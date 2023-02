Journaliste, homme de théâtre, polémiste : Philippe Tesson est mort

Les auditeurs de France Inter se souviennent sans doute de sa voix dans "Le Masque et la Plume", dans les années 60. Car Philippe Tesson, mort ce jeudi à 94 ans, était avant tout un spécialiste du théâtre : il fut d'ailleurs critique à la fin des années 50 et au début des années 60. Il dirigeait aussi une maison d'édition publiant des ouvrages sur la scène, tenait des chroniques sur le sujet dans plusieurs journaux. Entre 1994 et 1996, il a animé "Ah ! Quels titres" sur France 3 aux côtés de Patricia Martin, une émission littéraire et culturelle. Philippe Tesson avait également racheté le théâtre de Poche-Montparnasse en 2013.

Homme d'écrit, il a été rédacteur en chef de "Combat" de 1960 à 1974, fondé le "Quotidien de Paris" en 1974, journal polémique ouvert d'abord à toutes les tendances politiques puis recentré sur les idées libérales et de droite après une refondation à la fin des années 70, et intervenait aussi régulièrement dans le Figaro Magazine, Le Point ou Valeurs Actuelles.

Une vie de polémiques

Car Philippe Tesson était aussi un homme de droite, de plus en plus visiblement au fil des années. Partisan de l'Algérie française et hostile au général de Gaulle dans les années 60 (une position qu'il révisera ensuite), il a également écumé les plateaux télé et radio des années 90, 2000 et 2010, grand habitué des débats de polémistes dont les chaînes d'information sont de plus en plus friandes.

Avec parfois des sorties de route spectaculaires, comme lorsqu'il avait envisagé en 2014 sur Radio Classique la "mort par un peloton d'exécution de soldats" d'un autre polémiste, Dieudonné, selon lui "un animal abominable". "Il faut le faire taire, je regrette qu'il n'y ait plus la peine de mort. Ce mec, il faut le museler, le faire taire à jamais", avait-il lancé*.* Ou lorsqu'il assurait sur Europe 1 en 2015 que "c'est les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui". Deux affaires qui avaient donné lieu à des mises en garde du CSA et à des poursuites en justice.

Philippe Tesson est aussi le père de l'écrivain Sylvain Tesson, de la metteure en scène et dramaturge Stéphanie Tesson, et de la journaliste Daphné Tesson. Il était officier de la Légion d'honneur depuis 2009.