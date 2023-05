"Jeanne du Barry" de Maïwenn (avec Johnny Depp) : portrait audacieux ou récit nul et dérangeant ?

Le film a fait l'ouverture du 76ᵉ Festival de Cannes. C'est la première fois que l'actrice, réalisatrice de "Polisse" se lance dans un film en costumes tourné en 35 mm. C'est l'histoire de la courtisane Jeanne Gommard de Vaubernier, de son vrai nom Jeanne Bécu, une fille des rues que le comte du Barry (Melvil Poupaud) épouse pour mieux l'offrir par l'entremise du duc de Richelieu (Pierre Richard) au roi Louis XV (Johnny Depp). La cour est scandalisée de voir une moins-que-rien succéder à Madame de Pompadour. Les trois filles de ce dernier sont folles de rage, même la dauphine Marie-Antoinette montre sa réprobation. Maïwenn incarne Jeanne du Barry en expliquant volontiers qu'elle s'est identifiée à ce transfuge de classe. Sauf que c'était sous l'Ancien Régime, avec mention particulière pour le premier valet de chambre, Laborde (Benjamin Lavernhe) de la Comédie-Française, qui est remarquable.

Eva Bettan plutôt convaincue par ce portrait intime

Pour la journaliste de France Inter, c'est à la fois "Pretty Woman" et "Cendrillon", une combinaison que Maïwenn rapporte à elle et qui fonctionne plutôt bien, tout au long du film : "Il y a la prostituée et le milliardaire comme on a la fille des rues qui vit par la galanterie et le roi ; puis les méchantes sœurs de l'autre côté. Ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire cela donne quelque chose d'assez emballant dans l'idée que Maïwenn rapporte ça à elle. Cela s'inscrit dans le style de ses autres films où elle montrait déjà certaines choses qui la touchaient personnellement.

Là, c'est le portrait d'une femme qui va plaire au roi, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle a de l'audace, parce qu'elle est culottée. D'autant qu'il y a un second degré qui vit en permanence tout au long du film qui laisse penser qu'elle n'a pas la prétention de dire qui était vraiment Jeanne du Barry, mais qu'elle a tout simplement partager sa propre interprétation du personnage. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans ce film".

Pierre Murat séduit par ce qu'il estime être "le premier grand film d'auteur" de Maïwenn

Selon le critique ciné du magazine Télérama, Maïwenn réalise là son vrai premier grand film de metteur en scène, avec un scénario qui se tient : "Dans une interview sur France Culture, Maïwenn a dit de façon très intelligente et brillante que c'était un film très nouveau pour elle, là où jusqu'à présent, elle ne cadrait que des improvisations. C'est d'ailleurs ce qui me faisait absolument détester tous ces films comme "Polisse" que j'avais trouvé absolument nul.

Johnny Depp joue un Louis XV à la fois fatigué, las, amoureux, pas très bavard, mais silencieux qui ajoute à cette passion qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Moi qui vraiment n'aimais pas le cinéma de Maïwenn jusqu'à présent, je dois dire qu'elle réussit enfin ce qui est pour moi son premier vrai long métrage, affranchi de ses improvisations premières. Que c'est agréable !"

Camille Nevers l'a trouvé nul

À part "Polisse", la critique pour Libération a vu tous les films de Maïwenn, et elle n'en a aimé aucun, comme le confirme celui-ci qui signe sans doute, selon elle, la quintessence de son tropisme cinématographique :

D'abord, je voulais faire un petit coucou à Amber Heard, qui est actuellement en Espagne, et qui a une vie un peu esseulée depuis que Johnny Depp l'a remise à une place où elle ne devrait pas être.

Je pense que Maïwenn a une sorte de tropisme qui gâche tout : elle veut plaire, quitte à déplaire. Elle est toujours dans cette espèce d'énergie-là, de plaire, de glousser, surtout de plaire aux hommes, et de déplaire aux femmes. Elle raconte à travers Jeanne du Barry son histoire de fille vénale, arriviste, rebelle qui espère arriver au pouvoir et qui voudrait gagner sur tous les tableaux. À part quelques plans bien cadrés au début durant la petite enfance, le reste du film est très mal réalisé. Alors que tous les rapports sont sensés filmer une passion au milieu de la cour de Louis XV, c'est un film étonnamment prude pour quelqu'un qui passe pour être scandaleuse, à tel point qu'il n'y a aucune scène de sensualité. Il n'y a rien et Johnny Depp ressemble à une sorte de foie gras.

Elle donne beaucoup d'elle-même, mais elle ne fait que glousser durant tout le film. Elle joue à la princesse qui s'offre à 20 millions avec de l'argent de l'Arabie Saoudite, avec une production très riche et très onéreuse où elle fait exactement ce qu'elle veut, mais mal… Surtout, elle n'est généreuse qu'avec elle-même, elle prend tout et ne donne rien aux autres.

Comme elle n'est pas très bonne non plus - certainement pas comme metteur en scène puisqu'elle ne sait pas filmer, c'est nul, il n'y a absolument rien qui circule dans ce film si ce n'est autour d'elle".

Ariane Allard absourdie par une certaine complaisance et un récit dérangeant

Si, sur la forme, la critique pour Causette salue un film plus maîtrisé et inspiré que d'habitude, dans un récit qui se veut plus intime, elle a été stupéfaite par le regard contemporain que la réalisatrice projette sur la relation entre deux personnages de l'Ancien Régime, qui en deviendrait presque complaisant : "Par rapport à ce qu'elle veut nous dire, il est vrai que le récit est surprenant, et pertinent sur ce qu'elle veut raconter parce que ça se passe à Versailles et à la cour.

Mais le problème, c'est que ce qu'elle raconte me dérange du début à la fin. C'est un conte de fées qu'on lui raconte depuis des siècles : une fille pauvre mais belle, qui va sortir de sa condition, une histoire jalonnée de violences où on les voit à peine ou très peu. Quand on les voit, elle les regarde de façon totalement ironique puisqu'elle glousse tout le temps sans rien raconter de l'histoire authentique de l'époque, qu'elle ironise constamment d'où un regard contemporain sur l'époque.

Le seul moment où elle commence à s'éteindre, c'est le moment où Marie-Antoinette, une rivale plus jeune et plus puissante, va éventuellement contrecarrer son ascension. Moi, ce qui m'a dérangée dans cette histoire de conte de fées, c'est qu'elle nous raconte l'histoire d'un homme puissant, âgé, abusif, d'un monarque absolu qui la désigne et qu'elle le veuille ou non. Elle valide cette condition, ce rapport-là en prétendant que c'est une histoire d'amour".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Jeanne du Barry" de Maïwenn 10 min France Inter

