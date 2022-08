"Journal inquiet d’Istanbul" d'Ersin Karabulut : naissance d'un artiste dans une Turquie en pleine tourmente

Un visage rond, des dents en avant, de grands yeux ouverts… Ersin Karabulut (né en 1981) est fils d'enseignant à Istanbul. Son père, pour faire vivre sa famille, vend des dessins. Très tôt, le jeune garçon découvre la BD grâce à des livres redessinés par et pour des Turcs. Ersin aime ce medium au point qu'il souhaite devenir dessinateur, mais sentant la désapprobation autour de lui, il embrasse des études d'ingénieur…

Mais un jour, il s'émancipe et finit par travailler pour le journal d'humour "Penguen"… L'un des nombreux titres de la presse satirique turque ("Gırgır", "LeMan", "Lombak", "Uykusuz") que l’on découvre très riche, variée, caustique. Tandis qu'Ersin prend son envol, l'étau intégriste se resserre autour des libertés sous la pression religieuse et l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en 2014. Le journal pour lequel le dessinateur travaille se retrouve en procès pour avoir osé caricaturer le président en animal.

Une BD qui mêle autobiographie et récit historique et politique sur la Turquie

Si ses précédentes BD d'Ersin Karabulut étaient allégoriques (" Contes ordinaires ", Fluide Glacial) et montraient les ravages des privations de liberté à travers des cauchemars hallucinés, ce "Journal inquiet d'Istanbul" alterne des scènes autobiographiques non dénuées d'humour, et le récit de la montée en puissance du potentat. Un album à la première personne qu'Ersin place sous le regard de l'enfant de huit ans qu'il était.

Ce "Journal inquiet d'Istanbul" rappelle "l'Arabe du futur", de Riad Sattouf. Mais en plus angoissé. Il démontre la difficulté à choisir une carrière artistique, quel que soit le milieu et le pays. Le dessin d'Ersin Karabulut avec ses visages légèrement hypertrophiés, son trait exceptionnellement expressif apporte ce qu'il faut d'étrange… À mettre en toutes les mains.

"Journal inquiet d’Istanbul" par Ersin Karabulut (traduit du turc par Didier Pasamonik) volume I est paru chez Dargaud