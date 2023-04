JO de Paris : l'organisation se prépare aussi à lutter contre les cyberattaques

Une cyberattaque, qui mettrait en péril l’un des plus grands événements planétaires ? C’est l’une des menaces les plus importantes qui pèsent sur les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris, en 2024. Lors des JO de Tokyo, il y a deux ans, plus de quatre milliards de cyber incidents ont été recensés, soit 815 par secondes. Or, selon des estimations, on en attend entre huit et dix fois plus à Paris. Alors, à 458 jours du coup d’envoi, Paris 2024 et son partenaire Atos, leader mondial des services numériques, tentent d’anticiper tous les scénarios et mènent, en coulisses, un travail colossal de préparation.

Sueurs froides

Bruno Marie-Rose, ancien sprinteur, est désormais bien loin des finales olympiques qu’il a eu la chance de vivre. Devenu directeur de la technologie et des systèmes d'information au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024, il connaît désormais ses plus grosses insomnies. "Mon homologue de Pyeongchang [les Jeux d’hiver de 2018, en Corée du Sud, NDLR] a vu quelques systèmes s’éteindre juste avant le début de la cérémonie d’ouverture et je ne voudrais surtout pas que ça arrive à Paris !", témoigne-t-il.

Publicité

En réalité, des attaques ont déjà eu lieu, notamment contre le portail des volontaires ou la billetterie. Pour l’instant, en vain, pour les pirates, car les systèmes ont tenu. Mais ce n’est que le début prédit Christophe Thivet, qui supervise, chez Atos, la sécurité des Jeux. "On peut aller changer des images sur les sites institutionnels, on peut interrompre une compétition ou une cérémonie…", cite-t-il, en exemple.

Opérations de "Red Teaming"

Certains attaquent pour la gloire, d’autres pour l’argent, mais aussi (et c’est ce que redoute le plus l’organisation de Paris 2024), sur ordre d’un Etat. Par exemple, des pirates russes et biélorusses, si leurs athlètes n’étaient pas réintégrés. Alors ATOS fait directement à des hackers pour trouver les failles.

L’objectif est de "découvrir des bugs, qui permettraient à un pirate de s’infiltrer dans une application ou essayer de simuler des attaques, à travers des opérations de ‘red teaming’ pour voir ce qu’il peut se passer", détaille Christophe Tivet. D'ici deux mois, au siège même de Paris 2024, sera d’ailleurs installé un centre opérationnel technologique, pour évaluer et contrer en temps réel, toute cyber-menace. En attendant cette installation dans la capitale, un centre d’Atos situé en Pologne est dédié aux Jeux.

Par ailleurs, pendant toute la période des JO, un centre d'appel sera ouvert pour les problèmes techniques de celles et ceux qui travailleront pour l’organisation. Ce centre, qui sera ouvert 24/24 et 7/7 depuis Casablanca et Tenerife, devrait recevoir 180.000 appels au total, selon les estimations.