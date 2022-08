Jeanne Barret : cette illustre baroudeuse qui a fait le Tour du monde travestie en homme

De servante à botaniste

Jeanne naît en 1740 dans une famille de paysans pauvres. Elle parvient à devenir une botaniste et exploratrice reconnue alors qu'elle n'est qu'au départ qu'une simple gouvernante, servante livrée aux mœurs d'une époque où la culture et la liberté des femmes dépendait de celle des hommes. Nous sommes au XVIII siècle, et sa vie hors du commun traduit l'essor d'un certain nombre de femmes qui commencent à s'affranchir des conventions sociales de leur époque pour prendre la route ou bien la mer et aller découvrir le monde par elle-mêmes. Elle est précédée de peu par Maria Sibylla Merian qui, à la fin du XVIIe, fait un voyage en Amérique du Sud et dessine les étapes de l'évolution des insectes tropicaux. À cette époque, les idées des Lumières consacrent progressivement un vrai mouvement d’émancipation intellectuelle pour de nombreuses femmes, qui permet au voyage de se démocratiser. Le contexte colonial et l'essor du tourisme mondain favorisent la mobilité des femmes européennes en tant qu'épouses de colons, comme infirmières, comme assistantes, comme institutrices. Une émancipation qui reste relativement transgressive entre le XVIIIe et le XIXe siècle, mais nombreuses sont celles qui parviennent à casser les codes, à prendre leur destin en main en gagnant en autonomie.

À l'époque de Jeanne, nous sommes sous le règne de Louis XV. C'est l'époque des philosophes et des grandes explorations et voyages autour du monde avec Cook, La Pérouse… C'est la fin d'une guerre qui a duré Sept ans contre la marine anglaise, qui nous a valu de perdre le Canada, mais c'est aussi et surtout une période d'effervescence intellectuelle extraordinaire. Nous sommes vraiment à l'apogée des Lumières où une émulation scientifique s'exerce tous azimuts et devient universelle grâce à L'Encyclopédie, ou encore les idées Rousseau. Tout un cadre extrêmement propice dans le déroulement du voyage de Jeanne. Ce siècle de grande émulation scientifique transcende beaucoup de femmes, dont une minorité parvient à étudier les sciences et tout ce qui touche particulièrement à la géographie, les sciences de la Terre, époque où on commence à construire de grands paradigmes scientifiques.

Aux début des années 1760, Jeanne Barret devient la gouvernante du savant et médecin Philibert Commerson qu'elle aide déjà durant ses heures perdues à répertorier, classifier les plantes et à réaménager certains jardins. Philibert est subjugué par sa soif de connaître et sa servante devient très rapidement son élève préférée en tant qu'aide botaniste et bientôt son amante. Non seulement il lui réserve la belle somme de 600 livres, mais il lui laisse la jouissance de son appartement à Paris, stipulant même dans un post-scriptum qu'il la charge, en son absence, de mettre en forme ses collections d'histoire naturelle et de les porter au roi en cas de décès.

Une exploratrice au service du roi, dissimulée en "explorateur"

Côtoyant les plus grands scientifiques de l'époque, Philibert Commerson est recommandé auprès de l'officier de marine et explorateur Louis-Antoine Bougainville pour faire partie de son équipage qui se prépare à mener la première expédition française officielle autour du monde au nom du roi ! Philibert sera chargé de mettre son expertise de botaniste au service de la collecte de la flore durant chaque escale du périple maritime.

Mais à l'époque, il est interdit sur les navires de Sa Majesté d'avoir à bord des femmes et cela suppose que pour s'y installer coûte que coûte Jeanne soit obligée de se travestir. Elle se déguise en homme, les seins bandés sous son habit de valet pour embarquer aux côtés de son mari à bord de L'Etoile en février 1767. Commerson assure son embarquement en la faisant passer pour son valet sur le registre d'équipage, donc dans la clandestinité la plus totale. Jeanne devient Jean. Pour les deux naturalistes, l'arrivée dans le Nouveau Monde est une révélation, un grand voyage vers l'inconnu et une bonne dose d'adrénaline quand on pense aux risques qu'ils encourent si elle est découverte. Mais que représente ce risque à côté de cet immense sentiment de bonheur et de liberté, cette soif d'aventure et de curiosité scientifique, que suscitent en elle cette grande première et la sensation de marcher sur les pas des plus grands explorateurs en tant que femme ! Elle occupe une place particulière dans l'histoire des femmes aventurières puisqu'elle s'est donnée les moyens de sortir de l'anonymat. En tant que femme du peuple, elle accomplit un geste incroyable en décidant d'embarquer dans un bateau composé uniquement d'hommes, se dissimulant et prenant non seulement des risques physiques propres à l'exploration du voyage maritime, mais aussi des risques sociaux absolument énormes.

A bord, Jean Barret est attentif à se rendre indispensable, toujours volontaire pour les manœuvres, imperturbable dans la tempête et montre en toutes circonstances beaucoup de virile détermination avec ses deux pistolets accrochés à sa ceinture. Tant et si bien qu'il parvient réellement à se faire accepter par l'équipage comme semblable, malgré son allure inhabituelle qui ne passe pas inaperçue. Ils s'engagent vers l'Uruguay à Montevideo, après avoir passé l'Équateur, gagnent ensuite Rio de Janeiro, avant de s'engager dans le détroit de Magellan et effectuer la longue traversée du Pacifique.

En avril 1768, ils gagnent une île alors inconnue, Tahiti. À cette époque, les sources dont disposent les historiens nous apprennent que les marins de Bougainville nourrissent déjà depuis longtemps des soupçons, ramenant sans arrêt Jean à cette ambiguïté curieuse qu'il lui arrive de faire transparaitre. Plusieurs interprétations, en fonction des journaux de bord, laissent entendre que personne n'est vraiment dupe et qu'au bout de quelques mois, tout le monde finit par savoir qu'en réalité une femme est à bord. Bougainville raconte lui-même dans son "Voyage autour du monde" qu'elle aurait été démasquée à Tahiti pendant une rixe avec des indigènes qui auraient tout de suite identifier qu'il s'agissait d'une femme. Toujours est-il qu'elle devient la première femme à faire le tour du monde.

Une femme scientifique reconnue par le roi

Rien ne pouvait laisser présager que Jeanne, née en 1740 dans un village de Bourgogne, allait connaître cette vie hors du commun. Tout la destinait à la masse obscure des sans voix de l'histoire. Et pourtant, elle devient chercheuse botaniste et exploratrice. Jeanne poursuit le voyage, toujours habillée en garçon et toujours employée comme aide naturaliste de Philibert, mais elle est désormais libre de ses mouvements. Les hommes d'équipage, après beaucoup de rires et quelques agressions infructueuses, la voient désormais pour ce qu'elle, une femmes hors du commun, éprise de culture, extraordinairement curieuse et surtout courageuse.

Novembre 1768, ils accostent dans la colonie française de l'Île de France à Port-Louis, soit l'île Maurice. C'est là que s'arrête le voyage de Jeanne et de Philibert. Ce sont alors 5000 espèces de plantes qui sont récoltées, dont 3000 nouvelles découvertes pour le compte du royaume de France. En Mars 1773, son mari meurt sur l'île. Jeanne fait embarquer à destination de la France ses collections soigneusement emballées (32 caisses de spécimens) qu'ils ont récoltés ensemble. Sur l'île, elle devient une aubergiste reconnue, épouse un officier français avec qui elle repart en France, digne puisqu'elle dispose notamment de l'héritage que lui a laissé son ex-mari, en plus de savourer la reconnaissance du roi Louis XVI quant aux services qu'elle a rendus à l'expédition. Une forme d'acceptation en tant que femme du peuple devenue scientifique ayant joué un rôle à part entière à bord d'un navire de la marine royale.

Jeanne Barret meurt en 1807, à l'âge de 67 ans et représente déjà une grande révolution culturelle avant l'heure à elle tout seule, précédant Nellie Bly qui devient la première femme à faire le tour du monde en 72 jours en 1889, Annie Londonderry, la première femme qui fait le tour du monde à vélo de l'été 1894 à l'été 1895, Freya Stark, première femme non Arabe à traverser les zones désertiques proche orientale dans les années 1910, ou encore Alexandre David-Néél, la première femme occidentale à atteindre Lhassa, au Tibet en 1924 après un voyage époustouflant en Asie.

