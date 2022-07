Jeux olympiques de Paris 2024 : un rapport d'audit pointe les risques de dérapage budgétaire 

Dans quel état sont les finances du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Un rapport de 50 pages présenté lors du conseil d'administration pointe des risques sur le budget des JO. Alors qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se penchent lundi sur l'état d'avancement de cet immense chantier avec les acteurs de Paris 2024 - et notamment son président Tony Estanguet - France Inter a pu examiner une grande partie de ce point d'étape budgétaire, dirigé par l'ancien préfet Jacques Lambert.

Revoir les ambitions à la baisse

Dès le début du rapport du comité d'audit, ses auteurs annoncent la couleur. Au vu des travaux menés et du calendrier, il faudra procéder à "une revue approfondie des ambitions des projets", "du niveau de qualité de service" et il va même falloir "renoncer à d'éventuels opérations programmées et non encore engagées".

Trois grandes zones de risques sont identifiées dans le rapport : l'impact de l'inflation, le risque d'asséchement de certains marchés et de pénurie pouvant entraîner des coûts supplémentaires mais aussi les conditions d'achat auprès des sociétés partenaires, le COJO se retrouvant dans une situation de client captif contraint de respecter des droits exclusifs. Des surcoûts qui pourraient faire glisser le budget bien au delà des prévisions, et qui seront très difficiles à limiter pour certains d'entre eux.

Le rapporteur souligne aussi la surévaluation de certaines recettes comme celles concernant les produits officiels sous licence (produits dérivés, vêtements, mascotte) estimées à 127 millions d'euros. Des prévisions de recette supérieures d'un quart aux résultats enregistrés à Londres en 2012.

Le fait que certains gros sponsors - dont la contribution peut atteindre plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros - manquent à l'appel, est aussi pointée du doigt. Après Carrefour, Paris 2024 est effectivement en discussion avec une grande entreprise, mais ces discussions n'ont pas encore abouties. La signature d'un contrat supplémentaire est une "impérieuse nécessité", selon le rapport. "Au-delà de la fin de l'année 2022, les chances d'aboutir et de signer des contrats d'une valeur s'affaibliront. Aujourd'hui 21 contrats sont signés pour un montant de 763 millions d'euros", constatent ses auteurs.

Si le texte souligne l'important travail réalisé autour de la billetterie, "à ce stade, il n'est pas possible d'affirmer que Paris 2024 réalisera l'intégralité de son objectif de revenus commerciaux. Trop d'hypothèses restent ouvertes dans toutes les catégories de revenus", ajoute le rapport.

Budget rectificatif

Autant de mises en garde qui confortent aujourd'hui Patrick Karam, le vice-président de la région Ile-de-France, membre du conseil d'administration de Paris 2024, dans ses inquiétudes, déjà exprimées à plusieurs reprises : "Ce rapport est très intéressant. Il montre que les recettes sont surévaluées et que les dépenses sont sous-évaluées. Je considère qu'il y a eu un problème d'anticipation, au regard des toutes ces incertitudes. Incertitudes que l'on peut chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros (sur un budget de 3,9 milliards d'euros). Il va falloir revoir tout ça, redimensionner un certain nombre d'évènements, et surtout jouer la transparence !" Le bras droit de Valérie Pécresse regrette que ce rapport ne comporte pas plus d'analyses chiffrées, et n'ait pas été plus diffusé, ni plus discuté au sein du conseil d'administration de Paris.

Un regard que ne partage pas Mickaël Aloïsio, directeur de cabinet de la présidence de l'organisation, et porte-parole de Paris 2024, que nous avons joint. Car les sujets de questionnement relevés dans ce point d'étape ne sont pas des surprises, réagit-il, et l'analyse est rassurante, alors qu'un budget rectificatif est prévu pour décembre prochain : "Nous sommes confortés dans le fait qu'on est structuré pour répondre aux des deux années qui s'annoncent. Tout l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois sera de trouver comment faire des économies. Comment on arrive à préserver l'ambition de cet évènement, avec des moyens différents, sans se mettre en risque opérationnel... On doit forcément commencer par là avant de réduire les ambitions."

En clair, les coupes concerneront d'abord le niveau de standing de l'accueil, des transports et de l'hébergement. Mais cela pourrait ne pas suffire. Il faudra prendre, insiste le rapport, "des décisions fortes, difficiles et courageuses". En tout cas l'heure des arbitrages a sonné.