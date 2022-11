JO 2024 : comment mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir des places pour voir les épreuves

Nul doute que ceux qui obtiendront le précieux sésame feront des jaloux chez les fans des JO. Le premier tirage au sort pour espérer obtenir des billets pour les Jeux 2024 (qui se déroulent en France, rappelons-le) ouvre dans trois jours. Il y aura, pendant les trois phases de vente qui vont se dérouler, une marche à suivre, du tirage au sort à l'achat de place pour les heureux élus. Au total, 13.4 millions de places seront mises en vente pour les Jeux olympiques et paralympiques. Avec, avant tout, deux sites Internet à noter dans l'agenda :

Pour mettre toutes les chances de votre côté, France Inter vous recommande de retenir trois choses : être inscrit au "Club Paris 2024" peut vous donner un petit avantage ; il faut obligatoirement s'inscrire au tirage au sort pour espérer avoir une place ; enfin, regardez bien vos mails, c'est par ce biais que vous pourrez réserver vos places.

Sortez votre agenda, on vous résume les trois phases de vente de billets.

Décembre 2022 à mars 2023 : achat groupé de billets

Inscription au tirage au sort du 1er décembre 2022 (11 heures) au 31 janvier 2023

C'est la toute première phase d'inscription pour espérer aller voir une épreuve des JO 2024, et elle débute ce jeudi 1er décembre à 11 heures. Entre cette date et le 31 janvier 2023, vous pouvez vous inscrire au tirage au sort pour espérer accéder à la vente des "packs sur mesure". Le principe : constituer son propre pack en choisissant au moins trois disciplines parmi 32 sports proposés, en fonction des disponibilités. Avec un maximum de 30 billets par personne, et 6 par épreuve réservée. Pour ça, il suffira selon le Cojo de donner des informations habituelles comme votre mail, votre nom et votre prénom.

Cette première phase de billets ouvre l'accès à 80% des épreuves des Jeux 2024. Les 20% restant, contenant les épreuves les plus prisées, seront mis en vente lors de la phase deux.

Ventes pour les heureux tirés au sort du 15 février au 15 mars 2023, avec une priorité aux membres du "Club Paris 2024" les quatre premiers jours

Après cette phase d'inscription, les heureux élus tirés au sort se verront proposer par mail un créneau de 48 heures pour réserver leurs places. Les membres du "Club Paris 2024" auront les premiers choix entre les 15 et 18 février. Pour en faire partie, il faut s'inscrire avec son adresse mail. Ensuite, les places s'écouleront jusqu'au 15 mars. Avec du beau monde dès cette première phase de vente, et la possibilité de décrocher un billet pour encourager la pépite de la natation française Léon Marchand lors du 400 mètres 4 nages, le 28 juillet 2024. Ou encore, deux jours plus tard, aller admirer la patronne du judo Clarisse Agbégnénou combattre chez les moins de 63 kilos.

Jusqu'à 30 billets par personne, pour au moins 3 disciplines différentes, à partir de 24 euros

Au total, lors de cette première phase, trois millions de billets seront mis en vente, sur les 10 millions qui seront vendus au total pour ces JO 2024. Le Comité d'organisation confirme également que les places seront vendues à partir de 24 euros, et que la moitié des billets vendus seront à moins de 50 euros. Cela donnera des pack à 72 euros pour les moins chers, 1.150 euros pour les plus onéreux. Cette vente par "pack sur mesure" , est une "nouveauté" , explique Paris-2024, qui devrait théoriquement "fluidifier" l'accès, et qui permet "près d'une soixantaine de millions de combinaisons" , a assuré Etienne Thobois, le directeur général de Paris-2024.

Mars à mai 2023 : achat des billets à l'unité et des cérémonies

Du 15 mars au 15 avril 2023, inscription au tirage au sort

La deuxième phase de vente de billets pour les JO 2024 va se dérouler entre les mois de mars et mai 2023, cette fois pour acheter des places à l'unité. Sur le même principe que la première vente, il faudra obligatoirement s'inscrire au tirage au sort pour espérer faire partie des heureux élus. Si c'est le cas, là encore, un créneau de 48 heures vous sera communiqué par mail pour que vous réserviez les places restantes. Il devrait à nouveau y avoir une priorité aux tirés au sort membres du "Club Paris 2024".

Il sera également possible, lors de cette phase, d'acheter les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux 2024.

À partir du 15 mai, vente des billets pour les heureux tirés au sort

"Paris 2024 précisera les dates d’ouverture de la seconde phase du tirage au sort sur son site de billetterie officielle", est-il précisé sur le site Internet des Jeux. Lors de cette deuxième phase de vente, les 20% des épreuves les plus attendues seront notamment mis en vente.

Fin d'année 2023 : la toute dernière chance d'obtenir une place

En fin d'année 2023, pas encore de date précise

En fin d'année 2023 (les dates précises restent à définir), le Comité d'organisation des Jeux ouvrira un site de revente officiel (le seul) pour permettre à ceux qui le souhaitent de remettre des places en vente. Ce sera la toute dernière chance d'obtenir un billet si vous n'avez pas pu le faire avant. Il y a aura également à ce moment là une toute dernière phase de vente, avec les places qui n'auraient pas été vendues.

Le Cojo précise également qu'il a prévu une "billetterie solidaire", avec un million de billets réservés aux collectivités. Des places, avec un tarif spécifique, qui devraient notamment être vendues aux bénévoles qui travaillent dans des clubs de sport ou aux personnes en situation de handicap.