JeNeSuisPasUneData : l'UFC-Que Choisir met en place un outil pour mieux protéger vos données

Comment savoir si Netflix a conservé mon adresse ? Que faire pour effacer mon numéro de téléphone des bases de données de Facebook ? Comment éviter d’apparaître dans des moteurs de recherche comme Google ou Bing ? Autant de questions que n’importe quel internaute peut se poser. À l’occasion de la journée de la protection des données personnelles, le 24 janvier, l’UFC-Que Choisir propose via sa campagne #JeNeSuisPasUneData un site pour aider les utilisateurs d'Internet à obtenir une copie de leurs données personnelles - et se rendre compte ainsi de ce qui a pu être collecté - voire de demander leur modification ou suppression.

Comment récupérer vos données personnelles

Pour savoir quelles données les différentes plateformes ont collecté, UFC-Que Choisir propose sur le site Respecte mes datas plusieurs conseils pour faciliter les démarches. Il suffit à l'utilisateur de Facebook, Twitter, Instagram ou encore Tinder, Netflix ou TikTok de cliquer sur l'icône de l'organisme duquel il souhaite récupérer ses données personnelles. En un clic, le site résume à l'utilisateur la marche à suivre en lui permettant d'accéder au lien de demande de récupération des données, auprès de chaque organisme. Après récupération du fichier, l'internaute peut ensuite l'envoyer dans un module dédié , pour analyse.

Le site Respecte mes datas résume les démarches pour récupérer ses données personnelles sur Facebook, Twitter ou encore Netflix. - Capture d'écran

Par exemple, l'internaute qui veut savoir ce que l'application de rencontres Tinder a collecté sur lui pourra via l'analyse de ce ficher accéder à des données telles que le nombre d'ouvertures de l'application par jour, le nombre des "likes" faits depuis l'inscription, ou encore le nombre de messages envoyés en fonction des heures ou des jours de la semaine. Un petit bouton en bas de page nommé "Exercer mes droits" renvoie l'utilisateur qui le souhaite vers une page où seront expliquées les démarches à effectuer pour demander leur suppression.

“L’UFC-Que Choisir propose de montrer l’invisible”, résume Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l’association, pour qui ces sociétés connaissent “énormément de choses sur nous, un portrait-robot très fin de nous, des membres de votre famille, mais tout cela, ce n’est pas une fatalité.” En vigueur depuis 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) a permis de renforcer les droits des consommateurs. Mais “trop peu” , selon l’association, les exercent. Selon l’UFC-Que Choisir, rares sont les internautes et consommateurs qui ont pleinement conscience de l’ampleur de la collecte et surtout de l’exploitation des données personnelles dont ils font l’objet par des géants comme les GAFA.

Comment effacer ou modifier vos données

Tinder, Facebook, ou encore Netflix ne sont pas les seules plateformes qui collectent les données des internautes. Pour savoir et contrôler ce qu'un organisme a collecté sur soi, il faut remplir un formulaire nommé "Exercer vos droits". En quelques clics à peine, il est possible de demander la suppression ou de s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles.

Première étape pour l’internaute, identifier l’organisme à contacter. Dans un menu déroulant, on trouve nombre d’entreprises, telles que Google France, Amazon France Logistique SAS, Apple Europe Inc, mais aussi d’autres organismes, du CHU de Nantes au aux Aéroports de Paris, en passant par le casino de Palavas.

Avec #JeNeSuisPasUneData, les internautes peuvent demander la suppression de leurs données personnelles. - Capture d'écran

Plusieurs choix s’offrent au consommateur : demander à un organisme qu’il vous communique les données qu’il détient sur vous et en obtenir une copie, s’opposer à tout moment à ce qu’un organisme utilise certaines données, corriger des informations détenues par un professionnel, ou tout simplement supprimer ses données. Chaque internaute peut aussi demander à ne plus apparaître dans les résultats des moteurs de recherche tels que Google.

Il reste à l’utilisateur à renseigner quelques données dont dispose la société en question : nom, prénom, mais aussi un numéro de contrat, de téléphone, une adresse mail, un pseudo. Dans la dernière étape, le site mis en place par l’UFC-Que Choisir génère un texte résumant la demande, qu’il ne reste plus qu’à envoyer en renseignant une adresse mail. Selon les plateformes, la demande peut prendre plusieurs jours, semaines ou mois.

“Tout ce qu’ils gardent sur vous, cela ne vous sert pas, ça n’a aucune utilité”, estime Raphaël Bartlomé, qui dénonce autant la géolocalisation des consommateurs par leur smartphone que les données récoltées via les cartes de fidélité. “C’est une mine d’or pour eux, mais ce n’est pas une fatalité”, assure-t-il. Alors l’UFC-Que Choisir veut simplifier au maximum les démarches pour faire effacer ses données personnelles. “En trois clics, vous pouvez vous faire oublier. Il y a plein de droits pas compliqués sur ces données personnelles. On peut les supprimer, on peut les effacer, on peut les corriger, aussi simplement que ça.”