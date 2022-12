Jeux vidéo : les dix meilleures surprises des Game Awards 2022

On s'en doutait : les plus gros prix des Game Awards 2022 sont allés aux deux favoris qui monopolisaient une bonne partie des catégories. "God of War : Ragnarök", la suite très attendue du meilleur jeu de la PlayStation 4 , a raflé six prix (dont "meilleure narration" et "meilleure performance d'acteur"), et le phénomène "Elden Ring" en obtient quatre (dont "meilleur jeu" et "meilleure réalisation").

Un palmarès logique pour ces deux blockbusters particulièrement réussis, même si on reste inconsolables de voir le (certes bien plus bizarre) jeu vidéo d'enquête cinéphile "Immortality" repartir bredouille, malgré ses trois nominations.

Les vraies surprises, elles sont venues des bandes-annonces diffusées à l'occasion de ces Game Awards, où l'on trouve pêle-mêle de nouvelles images de jeux attendus, mais aussi des révélations sur des sorties à venir. Voici nos dix préférées (dont certaines qui vous ont sans doute échappé).

Le retour de grands noms du jeu vidéo

Cette soirée avait un petit côté "que sont-ils devenus ?", lorsqu'on a vu apparaître au générique de plusieurs bandes-annonces des noms bien connus des joueurs (plus ou moins selon leur âge). La moins évidente à repérer, c'était sans doute la vétérane Roberta Williams, pionnière du jeu d'aventure ("King's Quest", "Phantasmagoria"), qui annonce son nouveau jeu "Colossal Cave", adapté d'un vieux jeu vidéo textuel des années 70 (oui, oui, les jeunes : ça a vraiment existé).

Vous connaissez en revanche sûrement, quel que soit votre âge, Ken Levine ou plutôt son plus gros succès, "Bioshock", merveilleux jeu claustrophobe dans une cité perdue sous l'océan. Lui aussi revient, avec un nouveau titre intrigant révélé cette nuit : "Judas", dont l'ambiance et le design semblent bizarres à souhait.

Ultime retour en grande pompe, celui du génie Hideo Kojima ("Metal Gear Solid"), copieusement applaudi dès l'apparition de son nom à l'écran, comme de coutume. Dans cette bande-annonce, Norman Reedus et Léa Seydoux reprennent du service dans la suite de l'étrange et fascinant "Death Stranding" .

Idris Elba dans "Cyberpunk 2077"

Arlésienne du jeu vidéo, à la limite de la catastrophe industrielle à sa sortie, avant un retour en grâce massif ces derniers mois (notamment grâce à la sortie d'une série animée dérivée sur Netflix), "Cyberpunk 2077" aura fait couler beaucoup d'encre . Il n'empêche qu'il reste incontestablement un jeu majeur... Dont le casting s'étoffe avec l'arrivée prochaine du comédien britannique Idris Elba, qui rejoindra donc le vénérable Keanu Reeves en 2023 via une extension.

Le nouveau projet ambitieux des Français de Don't Nod

Les créateurs de la série de jeux narratifs à succès "Life is Strange" sont de retour avec un titre qui semble bien plus sombre et mystique : "Banishers : Ghosts of New Eden". On y jouera Red et Antea, deux amants chargés de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. D'après les premières images, on devrait nager à nouveau entre fantastique et émotion.

Hellboy retente le pari du jeu vidéo

Le démon imaginé en bande dessinée par Mike Mignola avait déjà fait une première tentative (assez décevante) en 2008. Il sera bientôt de retour en jeu vidéo et si l'on ne sait pas grand-chose de ce futur jeu pour l'instant, si ce n'est qu'il proposera des affrontements joyeusement brutaux avec des démons, le style visuel est en tout cas clairement inspiré de la BD originale. Bref : "Hellboy : Web of Wyrd" sera peut-être un jeu moyen, mais ça devrait être joli.

"Castlevania" dans "Dead Cells"

Un de nos jeux chouchous de l'année 2018 est de retour avec un nouvelle extension, et pas des moindres : "Dead Cells", du studio français Motion Twin, était largement inspiré par la série de jeux "Castlevania", et il va désormais rejoindre pleinement son univers. Dans "Return to Castlevania", l'intrépide et malchanceux prisonnier sans tête va se retrouver nez à nez avec ses illustres inspirations, Alucard et Richter Belmont, pour tenter de défaire Dracula (à coups de poêle à frire, si nécessaire). Un conseil : regardez la vidéo jusqu'à la dernière seconde.

