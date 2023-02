Johannes Thingnes Boe, un biathlète or catégorie

C’est presque devenu une routine, le refrain de ces championnats du monde : la musique qui accompagne la remise des médailles d’or à Johannes Boe, quasiment tous les soirs sur la Place des Médailles, en plein cœur de la petite ville d’Oberhof. Le Norvégien en a déjà cumulé cinq depuis le début de la compétition. Cinq en autant de courses : le relais mixte, le relais mixte simple et surtout le sprint, la poursuite et l’individuel. Johannes Boe est en route pour un grand chelem, le carré d’or dans toutes les courses individuelles et dans tous les relais : il ne lui manque plus que le relais masculin ce samedi et la mass-start ce dimanche.

Personne n’a encore un tel exploit dans l’histoire de ce sport, pas même les plus grands noms, comme les Français Martin Fourcade et Raphaël Poirée, le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen ou l’Allemande Laura Dahlmeier. "Mon rêve, ce n’est pas ça. C’est d’avoir une belle femme et un charmant garçon et je l’ai déjà", a ironisé le numéro 1 mondial interrogé en conférence de presse après l'épreuve de la poursuite.

Publicité

Après des JO 2022 réussis, Johannes Boe s'est accordé une longue pause pour revenir encore plus faire et empiler les records © Radio France - Jérôme Val

N’empêche, on ne voit pas qui pourrait empêcher Johannes Boe de tout rafler. Le Norvégien accumule les statistiques stratosphériques cette saison : il reste sur neuf victoires de suite. C’est un record. Son frère aîné Tarjei Boe, lui aussi aligné sur ces mondiaux, est bluffé par ses performances. "Son niveau cette saison est le meilleur que j’ai pu voir depuis le début de ma carrière, même par rapport à Martin Fourcade ou Ole Einar Bjoerndalen. C’est incroyable à regarder. En tant qu’aîné, il va falloir me dépêcher si je veux le rattraper."

Boe : un "extraterrestre" selon son entraîneur

Derrière la carabine et surtout sur les skis, Johannes Boe, qui fêtera ses 30 ans en mai prochain, est sur une autre planète. Mis à part la première course de la saison, il est monté, avant ces championnats du monde, à 17 reprises sur le podium pour 15 victoires. "Aujourd’hui, il est imbattable", rigole le Français Emilien Jacquelin qui ne tarit pas d’éloges sur le Norvégien. "On n’a jamais vu ça depuis 20 ans. Après les autres Français, c’est la personne que je préfère dans le milieu du biathlon. C’est quelqu’un d’exemplaire dans tout ce qu’il fait. Ça a été un des premiers à me soutenir quand ça n’allait pas pour moi aux Jeux olympiques l’an dernier. Comment le détester quand on se comporte comme ça ?"

Johannes Boe, grand amateur de football et du club anglais de Newcastle, avait fait une pause il y a un an après des JO de Pékin réussis : 5 médailles dont 4 en or. Un répit salutaire qui lui a permis de démarrer très fort cette nouvelle saison où il va sans aucun doute remporter un quatrième gros globe de cristal (après 2019, 2020 et 2021). Dans l’entourage de Boe, on le reconnaît, le Norvégien dispute à 29 ans sa meilleure saison. "Il y a la sensation qu’on est arrivé à ce qu’on pouvait faire de mieux", détaille le Français Siegfried Mazet, l’entraîneur de tir de l’équipe scandinave. "Ce qu’il produit en ce moment, je ne suis pas sûr qu’il puisse faire mieux. En fait, c'est juste un extraterrestre qui est venu se greffer sur le monde des humains."

S'il réalise le grand chelem durant ces mondiaux, Johannes Boe sera le seul dans l'histoire à avoir accompli cet exploit © Radio France - Jérôme Val

Martin Fourcade, que Boe vient de dépasser au nombre de médailles mondiales (29 contre 28), le confesse : Boe est fort oui, mais cette année, la concurrence est plutôt faible. "La concurrence n’est pas au niveau de ce qu’elle a été", explique le quintuple champion olympique. "Au niveau où Quentin Fillon-Maillet était l’an dernier, il aurait sans doute challengé Johannes à de nombreuses occasions cette année. Ce monologue de Boe est aussi dû au manque de répondant en face. Et forcément il en profite."

Malgré tout, avec son regard bleu clair, Johannes Thingnes Boe, de son nom complet, peut devenir dimanche le plus grand biathlète dans un championnat du monde.