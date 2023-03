Jérôme Garcin : "La maladie du X fragile est incurable mais grâce aux femmes, la transmission peut s’enrayer"

« Tout ce qui m’est arrivé de mal, est finalement une chance »

Jérôme Garcin : « Ce n'est pas facile de perdre un jumeau à moins de six ans, de perdre un père quand on a 17 ans soi-même [deuils que le journaliste a racontés dans ses précédents livres]. Mais j'ai la conviction que ces disparus sont avec moi, que leur départ m'a plutôt poussé à vivre. Tout ce qui m’est arrivé de mal, est finalement une chance. » Même s’il évoque les morts autour de lui, Jérôme Garcin ne se veut pas plombant. Surtout, il a écrit son livre parce qu’il n’aime pas qu’on le quitte, mais aussi parce qu’il voulait mettre un nom officiel sur la maladie du X fragile : « Elle apparaît dans d'autres de mes textes, mais je n'avais jamais voulu la nommer. »

Une maladie sournoise

Jérôme Garcin poursuit : « Cette maladie incurable est mal connue. Mais il faut expliquer que le mécanisme moléculaire du X fragile n'a été révélé qu'en 1991. Mon frère cadet en était lourdement atteint, et elle a causé en grande partie sa perte. Elle était l’un des facteurs de comorbidité. Il avait du diabète, de l’obésité, toute une série de facteurs graves… Et le X fragile. C’est une maladie terrible parce qu'elle est très sournoise. Elle est très difficile à définir, elle a différents symptômes, du plus léger aux plus graves. Mais surtout, elle est héréditaire. La maladie de mon frère s'apparentait à une forme d'autisme.

Et contrairement à la trisomie, cette maladie, plus elle passe de génération en génération, plus le mal s’amplifie. Les hommes atteints sont plus gravement atteints. Elle provoque chez les femmes des symptômes différents qui vont de la ménopause précoce jusqu'à des crises d'épilepsie.

Moi, je l'ai transmis, non pas à mes deux garçons puisque je leur ai transmis mon Y, mais à ma fille qui a un pourcentage de mutation un peu plus élevé que moi. Elle-même l’a transmis à sa fille, à ma petite-fille. Les deux sont en pleine forme, je vous rassure. Mais pour celui qui transmet, c'est une forme de culpabilité terrible. Même si on n'y est pour rien. »

Les femmes peuvent empêcher la transmission

« Les femmes sont les seules qui aujourd’hui peuvent enrayer ce processus de transmission du X fragile. Ma fille a fait le choix de faire une amniocentèse à quatre mois qui a permis de détecter chez sa propre fille ce pourcentage de X fragile. Il existe aussi un choix qui est encore plus radical : la gestation in-vitro. C'est une maladie millénaire, et à défaut de la soigner, il faut montrer aux femmes qu'elles peuvent miraculeusement empêcher la propagation. Enfin bref, il y a un travail d'information à faire. Et ce livre-là, me permettait de le faire. »

