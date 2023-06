Jeune tué par un policier à Nanterre : retour en images sur la nuit de tensions en région parisienne

La soirée et la nuit dernière ont été tendues dans plusieurs villes de la région parisienne, après la mort d'un automobiliste de 17 ans mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) tué par un tir de policier, après un refus d'obtempérer. Des violences ont éclaté dans différents quartiers. Au total : 31 personnes ont été interpellées en France et 24 membres des forces de l'ordre ont été blessées légèrement. Une quarantaine de voitures ont été brûlées, d'après un bilan du ministre de l'Intérieur fait mercredi matin à la préfecture de police.

Quelque 350 policiers et gendarmes ont été mobilisés par la préfecture de police dans le département des Hauts-de-Seine, essentiellement sur Nanterre, mais au total 1.200 autour de Paris, d'après le ministère de l'Intérieur.

Fusées d'artifice et incendies de voitures à Nanterre

Les heurts les plus violents ont eu lieu à Nanterre. Ainsi, des fusées d'artifice ont été tirées à proximité de la préfecture, un incendie s'est déclaré dans une école de musique, des feux ont été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Rueil-Malmaison, plusieurs voitures ont été incendiées, ainsi que des poubelles, et des abribus ont été détruits. Des manifestants ont également dressé quelques barricades.

Les pompiers ont tenté d'éteindre plusieurs incendies dans la soirée du 27 juin à Nanterre. © AFP - Zakaria ABDELKAFI

Les pompiers interviennent à Nanterre pour éteindre un feu de voiture, suite aux violences qui ont émaillé la soirée du 27 juin. © AFP - Zakaria ABDELKAFI

Des tensions ont éclaté à Nanterre dans la soirée du 27 juin. © AFP - Zakaria ABDELKAFI

Les pompiers ont lutté contre plusieurs incendies après les tensions qui ont eu lieu dans la soirée du 27 juin © AFP - Zakaria ABDELKAFI

Ce mercredi matin, les carcasses de voitures incendiées témoignent des violences de la veille à Nanterre. © Maxppp - Fred Dugit

Sur les réseaux sociaux, le journaliste indépendant Clément Lanot a diffusé des images des affrontements à Nanterre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une annexe de la mairie incendiée à Mantes-la-Jolie

Les affrontements, qui ont commencé à Nanterre dès la fin d'après-midi, se sont terminés vers 3H30 du matin, et se sont étendus à plusieurs autres communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du d'Oise, du Val-de-Marne.... Des violences urbaines ont également eu lieu dans les Yvelines. Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie, située dans le quartier du Val-Fourré, a été incendiée et "complètement détruite" dans la nuit, selon le maire de la ville. "Il n'y a pas eu de blessés", a indiqué la préfecture des Yvelines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le maire de la ville, Raphaël Cognet (DVD), a réagi dans un communiqué publié sur Twitter. "Une fois passée la colère et la sidération, nous allons travailler avec tous les acteurs pour que la mairie annexe du Val-Fourré ouvre le plus rapidement possible", a ajouté l'élu, soulignant que "les habitants" du quartier "désapprouvent très massivement cet acte". Il a également publié sur Twitter une photo de de la façade du bâtiment, ravagée par les flammes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Bordeaux, Dijon... des tensions dans d'autres villes du pays

En dehors de la région parisienne, des tensions ont également eu lieu dans d'autres villes de France. Selon France Bleu Gironde , des voitures et des poubelles ont été incendiées à Bordeaux. Le tram C a été interrompu mardi soir, et est toujours à l'arrêt sur la branche desservant le quartier des Aubiers, en direction du parc des expositions, et un "plan de sureté" a été mis en place par TBM, qui évoque des "actes de vandalisme".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des violences ont eu lieu la nuit dernière à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers. © Maxppp - Guillaume Bonnaud

Des violences ont eu lieu la nuit dernière à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers. © Maxppp - Guillaume Bonnaud

A Mulhouse, des barricades ont été érigées, des palettes incendiées par une vingtaine d'individus encagoulés, les pompiers ont été pris à partie, d'après franceinfo. A Montbéliard, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont essuyé des jets de projectiles, il y a eu un incendie de détritus dans une benne. Enfin, France Bleu Bourgogne rapporte que des violences ont éclaté dans le quartier des Grésilles à Dijon.

Gérald Darmanin et Emmanuel Macron lancent un appel au "calme"

Au lendemain de la mort de l'adolescent, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé mercredi un appel "au calme" et "à la vérité". "Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues" contre le policier auteur du tir, à l'issue de sa garde à vue, a poursuivi le ministre, qui a annulé ses déplacements pour la journée. Diffusées sur les réseaux sociaux par un témoin de la scène, les images de ce tir, effectué à bout portant au niveau de la portière du conducteur, "sont extrêmement choquantes", a déclaré Gérald Darmanin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le président de la République a également réagi mercredi. "Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé", a déclaré Emmanuel Macron, ce mercredi en marge d'un déplacement à Marseille. "Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable", estime-t-il, adressant "des mots d'affection, de peine partagée et de soutien à sa famille et à ses proches".

"Rien ne justifie la mort d'un jeune", ajoute t-il. "La justice a été immédiatement saisie", rappelle-t-il. Il souhaite "que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais" et "que la justice passe", alors que la garde à vue du policier qui a tiré à bout portant sur le jeune homme de 17 ans vient d'être prolongée. "Il faut le calme pour la justice se fasse et il faut du calme partout, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader", prévient-il après les violences urbaines de la nuit dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le maire de Nanterre, Patrick Jarry (DVG), a lui aussi appelé mercredi au calme après les affrontements de la nuit.

"Notre ville se réveille choquée, abîmée balafrée et inquiète par ce déferlement de violences", a déclaré l'élu très ému, ajoutant "nous voulons la justice et nous l'aurons".

La garde à vue du policier soupçonné d'avoir tué Nahel a été prolongée mercredi, selon l'AFP. Le motard de la police, âgé de 38 ans, est interrogé par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre.