Jean Yanne et Maurice Pialat : nous ne travaillerons plus ensemble

Remise en contexte, Jean Yanne débute une carrière au cinéma en 1964 dans le film La vie à l’envers d’Alain Jessua, s’en suivront une dizaine de rôles où il campe à l’écran un stéréotype du Français moyen : râleur, égoïste et roublard. Le personnage de Jean Yanne à la ville comme à l’écran, choque une partie du public. Conséquence de son humeur, il se fait virer de la radio. Cet événement lui donnera l’idée d’un film Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil où il règle ses comptes avec les radios privés, et leurs aspects mercantiles et hypocrites.

Œuvre hautement autobiographique

En 1971, Maurice Pialat connaît également quelques tumultes, il vient de publier un livre Nous ne vieillirons pas ensemble où il évoque sans romance, ses amours contrariés. Il décide d’adapter ces pages à l’écran. Pour interpréter son double au cinéma, Maurice Pialat choisit Jean Yanne. Il veut un acteur qui lui ressemble physiquement, mais aussi moralement, désireux d’être le plus fidèle à la réalité. La réalité à l’écran donc.

Jean Yanne interprète « un vieil adolescent de quarante ans » marié à une femme avec qui il reste plus par confort, qu’affection. Ce cinéaste raté, frustré, odieux mais "capable de moments de tendresse", entretient une liaison avec une jeune femme de vingt-cinq ans depuis plusieurs années. Pialat film la lente agonie d’un couple entre séparations, retrouvailles, disputes au réalisme saisissant à la limite du voyeurisme.

Une tension sur le plateau comme à l’écran

Mais si les prises de bec sont filmées à l’écran, elles ont aussi lieu sur le plateau. Jean Yanne et Maurice Pialat ne se supportent pas et la toute jeune Marlène Jobert sert d’intermédiaire entre les deux. Il faut dire qu’au-delà de ces deux tempéraments, la vie des deux hommes est tumultueuse. Pialat dirige son double, et filme la rupture qui l'a laissé désespéré, alors que Jean Yanne quitte régulièrement le plateau pour se rendre au chevet de sa femme, atteinte d’un cancer du poumon (elle décédera l’année de la sortie du film).

Sous le soleil de Cannes

C’est à Cannes que se jouera le dernier acte de ce drame : Jean Yanne va décrocher le prix d’interprétation masculine… Qu’il ne viendra pas chercher. Dénigrant le festival qu'il accuse d’une hypocrisie totale et d'être un festival « D’amis qui invitent leurs amis ». Les deux hommes ne travailleront plus ensemble. En salle, le film aura un succès critique, mais aussi auprès du public avec 1,7 million d’entrées. À la sortie du film, Pialat déclare : « Ce qui est grave dans le cinéma, c'est qu'il n'a jamais fait de progrès. Le premier film était le meilleur… Il y avait déjà tout. »

L’après

Fort du succès du film, Pialat réalise et filme une autre agonie : celle d’une mère de famille avec La gueule ouverte atteinte d’un cancer, comme une coïncidence troublante avec la vie de son ancien double à l’écran. Le film fait un flop monumental avec seulement 27 000 entrées et endette lourdement le réalisateur. Il faudra attendre 1979 et Loulou, une autre histoire d’amour trouble, pour que le sulfureux Pialat retrouve le succès avec 940 000 entrées.

De son côté, Jean Yanne veut retrouver l’humour et surtout la satire : Tout le monde, il est beau sur le monde, il est gentil qu’il réalise, mais aussi Moi y’en avoir des sous sur la politique. Des films populaires à l’opposé du cinéma-réalité de Pialat qui l’imposeront dans les comédies françaises.

