John Dee, ancêtre de James Bond : le tout premier 007 était un savant du XVIe siècle

L'historienne Viviane Perret répondait à la question d'Anaïs qui se demandait, dans l'émission des P'tis bateaux "pourquoi James Bond s'appelle 007 ?". Autrement dit, où est-ce que son créateur Ian Fleming a trouvé l'idée de ce matricule ? D'après les livres et les films, on sait qu'il représente le permis de tuer de James Bond et que l'espion serait le septième agent à recevoir ce titre. Mais l'écrivaine nous apprend que parmi toutes les hypothèses, la plus probable serait que quand Ian Fleming a commencé à écrire son premier James Bond en 1953 (le tout premier "Casino Royale"), il était en train de lire la biographie d'un certain John Dee, savant et espion au service du royaume d'Angleterre durant le XVIe siècle. Celui-ci signait ses lettres adressées à la reine Elizabeth Ière par ce même matricule, souvent représenté par deux cercles encadrés, et par ce qui s'apparente à la barre démesurée d'un sept rajouté au bout du double 0, qui servait très vraisemblablement à indiquer que le courrier provenait bien de lui.

L'auteur de James Bond aurait eu connaissance de cette signature codée en s'informant sur les procédés de cryptographie pendant ses propres activités d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. John Dee fut lui aussi un brillant cryptographe à son époque. Il semble que les destins des deux hommes étaient fait pour se rencontrer quand on mesure l'incroyable succès que rencontre aujourd'hui la saga. Son ancêtre était un des tous premiers espions et conseiller scientifique de la couronne britannique.

Un espion méconnu au service de la reine Elizabeth Ier

"Rien que pour vos yeux" : au service secret de sa majesté

Son érudition était telle que la reine d'Angleterre ne tarde pas à l'engager à son service. Cet humaniste travaillait à ses heures perdues au service de la couronne d'Angleterre, signant ses lettres confidentielles de deux zéro, comme pour représenter les yeux de la reine et signifiant "For your eyes only". Ça ne vous rappelle rien ? Il fut ainsi pensionné par la couronne d'Angleterre qui lui offrait de nombreux honneurs, de même que sa protection en faisant de lui son astrologue et mage officiel.

Les cryptographes et les historiens l'auraient décodé comme "007", en lui accordant une double signification, qui relève en particulier de la philosophie ésotérique chère au savant, le sept étant un nombre très symbolique et évocateur dans ce qu'on appelait alors les sciences occultes et symboliques, que seuls des adeptes qualifiés étaient en mesure de décoder. Reste que la signature ressemblait très curieusement au matricule le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

Astrologue, c'est lui qui, au passage, avait calculé la date la plus favorable, en fonction de l'alignement des astres, pour le couronnement de la reine Elizabeth en 1559. Ils entretenaient de très bonnes relations, partageaient beaucoup de rendez-vous en tête à tête alors même qu'il n'était pas de rang noble. Ils discutaient de nombreux sujets et son humanisme, propre à de nombreux savants de l'époque de la Renaissance, en a fait un conseiller précieux, parce que visionnaire pour tout ce qui relevait de la connaissance, du savoir en général notamment en matière de géopolitique et de diplomatie.

Un sens de la diplomatie hors pair

Elizabeth Ier usait de son érudition et de sa notoriété en matière de savoirs, pour en faire un espion susceptible de recueillir pour elle des informations sur ses ennemis. Lui-même utilise sa position de conseiller scientifique pour créer une des plus impressionnantes bibliothèques d'Angleterre dans sa maison de Mortlake et pour construire tout un réseau de scientifiques, d'intellectuels et de courtisans à travers le monde, qu'il a probablement utilisé et mis à profit pour la collecte de renseignements.

De plus, à l'époque, l'Angleterre n'est pas la superpuissance que l'on connait. Il faut attendre le XVIIe siècle pour cela. Au XVIe siècle, le Commonwealth est pris en étau entre la France des Valois et l'Espagne des Habsbourg, qui était sa véritable ennemie. John Dee est l'une des têtes pensantes de la constitution de l'empire britannique et transmets de nombreux conseils en matière de politique coloniale. C'est d'ailleurs lui, le premier, qui aurait forgé auprès de l'Angleterre, la notion d'Empire britannique. Ses accomplissements géopolitiques au service de la reine sont aussi louables que ceux qu'a honorés à la même époque l'explorateur anglais Sir Francis Drake. Sauf que Dee lui est resté dans l'ombre. Au point que le savant est resté aussi méconnu que les fonctions qu'exigeaient la reine de lui.

