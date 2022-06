Jour de rentrée pour Sébastien Peytavie, premier député en fauteuil roulant à entrer à l'Assemblée nationale

Ce mardi 21 juin, près de la moitié des 577 députés élus dimanche aux élections législatives ont fait leurs premiers pas à l’Assemblée nationale. Parmi eux, Sébastien Peytavie, vainqueur dans la 4ème circonscription de Dordogne sous l'étiquette Nupes, est le premier député en fauteuil roulant à entrer au Palais-Bourbon. Il est en fauteuil depuis ses trois ans, et des complications post-opératoires.

Sébastien Peytavie entre par la cour principale, puis découvre les premières salles de l’Assemblée. Comme tous les députés, il est émerveillé : "C'est très impressionnant quand on arrive, quand on nous dit Monsieur le député", lance-t-il.

Publicité

"Ça ressemble aux bus newyorkais"

Après une séance photo et un passage au bureau de poste de l’Assemblée, l'écologiste n’emprunte pas le même chemin que les autres élus. Il passe par des aménagements prévus pour les personnes en situation de handicap, et note les efforts de l'Assemblée. "Ça ressemble aux bus newyorkais", s'étonne-t-il. Il se souvient que là-bas, "tous les bus sont accessibles. Il y avait des marches partout et ça se transformait comme [ici] en plateforme."

En revanche, l'hémicycle, lui, n'est pas adapté. "C'était la grande question. Effectivement, il n'est pas accessible, à part le rez-de-chaussée, à côté des ministres", décrit-il. "Je suis le premier député dans cette situation. Et donc cette nuit ils vont faire des travaux. La question n'a pas [encore] été réfléchie sur le long terme, mais on voit qu'il y a la volonté de le faire", analyse-t-il. "Il vaut mieux !", sinon "ça poserait un vrai problème démocratique".

Photo de rentrée des nouveaux députés de l'Assemblée Nationale © Radio France - Victor Dhollande

"Porter la voix de tous ceux qui sont en marge"

Sébastien Peytavie n'entend pas pour autant être réduit au statut de député en fauteuil roulant et compte porter ses thèmes de prédilection, les questions écologiques et les inégalités sociales notamment. Mais il ne se cachera pas quand il s’agira de débattre de textes autour du handicap, confie-t-il déjà. "C'est comme ça, j'y suis depuis l'âge de trois ans. C'est une affaire qui roule !", ironise-t-il. "Ça ne va pas être la seule source de mes combats à l'Assemblée, mais il est évident que quand il y aura quelque chose de ce côté-là, je saurai porter la voix de tous ceux qui sont en marge", conclut-il. Il n’hésitera pas, notamment, à dénoncer l'Allocation adulte handicapé, "un scandale", dit-il, à corriger très vite.