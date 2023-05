Johnny Depp a-t-il vraiment été "jugé innocent", comme l'affirme le producteur Jean Labadie ?

Le festival de Cannes commence ce mardi, et pour l'occasion, le Grand entretien de France Inter recevait plusieurs figures du cinéma français , dont le délégué général du festival Thierry Frémaux, mais aussi le producteur français Jean Labadie. Ce dernier distribue le nouveau film de Maïwenn, "Jeanne du Barry", qui fait l'ouverture et polémique, à cause de la présence en tête d'affiche de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard, et quelques mois après un retentissant procès entre les deux comédiens.

"Quand le choix a été fait par Maïwenn de prendre Johnny Depp, c'est vrai qu'on a suivi, nous, le procès, avec un peu d'inquiétude", répond Jean Labadie. "Et puis finalement, faut pas oublier qu'il a été jugé, et qu'il a été jugé innocent. Donc je ne sais pas pourquoi il y a encore cette polémique. Je comprends l'accusation mais une fois qu'il est jugé et innocent, je crois qu'on peut arrêter de parler de cette polémique. Maintenant, place au film !"

Sauf que juridiquement, le producteur se trompe, même si à sa décharge l'affaire est complexe et que les soutiens de Johnny Depp présentent souvent le dernier procès en date comme une victoire pour l'acteur... Alors qu'il a été lui-même condamné, comme son ex-épouse, pour diffamation.

Sur deux procès, un échec et une double condamnation

Il y a en fait eu deux procès autour de l'affaire Johnny Depp / Amber Heard, et aucun des deux n'a "innocenté" l'acteur. En 2020, ce dernier avait porté plainte contre le journal "The Sun" devant la Haute Cour de Londres, plus précisément contre un article le qualifiant d'"agresseur de femme" ("wife beater") et évoquant les accusations de violences conjugales d'Amber Heard. Le 2 novembre 2020, le tribunal rejetait la plainte en diffamation, estimant que 12 des 14 incidents violents évoqués par la comédienne et le tabloïd étaient "substantiellement vrais" et que "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées".

Le second procès, le plus médiatique, n'a pas non plus jugé Johnny Depp innocent. Il s'agissait là encore d'un procès en diffamation, lancé en avril 2022, cette fois pour un article publié par Amber Heard dans le Washington Post, intitulé : "J'ai pris la parole contre les violences sexuelles, et j'ai subi la colère de notre culture : il faut que ça change" . Elle y évoquait des violences conjugales subies, sans toutefois nommer son ex-mari.

Johnny Depp réclamait 50 millions de dollars de dommages et intérêts à Amber Heard, qui a lancé une contre-poursuite réclamant 100 millions pour "violences physiques et sexuelles constantes" et pour avoir coordonné une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux pour la discréditer.

Après un mois et demi de procès, largement commenté sur les réseaux sociaux ( notamment pour critiquer la défense de la comédienne, la moquer et tenter de prouver qu'elle mentait dans ses accusations ), les jurés ont déclaré les deux parties coupables de diffamation. Amber Heard est condamnée à la plus lourde peine (10 millions de dollars de dommages et intérêts) pour "diffamation avec réelle malveillance", pour trois phrases précises de l'article du Washington Post évoquant son statut de victime de violences conjugales.

Mais Johnny Depp écope lui aussi de dommages et intérêts (2 millions de dollars pour des propos tenus par son avocat, qui avait assuré dans une interview qu'Amber Heard avait mis en scène de fausses violences pour piéger son mari, propos jugés diffamatoires et là aussi "avec une véritable malveillance").

Les deux acteurs ont ensuite fait appel, avant de renoncer suite à un accord, qui prévoit le versement d'un million de dollars à Johnny Depp, afin de mettre fin à cette sanglante bataille judiciaire.