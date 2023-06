Journaliste, femme de lettres, de radio et de télévision : Claude Sarraute est morte

Née en 1927 dans le 16e arrondissement, fille de l'avocat Raymond Sarraute et de l'écrivaine Nathalie Sarraute, Claude passera toute sa vie dans les cercles d'influence parisien : élève de la prestigieuse École alsacienne, puis de la faculté de lettres et de droit de la capitale, elle tente une carrière de comédienne au théâtre, qu'elle abandonne au bout de trois ans.

C'est finalement vers le journalisme qu'elle se tourne, d'abord pour des journaux anglais (elle était titulaire d'une licence dans la langue) puis comme éditorialiste au Monde, dont elle gère la rubrique "Spectacles", puis celle sur la télévision. Puis elle prend les commandes d'un billet quotidien insolent et corrosif, intitulé "Sur le vif", qu'elle tiendra de 1983 à 1992.

Les années Ruquier

Elle se retrouve finalement dans le monde de la radio : pensionnaire aux Grosses Têtes de RTL pendant de nombreuses années, elle rejoint ensuite son ami Laurent Ruquier sur France Inter puis Europe 1, et le suit même dans ses aventures télévisuelles dans "On a tout essayé" sur France 2, de 2000 à 2007.

En 2014, elle revient aux Grosses Têtes, toujours sur les traces de Laurent Ruquier qui lui avait réservé une place lors de son arrivée à RTL. En 2019, elle révélait de graves problèmes de santé au téléphone dans l'émission, assurant qu'elle ne pouvait plus ni entendre, ni voir, ni marché... "Mais dans ma tête, ça va très bien", assurait-elle alors.

"Une femme libre", jusqu'à la fin

"Claude Sarraute a su être une femme libre, une journaliste indépendante et marier le sérieux du journal Le Monde à la fantaisie des Grosses Têtes", explique Laurent Ruquier dans une déclaration transmise à l'AFP. "C'était une amie comme on en souhaite à chacun. Tout l'amusait et elle était curieuse de tout. Jusqu'à ses derniers jours, elle a été journaliste en observant même sa fin de vie. Journaliste d'elle-même, jusqu'au bout."

Dans son livre "Encore un instant", elle racontait la vieillesse, le grand âge... bref tout ce qu'elle détestait et qu'elle faisait tout pour éviter. Elle en parlait justement avec Laurent Ruquier sur le plateau de "On n'est pas couché".

La chroniqueuse était d'ailleurs membre du comité d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui défend la liberté de chacun à choisir les conditions de sa propre fin de vie. L'association a réagi sur Twitter à sa disparition, estimant perdre "une fervente militante du droit de mourir dans la dignité. Nous perdons une amie."