Jour du dépassement : comment la date est-elle calculée par les scientifiques ?

L'humanité vit désormais à crédit. Ce mercredi 2 août 2023 marque le jour du dépassement : calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network , cette date indique le moment à partir duquel l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut regénérer en une année. Pour le dire de façon imagée, il faudrait 1,75 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable, selon cet indicateur créé par des chercheurs au début des années 1990 et qui pointe une situation sans cesse de plus en plus inquiétante. Mais comment cette date est-elle calculée précisément ? Les chercheurs sont parvenus en 2023 à affiner encore davantage les prévisions. France Inter vous explique.

L'empreinte écologique de la population mondiale calculée selon six critères

Le jour du dépassement de la Terre est calculé en divisant la biocapacité de la planète, la quantité de ressources écologiques que la Terre est capable de générer en un an, par l'empreinte écologique de l'humanité, la demande de l'humanité pour cette année-là, et en multipliant par 365, le nombre de jours dans une année. Les scientifiques utilisent 3 millions de données statistiques de 200 pays. Les mesures de l'empreinte écologique mondiale et de la biocapacité sont calculées chaque année à l'aide des statistiques de l'ONU qui intègrent les données les plus récentes. Actuellement l'empreinte écologique de l'humanité est de plus de 21 milliards d'hectares globaux quand la biocapacité est d'un peu plus de 12 milliards d'hectares globaux. Il faudrait donc 1,75 planètes pour absorber la consommation de la population mondiale.

"Six critères principaux sont pris en compte" pour calculer l'empreinte écologique, détaille à France Inter Jean Rousselot, responsable du programme eau douce au Fonds mondial pour la nature (WWF). Il s'agit de "catégories de surfaces : les cultures, les pâturages, les espaces forestiers nécessaires pour les produits forestiers comme le bois, les zones de pêche, les espaces bâtis et les espaces forestiers qui sont nécessaires pour le carbone". Grâce à ces critères, les chercheurs estiment la consommation des ressources chaque jour, dans chaque pays.

"C'est à partir de ces éléments-là, rapportés à la biocapacité, c'est-à-dire la capacité de la terre à se regénérer et à redonner ces ressources, qu'on calcule ce jour du dépassement", détaille Jean Rousselot à France Inter. "C'est le point de bascule où l'on a consommé l'ensemble de ce que la planète peut nous donner et donc, à partir de ce jour-là, on préempte les ressources qui seraient laissées à nos enfants et donc, on entame notre compte en banque naturel", analyse-t-il.

De nouvelles données prises en compte pour affiner le calcul

Le jour du dépassement varie en fonction des pays. Chaque pays a en effet une biocapacité et une empreinte écologique différente. Ainsi, selon les données du Global Footprint, il fallait à la France en 2022, 2,86 planètes pour subvenir aux besoins de sa population pendant un an et aux Etats-Unis 5,1 planètes. A l'inverse certains pays n'épuisent pas leur biocapacité comme le Congo qui ne consomme chaque année que la moitié de sa biocapacité selon l'ONG.

En 2022, les ONG Global Footprint Network et WWF avaient déterminé le jour du dépassement au 28 juillet . En 2023, celui-ci arrive donc cinq jours plus tard. Mais ce serait se tromper que d'interpréter ce décalage comme une amélioration. "Il y a quatre jours qui sont expliqués par une amélioration des données. À l'intérieur des six critères, le Global Footprint Network a identifié différentes données qui ont permis d'améliorer l'outil, d'améliorer sa fiabilité et sa transparence. À la lumière de ces nouvelles données, ils ont pu recalculer les jours du dépassement des dernières années. Par exemple, avec le recalcul, l'année dernière le jour du dépassement aurait été le 1er août", explique Jean Rousselot.

Une date en "stagnation" ... mais ce n'est pas une bonne nouvelle

En 2023, selon ces calculs, on gagne donc "seulement" une journée. "C'est globalement une stagnation", observe le chercheur. "Cela fait une décennie que l'on stagne avec cette journée du dépassement. On est resté là où on est : ça ne s'aggrave plus comme par le passé depuis les années 1970 mais on n'est pas dans une amélioration. Et ce, malgré toutes les annonces faites pendant les COP sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau. Concrètement on n'en voit pas arriver les résultats sur le terrain", se désole Jean Rousselot. Ce jour du dépassement est ainsi une image choisie pour alerter l'humanité avec un objectif : "faire reculer ce jour, avoir un mode de vie durable et une planète qui puisse tenir".

Selon les ONG, pour atteindre l'objectif du GIEC de l'ONU de réduire les émissions de carbone de 43% dans le monde d'ici 2030 par rapport à 2010, il faudrait déplacer le jour du dépassement de la Terre de 19 jours par an pendant les sept prochaines années. Le PDG de Global Footprint Network, Steven Tebbe, prévient : "Un dépassement persistant entraînera des symptômes de plus en plus importants, notamment des vagues de chaleur inhabituelles, des incendies de forêt, des sécheresses et des inondations, avec le risque de compromettre la sécurité alimentaire. Cela souligne l'intérêt pour les villes, les pays et les entités commerciales de favoriser la sécurité de leurs propres ressources s'ils veulent prospérer."