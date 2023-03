Journalistes, invités, experts : la parité dans les médias, ce n'est toujours pas ça

Un très léger progrès. Selon le rapport annuel de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquer (Arcom) , la représentation des femmes à la radio et à la télévision française a légèrement progressé en 2022 : elles sont désormais 44 % à l'antenne, soit un point de plus qu'en 2021, et six points de plus qu'en 2016. Dans le détail, les femmes représentent 46 % des intervenants à la télévision, et de 42 % à la radio.

Toutefois, et c'est loin d'être un détail, leur temps de parole est beaucoup plus faible et stagne : il est de 36 %, comme en 2019. Les hommes s'expriment donc encore près de deux fois plus que les femmes. Un constat "inacceptable", estime Roch-Olivier Maistre, président de l'institution.

Publicité

Les femmes plus présentes sur les antennes publiques

Le service public fait davantage de place aux femmes, aussi bien en taux de présence (+2 points par rapport aux chaînes privées), qu'en temps de parole (+10 points par rapport au privé) et en exposition visuelle (+9 points). Si on ne considère que la télévision, les femmes sont plus nombreuses sur les chaînes généralistes privées que publiques (50 % contre 46 %). Toutefois, sur ces chaînes, elles ne représentent que 31 % du temps de parole sur les chaînes privées, contre 47 % dans le public, soit 16 points d'écart.

La sphère des magazines est l'un des très rares endroits où la parité en plateau est atteinte. Par ailleurs, les femmes sont moins présentes aux heures de grande écoute à la TV (- 5 points entre 18 h et 23 h par rapport au reste des tranches) alors qu'elles le sont plus à la radio (+3 points lors des matinales, entre 6 h et 9 h).

Le taux d'expertes augmente depuis sept ans

Les femmes sont de mieux en mieux représentées à l'antenne, à tous les postes : comme présentatrices, expertes, invitées politiques. Leur place recule légèrement en revanche chez les chroniqueuses. Pour la septième année consécutive, le taux d'expertes augmente et atteint 45 % (+15 points en six ans), surtout à la radio où leur taux de présence augmente de trois points en un an.

Les expertes restent toutefois minoritaires dans les trois thématiques les plus traitées dans les médias audiovisuels : l'international, les sujets sociétaux et de culture/loisirs. Elles deviennent toutefois majoritaires sur les thématiques d'éducation et de faits divers, en plus de la justice, où elles étaient déjà majoritaires en 2021.

Les femmes restent sous représentées en politique

En politique, les femmes demeurent sous-représentées, aussi bien en temps d'antenne qu'en temps de parole. Il s'agit de la catégorie (hors sport) qui en compte le moins, pour la sixième année consécutive. Toutefois, là aussi, leur présence progresse : elles sont désormais 42 % d'expertes politiques (+5 points). Chez les invités politiques, elles ne sont toujours qu'un tiers (32 %) mais 2 points de plus qu'en 2021.

"La question de savoir si elles sont sous-représentées parce qu'on n'a pas assez de personnes politiques en capacité d'assurer ce rôle d'invité, ou si elles le sont car elles sont moins invitées par les médias est entière. Nous allons nous y plonger", déclare Laurence Pécaut-Rivolier, conseillère de l'Arcom.

Globalement, le temps de parole politique des femmes plafonne en moyenne à 29 %. Si le gouvernement est paritaire, le temps de parole des femmes ministres et secrétaires d'État à l'antenne n'est que de 36,5 % contre 63,5 % pour les hommes.

Les programmes sportifs, une grosse marge de progression

Les programmes sportifs restent ceux où les femmes sont les moins représentées, de loin. Elles ne représentent que 21 % des intervenants en plateau, 11 % du temps de parole et 13 % de l'exposition visuelle. Si les hommes s'expriment au sujet du sport féminin (35 % contre 65 % de femmes), très peu de femmes s'expriment au sujet du sport masculin (9 % contre 91 % d'hommes). Les athlètes masculins sont par ailleurs plus nombreux à intervenir en plateau que les femmes (41 % contre 32 %).

Présente lors de la présentation de ce rapport, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Lonvis-Rome, a confirmé la présentation, ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, d'un "plan ambitieux de lutte en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes". Parmi les mesures qui seront prises, "nous garantirons, grâce à la charte établie par l'association 'Femmes journalistes de sport', l'égalité femmes-hommes, dans les rédactions sportives. Notre objectif est que d'ici 2025, 90 % des médias aient adhéré à cette charte". Elle annonce par ailleurs que "l'attribution d'aides du CNC sera conditionnée à une représentativité correcte des femmes", sans préciser de chiffres.

Les femmes, désormais majoritaires dans la pub

L'Arcom a également réalisé un rapport sur la représentation des femmes dans la publicité télévisée . En cinq ans, elles sont devenues majoritaires dans les publicités TV, tous rôle confondus (51 %). Dans le rôle de l'experte, elles restent minoritaires (34 %) mais les publicités représentent plus de femmes que d'hommes s'adonnant à des activités scientifiques et à la conduite. Les hommes, eux, sont majoritaires dans les spots où ils font le ménage ou gardent seuls des enfants.

Un renversement des stéréotypes qui n'est pas visible partout. Les femmes restent beaucoup plus sexualisées et dénudées que les hommes (56 points d'écart pour la sexualisation et 25 points pour la nudité), note l'Arcom, qui souhaite une amélioration dans ce domaine. Enfin, certaines catégories de produits restent porteuses de stéréotypes, comme les produits d'entretien du corps où les jeux d'argent, où les femmes et les hommes sont respectivement surreprésentés.

Face à ce constat, l'Arcom préconise de poursuivre le travail sur la place des femmes expertes, d'améliorer leur représentation dans les programmes sportifs et de travailler sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes : les évoquer davantage en tant que "fait social" et non comme des "faits divers". "Au regard de l'évolution de notre société, il est tout simplement inacceptable que les femmes, qui représentent plus de 52 % de la population française, ne soient pas représentées de façon paritaire dans les médias audiovisuels. L'évolution de la société est telle qu'on ne peut plus tolérer que cette parité ne soit pas pleinement établie", déclare Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, qui souhaite pour la prochaine édition "des améliorations significatives".