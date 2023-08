JO Paris 2024 : l'eau de la Seine jugée satisfaisante à quelques heures d'une épreuve test

C'est une bonne nouvelle à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'eau de la Seine a été jugée conforme à la baignade ce mercredi 16 août. À un an des JO de Paris, le triathlon mondial organise son "test event" dans et autour de la Seine du 17 au 20 août, où plusieurs Français voudront prendre des repères et arracher une qualification olympique tandis que la qualité de l'eau du fleuve, "satisfaisante", sera scrutée.

Le 5 août dernier, une compétition-test pré-JO de natation en eaux libres dans la Seine avait dû être annulée en raison de la pollution du fleuve. La qualité de l'eau est revenue depuis à un "seuil satisfaisant", a expliqué la mairie de Paris mercredi, précisant que le niveau de bactérie Escherichia coli était repassé sous le seuil maximal réglementaire (1000 UFC pour 100 ml).

Après 1500 m de natation entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma, les triathlètes se départageront sur 40 km à vélo puis 10 km de course à pied, où ils remonteront notamment l'avenue des Champs-Élysées.

"Le plan B sera la Seine"

La qualité de l'eau restera sous surveillance pendant les quatre jours de compétition avec des analyses quotidiennes en laboratoire et des outils de mesures instantanées. Du côté de Paris 2024, Brigitte Légaré a réaffirmé que les responsables du Cojo n'avaient aucun doute: "Le plan B sera la Seine", a déclaré la responsable des compétitions des JO dans Paris. Le Cojo, a-t-elle expliqué, compte sur la mise en service du bassin d'Austerlitz, qui stockera des eaux pluviales, pour que le monde entier puisse voir des athlètes nager dans la Seine, même en cas d'intempéries.