Une suite pour l'excellent "Hades"

Autre jeu qu'on a beaucoup aimé à sa sortie : le très jouissif "Hades" aura bel et bien une suite, une première pour son studio Supergiant Games. On y incarnera une autre enfant d'Hadès, qui parcourra comme son frère Zagreus des milliers de niveaux générés aléatoirement, où l'on tentera de sauver Papa des griffes du titan Chronos. Ça va faire mal aux pouces, mais on a déjà hâte.

Bayonetta change de style

Elle aussi nous aura donné de sérieuses crampes aux doigts ces dernières années : la reine du "beat them all" est de retour, quelques semaines après la sortie de son troisième jeu sur Switch... Mais elle s'est beaucoup calmée. Dans "Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon", on pourra parcourir un livre d'images qui prend vie pour en apprendre plus sur la genèse de la sorcière la plus indomptable du jeu vidéo .

Des jeux PlayStation débarquent (encore) sur PC

Après "Horizon : Zero Dawn", "God of War", "Uncharted 4", Sony poursuit son incursion de qualité sur PC avec deux nouveaux jeux cultes de la PlayStation : "The Last of Us : Part 1", remake du premier jeu de la série culte ; et "Returnal", la boucle temporelle alien qui va vous faire régulièrement jeter votre manette contre votre unité centrale (et l'un des jeux les plus originaux de la PS5 ).

Des nouvelles de Baldur's Gate 3, Diablo 4, Tekken 8, Street Fighter 6 et Final Fantasy 16 (qui font 37)

Tant de chiffres ! Prenons-les dans l'ordre. S'il est déjà jouable depuis un bon moment en accès anticipé, le troisième épisode de la (meilleure) série de jeux de rôles dans l'univers de Donjons & Dragons prépare sa sortie officielle : on pourra se plonger dans "Baldur's Gate 3" sans peur des bugs en août 2023.

Autre jeu de rôles très attendu des amateurs, "Diablo IV" a lui aussi annoncé sa date de sortie officielle : ce sera le 6 juin 2023, presque dix ans tout juste après la sortie du troisième épisode . Un jeu qui promet de "déchaîner les enfers", avec comme d'habitude avec Blizzard une bande-annonce qui mérite le détour, même si vous n'êtes pas joueur.

Côté baston, "Tekken 8" se précise avec une nouvelle bande-annonce focalisée sur l'éternel combat entre Jin Kazama et Kazuya Mishima ( soit la relation père-fils la plus désastreuse du jeu vidéo , à égalité avec celle entre Kazuya et son propre père Heihachi). On a hâte de reprendre la thérapie familiale.

D'autant qu'en face, la concurrence sera rude : "Street Fighter 6", qui a un petit temps d'avance puisqu'on a déjà pu y jouer un peu ces dernières semaines (et que, spoiler : c'est un délice), sortira le 2 juin 2023. C'est la principale information de cette nouvelle bande-annonce, avec le retour du personnage de DeeJay, 30 ans après sa première apparition dans "Super Street Fighter II". Ça ne nous rajeunit pas.

Dernière date de sortie annoncée, et non des moindres : celle de "Final Fantasy XVI", (recordman du plus grand nombre d'épisodes de cette liste) révélée dans cette bande-annonce bluffante. Ce seizième épisode est particulièrement attendu des fans et s'annonce chaque jour un peu plus épique que les précédents (on ne vous cache pas que c'est déjà notre jeu de l'année 2023 de cœur). Sortie prévue en juin prochain, donc.

Mario au cinéma, on veut y croire

C'est peu de dire qu' on est méfiants quand il s'agit de transformer des jeux vidéo en films , mais il faut bien reconnaître que le futur film d'animation "Super Mario" semble de plus en plus susceptible de gagner son pari. Le premier extrait du film, diffusé cette nuit, confirme une grande fidélité à l'univers loufoque du plombier moustachu, ce qui promet, a minima, un sympathique divertissement.