Journalistes français otages en Syrie : Mehdi Nemmouche renvoyé devant la cour d'assises spéciale de Paris

Le 6 juin 2013, les journalistes français Didier François et Édouard Élias sont enlevés en plein jour à une station-service abandonnée à la sortie de la ville de Marea, en Syrie. Leurs ravisseurs, cinq hommes, qui savent précisément à qui ils ont affaire, confisquent alors leurs papiers d’identité, leurs téléphones, les menottent et les emmènent de force. Quelques jours plus tard, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont enlevés à leur tour. Plus globalement, “entre le 22 novembre et le 2 janvier 2014, 25 otages occidentaux, journalistes ou travailleurs humanitaires, ont été enlevés par l’Etat islamique, dans le nord de la Syrie”, rappelle le parquet national antiterroriste qui réclamait le renvoi des cinq hommes devant la cour d'assises.

Un véritable projet politique de Daech, “confié à des hommes de confiance, principalement des djihadistes étrangers”, indiquent encore les magistrats. Les enlèvements sont “pour la plupart prémédités et anticipés” : repérages, surveillance dans les jours qui précèdent. Puis un même mode opératoire : les otages sont entravés, les yeux bandés, emmenés en voiture. Des mois durant, ils sont séquestrés et violentés : écrasement des doigts avec une pince, décharges électriques à l’aide d’un taser, coups de matraque, privation de nourriture au point de subir “pertes de connaissance, fièvre hallucinations”, suspension au mur, ou à un portique en plein soleil, des coups au point de casser les côtes.

Publicité

Un enfant parmi les geôliers

Et quand elles ne sont pas physiques, les tortures deviennent psychologiques : simulacre d’exécution “à genoux, un canon de kalachnikov sur la nuque”, raconte Édouard Élias. Il leur a aussi fallu regarder et décrire en détails les photos de l’exécution de l’un de leurs compagnons de détention, l’otage russe, Sergueï Gorbounov, 54 ans, assassiné de deux balles dans la tête.

Et puis les cris, avec des gens qui hurlent sous la torture. "On entendait des coups de barre de fer suivis de hurlements, et nous avons passé notre temps à nous demander quand ce serait notre tour”. Parmi les scènes les plus difficiles à oublier, il y a aussi cet enfant, fils d’un cadre français de l’État islamique. “Il a été exposé aux pires horreurs, mis à contribution pour encourager les tortures”, se souvient Nicolas Hénin. “Il riait pendant les séances de torture”, ajoute Didier François. “Ce petit gamin s’amusait à nous donner des coups de pied et son père se marrait”.

Les sévices sont plus violents encore à l’égard des otages anglo-saxons. Le journaliste James Foley “a subi du “waterboarding” (simulation de noyade), des étranglements jusqu’à perte de connaissance, des positions forcées en croix”, raconte l’un des otages français. Six otages anglo-saxons seront d’ailleurs égorgés dans des mises en scène filmées, particulièrement macabres. C’est aussi le cas des prisonniers syriens : “c’était beaucoup plus violent contre eux”, explique Didier François. Parfois pendant trois jours et trois nuits consécutifs : “suspensions quotidiennes”, “nombre d’entre eux ont d’ailleurs fini égorgés”. Comme cet homme “torturé pendant deux jours et égorgé juste devant ma porte”, se souvient Édouard Élias. Pierre Torres, lui, évoque un “épisode de torture très long dont a été victime une femme”.

Plusieurs lieux de détention

Des mois durant, les otages sont aussi bringuebalés au gré des victoires ou défaites militaires de Daech. Ils atterrissent d’abord dans un hangar, où ils passent quatre jours sans boire ni manger, les yeux bandés, menottés à un radiateur, battu toutes les deux heures “avec des bâtons, des tubes de PVC”. “J’entendais très bien les cris des personnes qui se faisaient torturer”, raconte Didier François. Des traitements que le journaliste qualifie de “professionnels : les sévices s’arrêtaient toujours à temps”. Suivront une fabrique de meubles - 9 mètres carrés pour 8 personnes, obligées de dormir faute de place - , “l’hôtel 5 étoiles”, comme les otages l’ont surnommé - en réalité le sous-sol d’une maison bourgeoise où les otages dorment enfin sur des matelas avec “des couvertures propres”.

Les otages passeront également plusieurs semaines dans le sinistre hôpital ophtalmologique d’Alep, endroit stratégique pour Daech, où ils entendent des victimes syriennes se faire égorger dans les couloirs. Puis, ce sera un magasin d’électroménager, une raffinerie. Jusqu’à une dernière maison, à une vingtaine de minutes de la frontière turque où les journalistes seront finalement emmenés le 18 avril 2014.

“Les Beatles” et Mehdi Nemmouche pour geôliers

Parmi leurs geôliers, certains se distinguent. Généralement par leur cruauté. Les Beatles, tout d’abord. Jihadi John, George et Ringo, ainsi surnommés par les otages du fait de leur accent caractéristique de l’Est londonien. Véritables cerveaux des opérations de prise d’otages, systématiquement masqués, modifiant leur voix, ces auteurs des pires sévices ont néanmoins été identifiés et condamnés à la réclusion à perpétuité aux Etats-Unis, sont morts sur zone pour d’autres.

Mehdi Nemmouche, ensuite. Alias Abou Omar. Désormais connu comme le tueur du musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014. Rangers aux pieds, particulièrement violent envers les otages. “Sadique, ludique et narcissique”, le décrit Nicolas Hénin. Adulant Mohamed Merah (auteur des attentats contre des militaires et une école juive de Toulouse en mars 2012), il “disait vouloir prendre une petite israélite de 4 ans par les couettes et la fumer avec un calibre”. Mehdi Nemmouche a été le seul des geôliers à ne jamais cacher son visage. Il aimait au contraire discuter avec les otages francophones, leur raconter les dernières diffusions de “Faites entrer l’accusé” qu’il téléchargeait sur Internet, organiser des quiz sur les grandes affaires judiciaires, imiter les sketchs des Inconnus ou de Coluche ou chanter du Charles Aznavour.

Il était aussi capable de leur montrer des gants de boxe, "regarde, je les ai achetés rien que pour toi”, avant de les frapper au visage ; quand il ne s’amusait pas à soumettre les otages à des simulacres d’exécution, coups, doigts écrasés dans une tenaille, à proposer du thé avant de verser l’eau bouillante sur leurs mains. “J’ai le sentiment qu’il voulait faire la manchette des journaux”, raconte Nicolas Hénin. “Il disait : “lorsque je serai sur le banc des accusés, vous viendrez témoigner …”. Il ne croyait peut-être pas si bien dire : son procès et celui de quatre autres djihadistes devrait se tenir à l’horizon 2025. Un sixième homme, le français Guillaume Kapo, également poursuivi dans le dossier, a été disjoint car détenu dans le nord-est de la Syrie depuis 2019.