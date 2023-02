John Cale : l'homme de l'ombre

Outre une carrière solo florissante et sa participation essentielle au Velvet Underground au côté de Lou Reed , le gallois est aussi un fin producteur et collaborateur, jamais avare de nouveaux territoires sonores. Petite rétrospective autour de cinq albums hétéroclites.

The Stooges – The Stooges (1969)

Après le deuxième album du Velvet underground, l'abrasif White Light/White Heat, John Cale quitte le groupe qu'il a formé au côté de Lou Reed (qui ne le retiens pas) pour produire le premier album d'un groupe et d'un chanteur encore inconnu Iggy Pop et ses Stooges. Après s'être essayé avec succès sur le premier album solo de Nico, Chelsea Girls et ses orchestrations de cordes et des chansons d'obédience folk, Cale essaye de mettre sur bobine la rage incandescente du quatuor de Détroit. Pas de bol, son mix est jugé trop lisse pour la fureur des Stooges et il ne sera pas retenu. Il sera disponible seulement des années plus tard.

John Cale & Terry Riley – Church of Anthrax (1971)

Avant le Velvet Underground, John Cale, fraîchement arrivé à New York depuis son Pays de Galles natal, intègre le Théâtre de la Musique Éternelle, le Dream Syndicate où il rencontre l'un des maîtres de la musique répétitive, Terry Riley. Bien que les deux hommes aient une vision très différente de la musique, le duo s'associe en 1971, sur Church of Anthrax, disque singulier dans la carrière de Cale. Résolument libre et poétique, cet album montre un John Cale à l'aise dans l'avant-garde et l'expérimentation. Un terrain qu'il occupera tout au long de sa carrière.

Nick Drake – Bryter Layter (1971)

Peu reconnu de son vivant, Nick Drake est devenu au fil des décennies une référence majeure de la folk, en seulement trois albums. Après l'échec commercial de son premier disque, Nick Drake s'installe à Londres, bien décidé à lancer sa carrière, son producteur lui trouve un appartement et lui fait rencontré John Cale qui va donner du coffre aux chansons fragiles de l'artiste de 23 ans : « Il était très introverti. Quand je l'ai rencontré, j'avais une guitare 12 cordes, il n'en avait jamais vu. Quand il a commencé à en jouer, c'était comme si un orchestre en sortait, il est resté là, stupéfait et nous aussi. C'était un très bon compositeur. » Malgré des chansons devenues, des classiques, l'album ne se vend qu'à 3 000 exemplaires à sa sortie et plonge Nick Drake dans un doute artistique qui lui sera fatal.

Patti Smith – Horses (1975)

Retour à New York, en 1975, une jeune artiste bohème éprise de rock et de poésie gravite dans la jungle urbaine et le milieu artistique haut en couleurs qu'est alors la Big Apple. Elle fini par signer un contrat et enregistre un premier album frondeur, Horses avec à la production John Cale. Elle est ainsi consacrée marraine du punk et Horses devient un classique du genre. L'enregistrement ne sera pas de tout repos : Patti Smith engage Tom Verlaine du groupe Television et Allen Lanier de Blue Öyster Cult. Petit problème, les deux musiciens sont aussi amants avec la chanteuse, ce qui engendra quelques bagarres lors des sessions studio.

Lio – Pop Model (1986)

Jamais là où on l'attend, John Cale a aussi produit des disques de groupes français. S'il est crédité sur l'album de Marie et les Garçons, c'est surtout avec le disque Pop Model de Lio qu'il s'illustre dans l'Hexagone. Ce troisième album marque le grand retour de la chanteuse belge. Pour la production, John Cale a travaillé avec Alain Chamfort (en couple avec Lio à cette époque) pour accoucher de ce disque qui devient d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus.