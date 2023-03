JO 2024 : 3,25 millions de billets vendus en trois semaines, "au-delà des espérances"

C'est tout simplement la plus grande vente de billets jamais réalisée en France pour un événement sportif. Quelque 3,25 millions de billets pour les Jeux Olympiques 2024 ont été achetés en trois semaines, lors de la première phase de vente, celle des "packs". Un bilan "au-delà des espérances", selon les organisateurs des JO de Paris.

Les deux tiers ont été achetés par des Français. Le reste a été vendu dans près de 158 pays. Les acheteurs sont plutôt jeunes : près de la moitié a moins de 35 ans. Et 45% sont des femmes.

70% des billets vendus pour moins de 100 euros

Des billets se sont vendus dans toutes les disciplines. Les places pour l’escalade et le BMX freestyle ont été épuisées dès le premier jour et celles pour l’escrime, le judo, le break dance, ou encore le cyclisme sur piste sont parties en quelques jours. Parmi les sports les plus demandés : le football, l’athlétisme, le rugby à sept, le basketball et le volley-ball.

De nombreuses personnes s'étaient plaintes du prix des billets. Ceux à 24 euros, se sont rapidement envolés, provoquant la colère de beaucoup. Les mécontents assuraient n'avoir à disposition que des billets hors de prix à parfois plusieurs centaines d'euros. Selon les organisateurs des Jeux, la grande majorité (70%) a coûté moins de 100 euros. Quelque 400 000 places à 24 euros ont été vendues et, finalement, les billets à plus de 200 euros ne représentent que 4,5% des ventes.

1,5 million de billets mis en vente à la mi-mai

Face à ce premier bilan, le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, n'a pas de regret. "On assume aussi que ça a de la valeur. On va voir des athlètes de légende dans des sites iconiques, des compétitions au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au château de Versailles, pour offrir une expérience inoubliable", assure-t-il.

Pour la deuxième phase, le tirage au sort ouvrira le 15 mars, soit 500 jours avant les Jeux. Un million et demi de billets seront mis en vente à compter du 11 mai, soit quasiment deux fois moins que lors de la première étape. Mais avec, cette fois, des places à l'unité et en incluant toutes les épreuves les plus prestigieuses : une finale du 100 mètres entre 125 et 980 euros et une cérémonie d'ouverture entre 90 et 2.700 euros.

Au total, pour ces Jeux Olympiques, plus de 10 millions de billets sont mis en vente dont 80% de manière directe pour le grand public via la plateforme officielle . Fin 2023 et jusqu'en 2024, une vente en temps réel des billets encore disponibles sera proposée au fil de l'eau selon le principe du premier arrivé, premier servi.