Jeux vidéo : les développeurs indépendants vent debout contre le géant des moteurs de jeu Unity

C'est une décision qui n'a l'air de rien, mais qui a immédiatement chauffé à blanc le petit monde du jeu vidéo, et plus particulièrement celui du jeu vidéo indépendant. Des productions plus modestes, qui n'ont pas les moyens des géants du domaine, mais fournissent chaque année des milliers d'œuvres différentes, décalées, surprenantes : bref, le vivier à nouvelles idées de cette industrie.

Développer un jeu vidéo nécessite beaucoup d'imagination, un peu de talent mais aussi des outils. Les moteurs de jeu sont là pour ça : ils évitent aux créateurs d'avoir à créer de A à Z le code de leur futur jeu vidéo, les fondations sur lesquelles on plaquera ensuite décors, personnages et histoire. Pour faire un parallèle avec le cinéma, utiliser un moteur de jeu préexistant, c'est comme tourner un film en ayant une caméra sous la main, sans devoir la fabriquer soi-même.

Parmi ces moteurs, certains sont particulièrement populaires. C'est le cas de Unity, un moteur de jeu énormément utilisé par les studios indépendants, pour sa simplicité et les possibilités qu'il offre... Il est par exemple le moteur le plus largement utilisé lors des "game jams", ces événements où des créateurs se rassemblent pour créer de petits jeux vidéo en très peu de temps.

L'autre point fort de Unity jusqu'ici, c'est qu'il ne coûtait pas cher : rien du tout si le développeur gagnait moins de 100.000 dollars par an, environ 400 dollars par an pour des revenus annuels entre 100.000 et 200.000 dollars, et presque 2000 euros pour des revenus supérieurs à 200.000 dollars chaque année.

Mais ce mardi, Unity a décidé de changer ce fonctionnement pour assurer des revenus sur le long terme : en plus des abonnements existants, au-delà de 200.000 dollars de revenus sur un an, chaque studio devra payer 0,20 dollars à chaque fois qu'un joueur installe son jeu sur sa console, son ordinateur ou son téléphone.

Des "retards massifs" à prévoir dans le développement de plusieurs jeux

Depuis, les développeurs indépendants ne cachent pas leur inquiétude : selon eux, le nouveau système serait potentiellement désastreux. En se basant sur le nombre d'installations et pas sur les ventes, ils estiment qu'utiliser Unity pourrait ainsi dans certains cas leur coûter plus cher que ce que les jeux leur rapportent. Ils expriment aussi largement leur colère, notamment sur les réseaux sociaux. Certains annoncent changer dès que possible de moteur de jeu en signe de protestation, comme les créateurs de la série "Reigns".

Une décision lourde de conséquences pour ces studios, pour qui se lancer dans un nouveau projet, et a fortiori devoir change de moteur en cours de route, est toujours financièrement risqué. Mega Crit, les créateurs du jeu vidéo à succès "Slay the Spire", expliquent ainsi que changer de moteur après plus de deux ans de développement, c'est abandonner "une immense quantité d'heures et d'efforts". "Nous n'avions jamais fait un communiqué public auparavant. C'est dire à quel point vous avez merdé", ironisent-ils sur Twitter/X. Le développeur Massive Monster ("Cult of the Lamb") précise lui que cela aura pour conséquence de provoquer "des retards massifs, puisque notre équipe va devoir acquérir toute une série de nouvelles compétences" afin de maîtriser un nouveau moteur.

La société Unity Technologies a tenté de calmer le jeu avec un communiqué publié mercredi soir, où elle précise les cas où ces nouveaux frais seront ou non appliqués. Les frais ne concerneront que les installations après le 1er janvier 2024. Elle assure également que les frais pour les installations via des services d'abonnement comme le Xbox Game Pass seront à la charge de la société qui propose l'abonnement (Microsoft par exemple).

Mais le mal est sans doute déjà fait, beaucoup de développeurs estimant que cette décision prise unilatéralement par Unity a brisé la confiance qu'ils avaient dans la société. "Même s'ils reviennent en arrière, ce ne sera pas suffisant", estime ainsi Tyler Glaiel sur le site spécialisé GameRadar . "Je n'envisagerai plus jamais de lancer un nouveau projet sous Unity. C'est nul pour les développeurs qui sont déjà dans la dernière ligne droite de projets avec ce moteur, et qui ne peuvent plus se permettre de changer en cours de route. Mais à tous les autres, je recommande fortement de changer de moteur."