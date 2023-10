Joann Sfar, La vie dessinée, au musée d’art et d’histoire du Judaïsme du 12 oct 23 au 12 mai 24

Avec près de 250 planches et dessins, pour la plupart jamais montrés, mais aussi des carnets, des photographies et des films, l’exposition Joann Sfar la vie dessinée au musée d’art et d’histoire du Judaïsme évoque successivement la jeunesse de l’artiste à Nice (retracée dans La Synagogue, dont la suite, Les Idolâtres, parait en janvier 2024), l’arrivée à Paris et la formation à l’école des Beaux-Arts, la rencontre avec ses complices (David B, Christophe Blain, Emile Bravo, Emmanuel Guibert, Mathieu Sapin, Marjane Satrapi, Riad Sattouf, Lewis Trondheim...), à l’atelier Nawak, puis à l'atelier des Vosges notamment, et ses maîtres en littérature (Romain Gary, Pierre Dubois…).

Joann Sfar (scénario et dessin), La Synagogue encre de Chine sur papier - Joann Sfar Dargaud

« ... le métier d’auteur revient au sacerdoce de l’invité qui se lève à la fin d’un repas, fait sonner sa cuiller contre le coin de son verre pour demander le silence et déclare “maintenant je vais vous raconter une histoire”. » Joann Sfar

Publicité

L'exposition explore différentes facettes de l’œuvre : le fantastique, la magie et les monstres (Petrus Barbygère, Professeur Bell, Grand Vampire), les drames (Klezmer, Chagall), la musique (Gainsbourg, Brassens…), les livres destinés à l’enfance (Petit Vampire, Le Petit Prince), l’atelier et sa méthode de création, ses inspirations (outils, papiers, œuvres d’artistes admirés), son regard sur le quotidien (collaborations à Paris Match) et ses travaux en cours.

« Le conte n’est pas fait pour endormir les enfants mais pour réveiller les adultes. » Joann Sfar

Joann Sfar (scénario et dessin), Sandrina Jardel scénario Grand Vampire, t6 Le peuple est un Golem encre de Chine et aquarelle sur papier 2005 - Joann Sfar Delcourt

À travers les réalisations les plus emblématiques de Joann Sfar, l’exposition met en évidence la cohérence de son œuvre : des innombrables carnets personnels à ceux de Klezmer, des récits pour l’enfance (avec une salle dévolue aux jeunes visiteurs) aux planches érotiques sur le peintre Pascin.

Joann Sfar, illustration originale pour la couverture du tome 4 de Klezmer, Trapèze volant Gouache sur papier 2012 - Joann Sfar Gallimard

« Il y a en moi une volonté de célébrer l’amour entre les êtres et la joie de vivre. J’aime ce qui fait du bien : ce qui est sexuel, gourmand, enfantin, et je n’aime pas les interdits. » Joann Sfar

Avec le Chat du Rabbin en son centre, l’exposition est celle d’un artiste qui a mis une voix juive, culturelle plus que religieuse, au cœur de tous ses récits, puisant dans l’histoire du judaïsme nombre de ses sources d’inspiration et alertant ses lecteurs sur la montée de l’antisémitisme.

« Ma grand-mère c’est Zlabya, moi enfant c’est sans doute le chat, mon père je ne sais pas si c’est le rabbin parce qu’il était plus violent et parfois moins marrant que le rabbin. » Joann Sfar

Illustration pour la couverture pour le t1 du Chat du Rabbin La Bar-Mitsva Couleurs de Brigitte Findakly - Joann Sfar Dargaud

Phénomène de librairie, la série est traduite en 22 langues. En 2011, sort une adaptation en dessin animé écrite et réalisée par Joann Sfar, qui obtient le César du meilleur film d'animation. Le Chat a été également adapté au théâtre à de nombreuses reprises et sous la forme d’un spectacle musical

Chez Joann Sfar, tout passe par le dessin. Il puise chez ses maîtres des leçons qu’il met en pratique depuis son enfance. Dessiner, c’est utiliser la main, les yeux et la tête, bien sûr, mais c’est aussi se servir d’outils. La plume, le pinceau ou le crayon sont aussi le prolongement direct de l’index. Changer d’outil permet de changer et moduler le rendu d’un dessin, d’un encrage, d’une couleur.

Joann Sfar (scénario et dessin), Le Minuscule Mousquetaire t3 On ne patine pas avec l’amour 2006 - Joann Sfar Dargaud

Joann Sfar passe énormément de temps dans son atelier et dit n’être heureux que lorsqu’il dessine à sa table. Entouré de livres de ses maîtres, de dessins et photos de ses amis, il s’y sent en sécurité. Après plus de vingt ans passés à partager avec ses camarades l’atelier Nawak puis l’atelier des Vosges, et enfin des espaces communs avec Christophe Blain, Mathieu Sapin et Riad Sattouf, Joann Sfar travaille désormais chez lui.

Avec ses dessins, il veut nourrir la réflexion et provoquer le débat sans pour autant donner de leçons. Hugo Pratt, un de ses maîtres, avait intitulé son autobiographie Le désir d’être inutile, formule que Sfar fait sienne. Pourtant, il ne peut s’empêcher de réagir à l’actualité et si son compte Instagram devient le support quotidien de ses dessins, depuis ses premiers carnets jusqu’aux planches de La Synagogue, la question de l’antisémitisme est toujours présente, insulte à l’intelligence et angoisse lancinante pour l’artiste.

►►► Une exposition avec :