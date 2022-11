Jordan Bardella élu à la tête du Rassemblement national

Marine Le Pen passe la main à Jordan Bardella. L'eurodéputé de 27 ans a été élu président du Rassemblement national ce samedi. Après trois mois de campagne, celui qui assurait déjà la présidence du parti par intérim depuis un an a obtenu 84,84 % des voix face à son adversaire, le maire de Perpignan Louis Aliot. Les résultats ont été annoncés par Marine Le Pen lors du Congrès du parti à Paris. Dans son discours, la dirigeante sortante s'est félicitée d'avoir fait "émerger une nouvelle génération de cadres et d'élus, souvent jeunes".

Ce score donne à Jordan Bardella un avantage dans ce parti, "ça le rend légitime", estime un cadre au micro de France Inter. À titre de comparaison, c'est bien plus que le score obtenu par Marine Le Pen quand elle avait pris la tête du parti en 2011 face à Bruno Gollnisch (67,65 %). Mais des défis majeurs attendent le nouveau dirigeant du RN, à commencer par gérer les troupes, éviter les écueils, alors que le risque de rediabolisation n'est jamais loin, comme l'ont montré la sanction et les propos à teneur raciste tenus par le député Grégoire de Fournas cette semaine dans l'hémicycle. Ce dernier n'était pas présent au Congrès ce samedi et n'apparaît pas dans les nouvelles instances du parti, ni au conseil national ni au bureau national.

"Je ne quitte pas la tête du parti pour partir en vacances"

L'enjeu pour Jordan Bardella est aussi de trouver sa place face à Marine Le Pen. Car si elle lui laisse les rênes du parti, c'est bien elle qui est pressentie pour être la candidate du RN à la présidentielle de 2027. "Je ne quitte pas la tête du parti pour partir en vacances", a-t-elle lancé lors de son discours. "Je reste plus que jamais mobilisée, il n'y aura de repos pour moi que lorsque nous aurons redressé le pays. Il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi."

Jordan Bardella a d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises qu'il entendait soutenir la candidature de l'ancienne dirigeante du parti pour la prochaine élection présidentielle. Il prendra la parole en fin de journée.

Le clan d'Hénin-Beaumont disparait des instances

Le Congrès du RN a aussi été marqué par la disparition du clan d'Hénin-Beaumont - Steeve Briois et Bruno Bilde - des instances du parti et par le communiqué, au vitriol, du maire de la commune. "Alors que depuis de nombreux mois je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle re-radicalisation, je ne peux voir dans mon éviction qu'une sanction pour avoir voulu sensibiliser sur un phénomène que les faits confirment, depuis les ronds de jambe faits à certains intégristes, jusqu'à l'adoption de positions droitardes, contraires à mon sens au 'ni droite, ni gauche' qui a prévalu pendant des décennies au Front National. Certaines outrances me donnent encore raison", écrit Steeve Briois. "Je ne peux qu'y voir un rabougrissement, et j'espère que le Rassemblement national n'est pas en train de céder au grand 'compromis nationaliste', cette stratégie d'union des droites radicales, qui a échoué à la présidentielle, plutôt que de l'ensemble des patriotes de droite comme de gauche", poursuit-il.

Jordan Bardella, leur avait proposé d'entrer au bureau national du parti mais ils ont refusé, faute d'avoir été nommés au "bureau exécutif", plus puissant. Cela "n'aurait été qu'un prétexte pour ne pas avouer ce qui s'apparente davantage à un début de purge contre ceux qui défendent la ligne sociale", attaque Steeve Briois. Les deux hommes, brouillés avec Jordan Bardella, avaient soutenu Louis Aliot.