Jeux vidéo : "Call of Duty" va-t-il débloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ?

C'est une étape de plus dans la longue bataille de Microsoft (fabricant des consoles Xbox) pour racheter l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, mais elle est symboliquement très forte : un accord avec son principal concurrent Sony (fabricant de la PlayStation) pour garantir le portage des prochains jeux de la licence "Call of Duty" sur les deux familles de consoles concurrentes. Accord similaire à celui signé avec Nintendo en début d'année, qui garantissait un retour de ces jeux pour les dix prochaines années sur les consoles du géant japonais, d'où ils étaient absents depuis 2013.

Depuis l'annonce de son rachat historique, pour 69 milliards de dollars, la question des jeux créés par Activision Blizzard était devenue un casus belli pour Sony. Dans la tourmente ces dernières années, notamment suite à des affaires de harcèlement sexuel, le studio possède dans sa besace quelques licences majeures du jeu vidéo : "Diablo", "Warcraft", "Candy Crush" ou encore "Call of Duty", quatrième série la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Bref, le genre de titres qui peut représenter un énorme manque à gagner pour une console qui s'en priverait.

Question de concurrence

L'annonce de Phil Spencer, dirigeant de Xbox Game Studios (chez Microsoft), semble montrer un apaisement entre les deux concurrents : "Nous avons le plaisir d'annoncer que Microsoft et Playstation ont signé un accord contraignant pour conserver "Call of Duty" sur Playstation à la suite de l'acquisition d'Activision Blizzard", assure-t-il sur Twitter.

De quoi rassurer le géant japonais ? Tout dépend des conditions de l'accord, encore inconnues. L'une des inquiétudes chez Sony était en effet de conserver la fameuse série de jeux sur ses consoles, mais dans des versions de moindre qualité par rapport aux versions Xbox, alors même que les deux consoles offrent des performances équivalentes. De son côté, Microsoft n'a pas vraiment intérêt à priver "Call of Duty" du parc de consoles PlayStation 5 existant : près de 40 millions de foyers en sont équipés dans le monde (presque deux fois plus que pour la Xbox Series), soit autant de clients potentiels pour les prochains jeux de la série.

Et il n'y a pas que Sony qu'il faut convaincre : les institutions de régulation de la concurrence sont très attentives à ce futur rachat, avec des décisions mitigées pour Microsoft pour l'instant : la CMA britannique a retoqué l'opération, estimant qu'elle risquait de créer un déséquilibre, la Commission européenne et la SAMR chinoise l'ont validée, et la FTC américaine l'a attaquée en justice (et a été déboutée).

Si Xbox et PlayStation se livrent une lutte acharnée depuis plusieurs années pour capter l'attention des joueurs, c'est le Japonais Sony qui a pour l'instant l'avantage : sa PlayStation 5 se vend mieux que la Xbox Series, les deux consoles de dernière génération actuellement sur le marché. Ils restent toutefois loin derrière Nintendo, dont la console hybride Switch (mi-portable mi-console de salon) caracole en tête des ventes depuis sa sortie en 2017. Sans aucun épisode de "Call of Duty", pour l'instant.