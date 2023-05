JO de Paris 2024 : place à la vente de billets à l'unité, voici notre mode d'emploi

Si vous n'avez pas été tiré au sort lors de la première phase ou si vous faites partie des nombreux déçus qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, vous avez une deuxième chance ! En effet, la deuxième phase de vente de billets pour les JO de Paris 2024 débute ce jeudi. Terminé les packs "sur mesure", place désormais aux places individuelles. Comment faire pour avoir des billets ? Quels sont les tarifs ? Voici toutes les informations à connaître.

Comment ça fonctionne ?

Le principe reste le même que lors de la première phase. Il faut obligatoirement s'être inscrit, entre le 15 mars et le 20 avril sur le site des Jeux de Paris, et ceux qui l'ont fait doivent désormais attendre d'être tiré au sort. La grande différence, c'est que l'on n'achète plus des "packs" mais des billets à l'unité.

Si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous recevrez un mail qui vous impose "un créneau d'achat". C'est à dire que vous ne choisissez pas la date. Dans le mail, il vous sera précisé les dates et les heures d'ouverture et de fermeture de votre "créneau". Une fois qu'il est ouvert, vous avez deux jours pour faire vos achats. Le mail est envoyé deux jours avant l'ouverture du créneau. Les premiers mails ont été envoyés aux personnes tirées au sort depuis ce mardi. Pour information, vous ne pouvez pas acheter sur votre compte plus de 30 places. Autre précision du Cojo : il est possible d'acheter au maximum 6 billets par session, "hors certaines sessions spécifiques limitées à 4 billets au maximum. Ces exceptions sont identifiées d'un astérisque (*) dans les grilles tarifaires des différentes disciplines."

Si malheureusement vous n'avez pas été tiré au sort vous recevrez un mail à l'issue de la phase de vente.

Combien de billets sont disponibles ?

Au total, 1,5 million de billets sont actuellement mis en vente soit deux fois moins que lors de la première phase cet hiver. Le principal problème c'est que pour cette deuxième phase de vente, quatre millions de personnes sont inscrites au tirage au sort. Il va donc y avoir de nombreux déçus.

D'ailleurs, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, a prévenu : "Il n'y en aura pas pour tout le monde et je m'attends à ce que cette deuxième phase continue de générer des déceptions et des frustrations". "C'est inévitable, mais elle va encore une fois faire des heureux et il faut tenter sa chance."

Sur les dix millions de billets des JO, huit millions sont vendus directement au grand public.

Ces billets concernent-ils tous les sports et les cérémonies ?

Oui, on peut acheter dès maintenant des places pour tous les sports et pour toutes les sessions de ces Jeux Olympiques. Contrairement à la première phase, on peut même cette fois-ci acheter des billets pour les finales de certaines disciplines. "Cette deuxième phase de vente va être exceptionnelle" assure Tony Estanguet. "Ca va vraiment être les moments les plus exceptionnels de ces Jeux olympiques qui vont être à l'achat avec les plus grandes finales dans tous les sports."

Mais ce n'est pas tout, les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces JO sont également ouverts à la vente à partir de ce jeudi.

A quels prix ?

C'est une épineuse question. Lors de la première phase les prix ont fait polémique, beaucoup les ont jugé excessifs. Il faut savoir que selon les sports et selon les sessions (de qualification ou de phases finales), le tarif évolue fortement. En tout cas, des billets à 24 euros sont de nouveau mis en vente mais il y en aura moins que lors de la première phase. Ils ne représenteront environ qu'1 billet sur 10, soit 150 000, et surtout, ne concerneront pas les moments les plus prisés, à savoir les finales.

Ainsi, en judo, pour assister aux phases finales des +100 kg, la catégorie de Teddy Riner, oubliez les places à 24 euros. Les moins chers sont à 100 euros et vont jusqu'à 380. En athlétisme par exemple, pour la journée du 4 août, pour la matinée les places vont de 24 euros à 170 euros car ne se disputeront que des épreuves de qualifications. En revanche, toujours le 4 août, pour la session du soir durant laquelle aura lieu notamment la finale du 100 mètres masculin, là les places vont de 125 à 980 euros.

Exemple de la grille tarifaire des billets pour le judo aux JO de Paris 2024 - Capture d'écran

Concernant la cérémonie d'ouverture sur la Seine , les tarifs vont de 90 euros à 2700 euros. Les billets à 90 euros concernent le tout début du parcours. Ensuite, plus on avance dans le parcours, plus on se rapproche de la Tour Eiffel, plus les places sont chers. Ainsi, celles situées vers Notre-Dame sont à 900 euros, celles vers la Tour Eiffel sont à 2700 euros. Pour la cérémonie de clôture, les places vont de 45 à 1600 euros.

Voici la grille des prix des places pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. - Capture d'écran

Si vous souhaitez connaître tous les tarifs pour chaque session et chaque discipline, cliquez ici. Lors de la première phase, près de 13% ont été vendus à 24 euros, 70% à moins de 100 euros et 4,5% à plus de 200 euros, avaient détaillé les organisateurs qui ont vanté un "succès".

Si j'ai été tiré au sort lors de la première phase, puis-je l'être à nouveau ?

Oui ! "Les cartes sont rebattues" comme l'assure le Comité d'organisation. "Toutes les personnes inscrites à cette seconde phase auront les mêmes chances d'être tirées au sort." Quelqu'un qui a été tiré au sort pour les packs peut donc l'être à nouveau pour les billets à l'unité, mais à une condition. Il faut avoir acheté moins de 30 billets lors de cette première phase. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas être tiré au sort.

Précision importante, quelqu'un qui n'a pas été tiré au sort lors de la première phase, a aucune assurance de l'être à nouveau durant la deuxième.

Quand auront lieu les prochaines phases de vente ?

Fin 2023 et jusqu'en 2024, une vente en temps réel des billets encore disponibles sera proposée au fil de l'eau selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une plateforme de revente de billets sera aussi mise en place sur le site officiel des Jeux pour celles et ceux qui ne pourraient plus assister aux JO.

Il y aura ensuite, "à l'automne la billetterie pour les Jeux Paralympiques" , a précisé la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.