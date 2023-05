JO de Paris 2024 : après les spectateurs, des athlètes s'indignent du prix des places

Décidément, la polémique sur le prix des billets des JO de Paris 2024 n'est pas près de s'arrêter. Comme lors de la première phase de vente, celle pour les "packs", les messages indignés d'internautes s'enchaînent sur les réseaux sociaux suite à l'ouverture jeudi dernier de la deuxième phase de vente , pour les places à l'unité. Rappelons que les tarifs varient selon les sports, les sessions (qualifications ou phases finales) et qu'il y a bien eu des places à 24 euros, mais seulement 150 000 sur les 1,5 million à vendre lors de cette deuxième phase.

Elles sont donc parties très vite, tout comme les autres billets moins chers. Résultat, quand il y en avait encore dans les disciplines souhaitées, il ne restait rapidement que des places à des prix bien plus élevés. Des internautes sont donc tombés, et c'est toujours le cas, sur des billets à 205 euros pour une soirée de boxe, 150 euros pour du water-polo, 280 euros pour du volley et même 690 euros voire 980 euros pour une soirée d'athlétisme. Certains sportifs montent aussi au créneau.

"Jeux Olympiques accessibles pour tous vous aviez dit..."

C'est le cas par exemple de la judokate Amandine Buchard, médaillée de bronze chez les -52 kg aux championnats du monde, la semaine dernière à Doha. "Jeux Olympiques accessibles pour tous vous aviez dit..." écrit-elle sur Twitter. "En fait, il faut faire des crédits à la banque pour que les familles et proches puissent avoir la chance de venir nous voir… Enfin du moins si d’ici là il reste des billets" ajoute la judokate dans son message, accompagné des hashtags "honte" et "dégoutée".

"Comment peut-on mettre des tarifs aussi élevés ?"

L'athlète Jimmy Gressier, champion de France 2023 de cross-country, pousse lui aussi un coup de gueule. Sur Instagram, il pointe notamment le prix des billets pour l'athlétisme "vendus à un tarif astronomique", et ajoute : "Je trouve ça vraiment abusé." L'athlète fait part sur Instagram de son incompréhension : "Comment peut-on mettre des tarifs aussi élevés pour notre sport ? Qui est à la base, un sport abordable pour tous et accessible où il n’y a pas non plus de très grandes stars."

"J’ai fait le calcul" ajoute Jimmy Gressier : "Si je veux faire venir 10 personnes de ma famille, cela me coûtera entre 6.000€ et 7.000 €." "C’est totalement hors budget, pour tout le monde, pas que pour moi". Enfin, l'athlète s'en prend aussi "au système" pour obtenir des places. "Entre les tirages au sort, les dates erronées, etc. Cest une vraie galère !"

Même à l'étranger, certains athlètes s'indignent

Les taris de la billetterie font aussi bondir d'anciens participants aux JO, comme la gymnaste française Marine Debauve, championne d'Europe et médaillée mondiale dans les années 2000. Elle souhaitait être non pas actrice mais spectatrice des Jeux de Paris, d'où sa colère partagée dans un message publié en anglais sur Facebook.

Elle se dit "aujourd'hui très déçue" et s'explique : "Pendant 15 ans, j'ai donné ma vie à mon sport, la gymnastique (...) j'étais heureuse et excitée à l'idée d'acheter des billets pour la compétition par équipes et les finales, même si cela coûtait 590 euros (pour deux tickets) ! Et devinez quoi ? Les tickets étaient à 690 euros par personne." L'ancienne gymnaste ajoute que "même si je pouvais m'offrir un billet, ce prix me rend malade" et "je suis honnêtement triste de peut-être ne pas pouvoir vivre cette expérience."

Son message se termine par une note d'ironie : "Il pourrait être plus facile de participer aux Jeux olympiques que d'y assister en tant que spectateur dans mon propre pays". 'Ça me rend folle", conclut Marine Debauve.

Il n'y a pas qu'en France, que les prix des billets suscite l'indignation. Début mars par exemple, dans une interview accordée au média belge DH , la belge Nafissatou Thiam, double championne olympique de l’heptathlon, se dit "choquée". "Ce sont les athlètes qui font le spectacle mais je ne suis même pas sûre que ma famille pourra venir me voir tellement c’est cher. Il y a le prix des tickets, le voyage, le logement sur place..."

Les prix sont "inférieurs" aux autres éditions assure la ministre des Sports

De son côté, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que les prix des billets des JO de Paris-2024 sont "inférieurs" à ceux des éditions précédentes. Interpellée sur les tarifs, elle a expliqué qu'il s'agit de "moments d'exception, avec des athlètes d'exception, qui se disputent le Graal le plus important". Amélie Oudéa-Castéra a aussi assuré que le comité d'organisation, de même que l'État et les collectivités hôtes, étaient attachés à "l'impératif d'accessibilité" des JO.

Dès samedi dernier, toutes les places avaient déjà été vendues dans une vingtaine de disciplines, avec dans le "top 5" des sports les plus populaires le football, l'athlétisme, le beach-volley, le tennis et le basket. À l'issue de la première phase, 3,25 millions de billets avaient été vendus. Sur les dix millions de billets des JO, huit millions sont vendus directement au grand public.

Fin 2023 et jusqu'en 2024, une vente en temps réel des billets encore disponibles sera proposée au fil de l'eau selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une plateforme de revente de billets sera aussi mise en place sur le site officiel des Jeux pour celles et ceux qui ne pourraient plus assister aux JO. Il y aura ensuite, "à l'automne la billetterie pour les Jeux Paralympiques" , a précisé la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.