Jour du dépassement : quatre infographies pour mesurer à quel point notre "dette écologique" se creuse

Le frigo est vide, pourrait-on dire. Ce jeudi 28 juillet, l’humanité a consommé l’ensemble de ce que la planète peut produire pendant un an sans s’épuiser. Autrement dit, elle vivra le reste de l’année à crédit, soit pendant 156 jours, selon les calculs de l’ONG Global Footprint Network et WWF .

En 20 ans, la date de ce "jour du dépassement" a avancé de deux mois. En 1970, celui-ci tombait le 29 décembre. En 1980, le 8 novembre. En 1990, le 14 octobre. En 2000, le 25 septembre. Dix ans plus tard, le 8 août. En 2020, année marquée par le Covid, les confinements et une activité mondiale au ralenti, ce jour avait été repoussé d’une vingtaine de jours.

Publicité

Pour le dire de façon imagée, il faudrait 1,75 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable, selon cet indicateur créé par des chercheurs au début des années 1990, et qui ne cesse de s'aggraver.

Si tout le monde vivait comme la France, le "jour du dépassement" aurait été atteint le 5 mai

Mais tous les pays ne contribuent pas de la même façon à la dette écologique mondiale. Si tout le monde vivait comme les Français, le "jour du dépassement" aurait été atteint le 5 mai. En suivant le mode de vie des habitants du Qatar, le 10 février ; le 13 mars pour les États-Unis, le 19 mai pour le Royaume-Uni... et le 20 décembre pour la Jamaïque.

Si tous les humains vivaient comme les Français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022. - Over shootday

Il faudrait 9 planètes si nous consommions comme le Qatar

Si toute la planète consommait comme nous dans l’Hexagone, il faudrait l’équivalent de 2,8 Terres en termes de surface pour régénérer ce que nous consommons. Il faudrait neuf planètes pour subvenir à nos besoins si nous consommions comme le Qatar, 8,2 planètes pour Luxembourg, 5,1 pour les États-Unis, trois planètes pour l’Allemagne, 2,6 pour le Royaume-Uni.

Si on compare par continent, c’est l’Amérique du Nord qui aurait besoin "de plus de Terre" pour subvenir à ses besoins sur une année, sans puiser dans les ressources, avec 4,2 Terres, 3 pour l’Union européenne. Seul le continent africain n'épuise pas les besoins de la planète.

Parmi les solutions pour faire de nouveau reculer "le jour du dépassement", il y a la baisse de consommation de la viande. "Si nous [la] réduisons par deux et que l'on réduit notre gaspillage alimentaire, nous pourrions réduire cette date de dépassement par deux", assure à franceinfo Pierre Cannet , directeur du plaidoyer et des campagnes au WWF France. "Limiter le gaspillage alimentaire permettrait de faire reculer la date de 13 jours, ça n'est pas négligeable", ajoute Laetitia Mailhes, de Global Footprint Network. Ils proposent aussi de diviser par deux l'utilisation des pesticides, de réserver 25% des terres aux cultures bio, et de limiter la déforestation en Amazonie.