.

Jean-Michel Geneste découvre Nawarla Gabarnmang pour la première fois grâce à Margaret Katherine. Aborigène, Margaret appartient à la tribu Jawoyn, installée en Terre d'Arnhem. Lorsqu'elle le contacte, il est le conservateur de la grotte de Lascaux. Après avoir vu un reportage sur Lascaux et le travail sur l'Art rupestre mené par les archéologues, elle pense qu'il pourrait lui apporter des connaissances sur son passé : "Elle regrettait infiniment que son passé ne soit pas étudié, notamment les images de son passé" raconte le chercheur, "et que les enfants de sa tribu ne puissent pas bénéficier d'un savoir sur le passé de sa société telle que nous en avons, nous, en Europe"

Publicité

La rencontre a été très spontanée et directe, se souvient l'archéologue. Margaret l'a conduit jusqu'à la grotte, "un abri sous roche, comme une grotte profonde extrêmement ornée, et elle a commencé une longue diatribe criée et chantée à l'égard des esprits qui vivent dans ces lieux, en leur disant de nous accueillir de manière favorable. Elle était dans l'expression d'une conception du monde totémique."

Jean-Michel Geneste pénètre alors dans la cavité et commence à inspecter avec attention le sol puis se tourne vers Margaret et lui demande : "Si un jour, pour écrire cette histoire, nous devions fouiller, ou est-ce qu'on pourrait fouiller ?". Maragaret lui a désigné l'endroit où elle dormait enfant. Et c'est là que les archéologues ont ensuite travaillé.

"Dans notre culture, on considère que les ancêtres sont toujours là, mais ils restent pour veiller sur le pays."

Face à Margaret et aux traditions ancestrales qu'elle perpétue, Jean-Michel Geneste se trouve dans une situation délicate et qui montre les limites de son travail, de ses capacités interprétatives. Soit Margaret raconte quelque chose qu'elle a entendu dire, soit elle a la capacité, vivant dans une conception du temps qui n'est pas du tout la nôtre, où il y a un continuum entre le passé, le présent et l'avenir, où elle parle aussi bien de son père, de son grand-père ou d'esprits passés, plus anciens, elle les fait parler, elle leur donne vie : "À un moment donné, lorsqu'on lui présente un objet, elle n'a aucun problème à vous dire 'J'entends la voix de mes ancêtres.'"

Situation pour le moins déstabilisante pour un scientifique comme Jean-Michel Geneste : "C'est pour appréhender ces différences que j'étais sur ce terrain. Il est important dans cette quête du passé d'avoir des éléments d'interprétation qui ne relèvent pas de l'imaginaire simple. L'ethnologie contemporaine ou la recherche archéologique sur des terrains très documentés, avec des personnes comme elle, nous montre les différences qu'il y a entre des groupes culturels et les différentes possibilités d'interprétation. Ce sont juste des possibles."

Juste retour des choses, après avoir découvert le site de Nawarla Gabarnmang, Jean-Michel Geneste a accueilli des aborigènes à Lascaux et là encore, rien n'a été rationnel : "Au-delà des réserves logiques et naturelles qu'ils avaient à pénétrer dans une grotte qui appartenait aux esprits et aux ancêtres de mon groupe et qu'ils ne connaissaient pas, il a fallu d'abord les rassurer. Et puis après, une fois rentrés dans la salle des taureaux et dans les diverses galeries de Lascaux, les couleurs leur ont semblé familières. Et en fin de compte, ils ont substitué à une structure narrative probable qui a été enregistrée il y a 20 000 ou 22 000 ans à Lascaux, un récit, une histoire, une mythologie de la région du Kimberley, avec des émeus et des crocodiles, qui n'avait bien entendu rien à voir avec les chevaux ou autres. Mais ils s'y sentaient à l'aise, n'ayant aucun problème avec la situation dans le temps et dans l'espace."

L'homme qui fait parler les pierres

Jean-Michel Geneste a fait le tour du monde des sites remarquables en matière d'art rupestre : l'Australie donc, mais aussi la Sibérie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Colombie-Britannique, le Canada.

Ces peintures rupestres, ces grottes ornées aux quatre coins du monde, lui ont permis d'identifier une part d'universel dans ces hommes et ces femmes qui n'ont pas vécu aux mêmes époques, pas aux mêmes endroits, mais qui ont plaqué leur culture sur les murs : "Il y a dans le comportement de marquage et d'expression sur les parois minérales du monde un comportement universel. Beaucoup de cultures ont eu besoin de s'exprimer par l'art rupestre, que ce soit des chasseurs-cueilleurs, des villageois, des animistes ou des totémismes, etc. En travaillant sur tout cela, je vais vraiment à la recherche de ces différences de grandes subtilités, notamment pour mon propre savoir, mais pour les partager, c'est fondamental pour moi."

Jean-Michel Geneste est à l'origine des programmes de numérisation 3D des grottes de Lascaux et de Chauvet. A travers les nombreux documentaires et films auxquels il a participé, il a développé une approche très spécifique d’écriture sur des sujets touchant aux origines de l’art et des comportements de l’Homme Moderne.