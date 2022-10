Jerry Lee Lewis, légende du rock'n'roll, est mort à l'âge de 87 ans

Jerry Lee Lewis, dernier pilier du rock'n'roll américain, est mort ce vendredi à l'âge de 87 ans, a appris l'AFP auprès de son attaché de presse. Jerry Lee Lewis est décédé de causes naturelles, a précisé la même source. Il laisse derrière lui de nombreux tubes et une attitude inoubliable, inspirant même "Il jouait du piano debout" de France Gall. Il a influencé toute une génération de musiciens, comme Bruce Springsteen qui disait à son propos en 1995 : "Il ne joue pas du rock'n roll, il est le rock'n roll."

On l'appelait "The Killer", le tueur, celui qui se servait du piano comme d'une guitare électrique, lui mettant même le feu quand la situation l'exigeait. " Je n’ai jamais mis le feu à un piano. J’en ai poussé quelques-uns dans la rivière. Ils n’étaient pas bons" , avait-il dit.

Jerry Lee Lewis au Café de Paris à New York, en 1958 © Getty - Bettmann

Né dans une famille pauvre

Jerry Lee Lewis est né dans une famille pauvre de Louisiane au milieu des années 30. Il découvre le piano à 9 ans et ses parents hypothèquent la ferme familiale pour payer son instrument. Le jeune Jerry Lee Lewis adore les chanteurs populaires de l'époque comme Jimmie Rodgers et Hank Williams. Elevé dans une famille pentecôtiste, il est envoyé dans un établissement chrétien au Texas pour devenir pasteur mais se fait renvoyer, selon lui "pour avoir joué 'My God Is Real' à la sauce boogie-woogie", qu'il maîtrise déjà avec brio.

À 26 ans, il part auditionner pour le fameux label Sun à Memphis. Il enregistre ses premiers tubes et accompagne les musiciens Carl Perkins, Elvis Presley ou encore Johnny Cash, formant le "Million Dollar Quartet".

Les improvisations entre Perkins, Jerry Lee et Elvis Presley deviennent mythiques. 1957 sera son année. Il sort alors les morceaux "Whole lotta shakin goin on" et "Great Balls of Fire" qui le propulsent tout en haut des charts américains. Alors que le rock est encore balbutiant, la foule se presse pour le voir marteler férocement le clavier de ses doigts, coudes ou pieds, ses cheveux se balançant furieusement sur le rythme effréné tandis qu'il envoie valser son tabouret dans un pas de danse sauvage.

Son mariage avec sa cousine de 13 ans fait scandale

Mais sa vie personnelle lui cause des problèmes. Son mariage avec sa cousine de treize ans, alors qu'il en a 22, en 1957, provoque une vague d'indignation, d'autant qu'il n'a pas annulé son précédent mariage. Cette union lui vaut le boycott des radios et de la plupart des scènes des États-Unis. Pendant une demi-douzaine d'années, il connaît la disgrâce, avant de refaire surface en abandonnant le rock pour la musique country.

Les deux décennies qui suivent sont marquées par son divorce avec Myra, les morts brutales de ses fils de 3 ans (noyade) et 19 ans (accident de voiture) et de ses quatrième (retrouvée morte dans sa piscine en forme de piano) et cinquième (overdose, selon la police) épouses.

Intronisé au "Rock and Roll Hall of Fame"

Fantasque et parfois violent, l'alcool et les drogues lui ont valu de sérieux ennuis de santé et autant de démêlés avec la police. Mais la légende ne faiblit pas, au contraire, et il fait partie des premiers musiciens intronisés au "Rock and Roll Hall of Fame" (musée et panthéon du rock, à Cleveland, Ohio), à sa création en 1986.

En 2006, il enregistrait un nouvel album applaudi par la critique, "Last Man Standing", sur lequel figurent les Stones, Keith Richards et Mick Jagger, puis "Mean Old Man" en 2010, avec Eric Clapton et Springsteen.

La légende du rock and roll est venu plusieurs fois en France, dont une fois en 1989 à Paris ou encore sur la scène du Grand Rex le 5 novembre 2009.

Il a passé une partie de ses dernières années dans son ranch de Nesbit (Mississippi), avec sa septième épouse, et montait encore sur scène début 2019. Mais, à la suite d'un AVC mineur en mai de cette année, il avait annulé des concerts.