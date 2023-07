JO 2024 : à Marseille, premier test grandeur nature à un an des épreuves de voile

Il y a encore des grues au repos, le sol est par endroits caillouteux et poussiéreux, les palmiers piquent du nez à cause de la chaleur qui écrase Marseille. Mais la Marina du Roucas-Blanc, où se dérouleront les épreuves de voile des JO dans un an et qui n’est pas encore achevée, est en pleine ébullition avec des dizaines de bateaux sur les cales, des planches sur le sable. Tous sont prêts à sortir en mer pour ce qui reste l’un des événements phare de la saison : le test-event de voile, le premier d’une longue série qui va ponctuer cet été et une partie de l’automne.

"Mettre l'accent sur la logistique"

Pour les 14 marins de l’équipe de France sélectionnés pour ce rendez-vous, se tester à Marseille n’est pas qu’une question de bateaux, de mer ou de réglages de voile. C’est aussi toute l’intendance qu’il faut vérifier. "Si je suis aux Jeux olympiques l’an prochain, je veux être sûr que l’hôtel me convient et que je suis bien acclimaté à la ville, je veux me sentir à la maison", explique l’un des doyens des Bleus, Jean-Baptiste Bernaz, en route pour ses 5èmes JO dans la série des ILCA 7. Il poursuit : "Ça a été une volonté de la fédération de mettre l’accent sur la logistique et d’être proche de tout. On va avoir exactement le même staff, on ne va peut-être pas avoir la même chambre mais en tout cas le même hôtel. On va être très proches de ce qu’on espère vivre aux Jeux l’année prochaine."

Marseille est réputé pour avoir des vents capricieux qu'il faudra savoir dompter pendant les Jeux - Sailing Energy

Autre préoccupation : le plan d’eau qui doit évidemment être apprivoisé. Cette zone de régate entre Marseille, les îles du Frioul et les Calanques doit être connue sur le bout des doigts. "Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir des performances sur des plans d’eau de type climat méditerranéen", résume Guillaume Chiellino, le directeur technique national (DTN) de la Fédération française de voile. "Ce stade nautique est différent de celui que l’on avait à Rio ou au Japon. Pouvoir passer du temps ici est un avantage. On a un météorologue, on fait des mesures de vents et de courants. Notre but est de connaitre par cœur, en tout mieux que nos adversaires ce plan d’eau et d’en faire une vraie force."

La première journée dimanche a donné un aperçu de ce qui attendra les compétiteurs à l’été 2024 : le vent a joué les trouble-fête, 3 manches ont été annulées en kitesurf." Il fait tellement chaud que le vent n’est pas palpable, on en sait pas s’il vient ou pas, détaille Jérémie Mion, qui court en 470 avec Camille Lecointre. C’est quelque chose auquel il faut s’attendre l’an prochain."

"Ne pas faire les Jeux avant les Jeux"

Ce test-event sur le site olympique de Marseille est tellement crucial pour l’équipe de France qu’elle en a fait le moment clé de sa saison. Et tout change à un an des JO, remarque Lucie Belbeoch, sélectionnée en IQ Foil, la nouvelle planche à voile olympique. "On est un sport peu médiatisé et ça me fait très plaisir d’être interviewée aujourd’hui", sourit la Bretonne de 25 ans qui espère vivre ses premiers JO. "Là, on va avoir un peu plus de pression et il faut s’y préparer. Il ne faut pas que ça change notre boulot sur l’eau. C’est une mise en lumière pour nous, c’est top mais c’est quelque chose de nouveau."

La marina du Roucas-Blanc sera le cœur des JO à Marseille et il reste encore un tiers du chantier à achever d'ici l'année prochaine © Radio France - Jérôme Val

Un test, c’est aussi un enjeu pour les organisateurs. L’événement se déroule sans public (le COJO annonce 12 000 personnes avec un ticket payant par jour pendant les Jeux) mais il a lieu quasiment dans les mêmes conditions que les Jeux dans un an. "Ça signifie notamment ne pas tout tester, on ne va pas faire les Jeux avant les Jeux", prévient Cédric Dufoix, le responsable des sites du sud de la France pour Paris 2024. "On teste essentiellement le sport, les athlètes, la sécurité en mer, certaines choses techniques mais pas le public. On a 1200 personnes qui travaillent sur ce test-event, les sportifs, les staffs, les jurys, 500 bateaux à gérer. Ce qu’on va tester, c’est le volume sportif d’organisation de régates."

Il reste maintenant un an pour corriger ce qui ne va pas et tout finaliser. Notamment le chantier de la Marina du Roucas-Blanc. "Les deux-tiers ont été faits et livrés en temps et en heure", annonce Cédric Dufoix. Le reste doit être achevé au début de l’année prochaine.