Et pour cause, il aura formé la plupart des hommes qui dirigèrent les expéditions des grandes découvertes de l’Angleterre, en tant que conseillé de navigation entre 1550 et 1570, où il dresse des descriptions géographiques des territoires explorés. En 1577, dans son étude sur la navigation General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of Navigation, il décrit sa vision d’un empire maritime anglais étendu sur ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Son expertise aura permis de renforcer significativement la supériorité navale de l'Angleterre.

Un grand savant de la Renaissance anglaise

Un Léonard de Vinci à la sauce british

John nait le 13 juillet 1527 à Londres. Son père l'envoie faire ses études à Cambridge et sa soif de connaissance nourrit très vite son éclectisme, tant il devient un intellectuel attaché à toutes sortes de disciplines savantes (mathématicien, alchimiste, astronome, génie de la navigation, sans oublier la cryptographie soit l'étude des codes pour ne citer qu'elles…). C'est en quelque sorte un Léonard de Vinci à l'anglaise qui devient l'un des philosophes les plus brillants de son époque en Angleterre. Surtout, son profil de savant atypique résonne avec le renouvellement du regard porté sur les sciences par la culture humaniste et le mouvement de la Renaissance. Le rapport qu'entretenait 007 à la science est aussi fascinant pour comprendre la réalité qui était celle des rapports aux savoirs en Europe à l'époque moderne.

* À l'époque on parle moins de scientifiques que de philosophes.

Symbole de la mathématisation et de la diversification des sciences

Les XVIe et XVIIe siècles sont marqués par des changements de paradigmes, de méthodes, dans la manière d'envisager les sciences. L’astronomie, la discipline de prédilection de John, s'inscrit elle aussi au cœur de cette réflexion humaniste qui réactualise les sciences des Anciens pour donner naissance à la science moderne. Il s'inscrit dans une conception basée sur la pluralité, la mixité, la complémentarité des sciences, préfigurant à sa manière le développement d’une méthode fondée sur l’expérience, le calcul, la perception d’un monde où tous les phénomènes terrestres s’expliquent par des figures, des mouvements voire des symboles qui peuvent se décrire mathématiquement.

John assiste à la transition d'une époque où on passe de l'ère médiévale à l'ère moderne. Une époque d'entre-deux consacrée par la Renaissance donc où le savoir commence progressivement à s'affranchir du seul dogme religieux. Grâce à l’astronomie, John Dee commence de son côté à se détacher de ce dogme d'une connaissance close, hiérarchisée, pour consacrer un savoir beaucoup plus diversifié basé sur la mathématisation du monde, l'émergence d'un progrès continu des sciences. Il fait partie de ces nombreux savants européens de l’époque moderne dont les réflexions visent à donner un nouveau sens à la connaissance.

Quand le rapport au surnaturel appelle une vision progressiste des sciences

D'ailleurs, en 1570, John publie une préface mathématique lors d'une réédition du traité Éléments d’Euclide, dans laquelle il souligne leur importance dans l'univers de la science. Son sens trivial du savoir (pour l'époque) John Dee le cultive en considérant que les maths doivent pouvoir être appliquées non pas exclusivement dans le seul monde naturel mais également dans les pratiques surnaturelles, versant ainsi dans l'hermétisme et l'occultisme (alchimie, magie, divination…) touchant au non-visible. Des approches qui n'avaient rien d'irrationnel, mais qui étaient jugées profanes, de même que l'astronomie, à une époque où on considère que seule la parole de Dieu fait science et vérité.

Mais il s'accroche à ses idées, en tant qu'astrologue il émet ses hypothèses en se basant sur les étoiles et les astres, il se mêle d'alchimie et va même jusqu'à communiquer avec les anges pour cultiver de nouvelles connaissances, grâce aux fondements culturels qui sont ceux de l'époque. Il compile également des travaux autour de la communication avec les d'anges et les esprits, dans son Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus (1583), une compilation de ses notes spirituelles. Toujours est-il qu'il contribue à sa manière, et en son temps, à sortir l'astronomie de l'obscurité. Il considère aussi que la magie doit faire partie de la recherche, pour tenter de mieux comprendre les logiques qui rattachent encore essentiellement la science à la religion.

Il précède de peu les savants qui systématisent les principes primitifs de la philosophie naturelle expérimentale. Il s'inscrit dans la dynamique inspirée par les premiers penseurs modernes tels que Francis Bacon, Galilée. Dans le sillage également de Nicolas Copernic, en tant que défenseur de la théorie controversée de l'héliocentrisme (les planètes tournent autour du Soleil). Une rupture avec l’enseignement traditionnel communément admis jusque-là selon lequel la Terre était au centre de tout l'univers.

