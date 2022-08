Jonathan Destin, figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, est mort à 27 ans

Par la force de son témoignage, en brisant l’omerta, il était devenu l’un des porte-paroles dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Jonathan Destin, 27 ans, est mort dans son sommeil le 20 août à Marquette-lez-Lille (Nord), a annoncé sa mère dans une publication sur Facebook . En février 2011, à bout après plusieurs années de harcèlement, le Nordiste âgé de 16 ans avait tenté de se suicider en s’immolant par le feu. "Je sais qu’il souffrait beaucoup de ses brûlures et des nombreuses opérations qu’il avait subies", a déclaré Dominique Legrand, le maire de Marquette-lez-Lille, à la Voix du Nord . On ne connaît pas les raisons de sa mort.

Des moqueries, des insultes et des violences

Dès l’école primaire, Jonathan devient le souffre-douleur de ses camarades. Il est timide, introverti et "enrobé" comme il le racontait à la Voix du Nord : "J’avais 10 ans, j’étais en CM2. Ça a commencé par des brimades sur mon poids." Les moqueries ne s’arrêtent pas et la situation s’aggrave au collège : "En classe, je recevais des stylos, des coups de compas dans le dos. Je me prenais des gifles et des insultes. J’ai aussi été racketté en dehors de l’établissement scolaire."

Publicité

Le 7 février 2017, des jeunes menacent Jonathan avec une arme, sans qu'il sache si celle-ci est factice ou non : "Demain, tu ramènes 100€ ou on te fait la peau", lui lancent-ils. Le lendemain, désespéré, il tente de mettre fin à ses jours. Il décide de s’asperger d’alcool à brûler, puis de s’immoler. Il se jette finalement dans le canal de la Deûle. Une voisine viendra le secourir. L’adolescent est encore en vie, mais il est brûlé sur 72% du corps : les genoux, le torse, le visage. Il est plongé pendant deux mois dans le coma, et subit 23 opérations. Il sera hospitalisé durant trois ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un témoignage adapté en téléfilm

"Je vois un psychologue une fois par semaine. J’ai aussi des infirmiers qui passent tous les deux jours", racontait Jonathan, à la Voix du Nord . Témoigner de ce qu’il a vécu l’aidera à se reconstruire. Il en publiera un livre, "Condamné à me tuer", en 2013. Son récit sera adapté à la télévision, dans un téléfilm diffusé en 2018 sur TF1 , "Le Jour où j'ai brûlé mon cœur". Jonathan Destin avait parrainé une grande campagne contre le harcèlement scolaire en 2019, au côté du chanteur d’Indochine Nicola Sirkis. "Jonathan toujours éternellement à tes côtés", a écrit le musicien sur Twitter .

Depuis plusieurs années, le jeune homme intervenait dans les écoles, pour témoigner et alerter les enfants sur les conséquences du harcèlement scolaire. "Libérer la parole, c’est la première chose à faire", assurait-t-il. "C’est le geste qui sauve. Ensuite, dire ce que risquent les harceleurs au niveau pénal, c’est très bien aussi car souvent les enfants pensent que c’est juste un jeu. J’ai envie que les choses bougent. Le harcèlement, pour l’arrêter, il faut en parler."

Le harcèlement puni par la loi

Mardi, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau a réagi dans un tweet : "J’apprends avec tristesse le décès de Jonathan Destin. Son combat courageux nous rappelle que jamais nous ne devrons cesser la lutte contre les différentes formes de harcèlements, notamment dans @sup_recherche. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses amis."

Depuis une loi votée en 2013, le harcèlement scolaire est puni par la loi. S’il un harceleur est âgé de plus de 13 ans, il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée.