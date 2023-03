Journée de la lecture de Tolkien : rendez-vous en Terre du milieu

L'occasion parfaite pour se replonger dans le parcours et le chef d'œuvre d'un des plus grands écrivains appartenant au monde de la littérature du genre fantasy. Pour celles et ceux qui ont adoré la trilogie "Le Seigneur des anneaux" et du "Hobbit", il vous reste de nombreuses quêtes et aventures à découvrir dans l'univers de la Terre du milieu édifié par Tolkien !

"Le Tolkien Reading Day"

Cet évènement a été lancé par la Tolkien Society , une organisation caritative éducative et une société littéraire qui centre ses activités culturelles à l'étude et à la promotion des œuvres de l'auteur John Ronald Reuel Tolkien . Au-delà de cette journée spéciale, cette association organise toute une diversité d'événements tout au long de l'année, et encourage les écoles, les musées et les bibliothèques à organiser leurs propres événements autour du Tolkien Reading Day.

Pour chaque nouvelle édition, elle propose une thématique qui puisse permettre d'éveiller de nouvelles manières d'envisager, de penser l'œuvre du célèbre écrivain britannique dont nous fêtons cette année le 50e anniversaire de la disparition. Cette année, le thème est "Voyage et aventure". Le "Tolkien Reading Day" est vraiment une occasion d'encourager les fans à célébrer leur amour inconditionnel pour "La Terre du milieu", en lisant, partageant les passages préférés de l'ensemble de l'œuvre notamment sur les réseaux sociaux via #TolkienReadingDay.

D'autant que la communauté de fans de Tolkien n'a pas fini de s'étoffer. D'abord, parce qu'elle est intergénérationnelle et que son œuvre est extrêmement diversifiée, s'adressant aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes. Ensuite, parce que son œuvre littéraire continue à être adaptée à l'écran, puisque après la trilogie du "Seigneur des anneaux" entre 2001 et 2003, celle du "Hobbit" entre 2012 et 2014, les fans ont pu déguster la première saison de "Les Anneaux de Pouvoir", sortie à l'automne 2022 sur Amazon et dont l'intrigue se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements les deux autres trilogies. Les films sont aussi un excellent moyen d'attirer les nouveaux fans vers la lecture incomparable de l'œuvre de Tolkien, qui seule (les vrais savent) permet réellement de se perdre dans la richesse des aventures dont ruisselle la Terre du milieu telle qu'imaginée par son auteur, plus étendue que jamais géographiquement et chronologiquement.

La Fantasy de Tolkien : un univers unique en son genre

Ce philologue et spécialiste du vieil anglais demeure aujourd'hui une figure hautement symbolique de l'histoire de la littérature anglo-saxonne. Il reste essentiellement connu dans la mémoire collective comme un des grands écrivains de la littérature jeunesse et l'une des plumes majeures du genre fantasy, qu'il n'a pas manqué de renouveler et de rendre plus moderne.

C'est avec l'expérience de la Grande guerre et la naissance de son tout premier fils en 1917 que l'âme du conteur et du romancier commence à s'illustrer. S'il commence à écrire de nombreux poèmes de jeunesse, ceux-ci ne font pas date et s'avèrent nettement moins populaires que le reste de son œuvre. Ces derniers ont cependant été réunis dans un corpus qu'il a intitulé "Les Aventures de Tom Bombadilil" publiés tardivement en 1962.

Il commence la rédaction de ses premiers contes pour enfants dans les années 1920-1930. À l'exception du "Hobbit", ils seront pour l'essentiel publiés à titre posthume. Une passion pour les contes et les nouvelles de jeunesse que Tolkien doit surtout à l'amour qu'il porte à ses quatre jeunes enfants et à son imagination débordante qu'il exploite depuis qu'il est lui-même tout jeune. Mais c'est pour ses enfants qu'il finit par formuler et concrétiser la plupart de ses histoires mirifiques, au point qu'il avait même pris l'habitude, chaque fin année, de leur écrire des lettres illustrées comme si elles provenaient directement du Père Noël. Ce sont celles que l'on peut retrouver dans son recueil des "Lettres du Père Noël".

Voici un petit résumé de ses contes et romans les plus fameux :

"Les Enfants de Húrin"

Nous sommes à des milliers d’années avant "Le Seigneur des Anneaux", et la Terre du Milieu voit s'affronter Morgoth, le tout premier Seigneur Ténébreux, contre les Elfes alliés aux "Hommes". Les enfants de Húrin, ce sont Túrin et Niënor qui se retrouvent victimes d'une malédiction qu'a lancé contre eux le sinistre Morgoth pour se venger de leur père qui a osé le défier, les contraignant à une vie sans merci et errante.

"Roverandom"

Tolkien imagine un conte pour consoler son fils qui a perdu son jouet préféré, un petit chien. Ce conte raconte l'histoire d'un jeune chiot nommé Rover transformé en minuscule jouet par un magicien qui se venge après l'avoir mordu. Une nuit, Cendré le goéland l'emmène vers la lune pour que Rover y découvre le Lunehomme, le Lunechien, le Dragon Blanc et bien sûr son nouveau nom : Roverandom.

"Le Fermier Gilles de Ham"

Gilles de Ham est un fermier qui coule des jours paisibles en compagnie de son chien Garm. Après avoir chassé avec bravoure un géant venu semer la pagaille sur ses terres, le voici confronté à un dragon qui terrorise le village, mais cette fois-ci armé de Mordqueues, une épée légendaire remise par le Roi lui-même.

"Monsieur Merveille"

Un conte facétieux qui nous fait rencontrer Monsieur Merveille, un aristocrate anglais qui se décide à aller acheter une voiture pour rendre visite à ses amis les Grognard. Mais le trajet ne se passe pas sans déboires. En chemin, un virage trop serré lui fait rencontrer de nouveaux compagnons avec qui il partage des aventures rocambolesques

"Le Hobbit"

Le plus célèbre de ces contes adressés à la jeunesse, qu'il termine et publie en 1937 après plus d'une dizaine d'années de rédaction. Adapté au cinéma entre 2012 et 2014. C’est le premier texte publié de son œuvre qui fait découvrir à son lectorat le fameux univers de la Terre du Milieu, sur lequel Tolkien réfléchit pourtant depuis au moins la Grande guerre (si ce n'est avant !). Notre compagnon de route dans ce conte incontournable, c'est Bilbon Sacquet, le hobbit en question, que nous avions déjà croisé beaucoup plus âgé dans "Le Seigneur des anneaux". Ici, notre jeune héros mène une existence paisible dans la Comté, la terre des Hobbits, jusqu'à ce que son ami, le magicien Gandalf vienne le quérir pour accompagner un groupe de nains jusqu'à la Montagne solitaire. Ces derniers souhaitent reconquérir leur royaume, détruit par un redoutable dragon du nom de Smaug, qui occupe toujours le royaume. C'est dans ce roman, que Bilbon découvre dans une caverne le fameux anneau, clé de voûte de la prochaine trilogie "Le Seigneur des anneaux".

L'auteur crée progressivement son propre univers mythologique et fantaisiste. L'histoire de ses trois récits les plus fameux se déroule dans un monde imaginaire appelé "Terre du Milieu" qu'il envisage comme un lointain passé fictif peuplé d'Humains, d'Elfes, de Nains, de Hobbits et d'Orques (pour ne citer qu'eux !). C'est dans cet univers que Tolkien nous transporte dans "Le Hobbit" (1937), mais également dans la trilogie du "Seigneur des anneaux" (publié en 1954-1955) et du "Silmarillion" (publié en 1977).

La trilogie du "Seigneur des anneaux"

Son œuvre la plus sombre avec Le Silmarillion. Divisée en trois tomes : La Communauté de l'anneau, Les Deux Tours, Le Retour du roi. Nous voici quelques 60 années après l'histoire du "Hobbit" qui part en retraite, laissant derrière lui son vieil anneau magique dont hérite son neveu Frodon Sacquet. Notre héros s'engage à détruire cet anneau de pouvoir pour détruire définitivement Sauron, le Seigneur des ténèbres, sa horde d'orques. Aidé de son fidèle ami Sam Gamegie le brave, du magicien Gandalf, d'Aragorn l'héritier du trône du Gondor, grand royaume des Humains, de l'Elfe Legolas, du Nain Gimli, Frodon est prêt à tout pour parvenir jusqu'à la Crevasse de la Montagne du Destin en Mordor pour détruire l'anneau.

Le Silmarillion

Ce dernier recueil, réuni en cinq parties (L'Ainulindalë, La Valaquenta, La Quenta Silmarillion, L'Akallabêth, Les Anneaux de pouvoir et le Troisième Âge) est beaucoup moins connu que les deux premiers puisque paru à titre posthume à l'initiative de son fils Christopher Tolkien qui l'a lui-même composé en rassemblant des milliers de pages manuscrites laissés de côté par Tolkien père. L'auteur en avait commencé la rédaction avant même "Le Hobbit" et "Le seigneur des anneaux" durant l'entre-deux-guerres. Ses œuvres éparpillées, mais rassemblées dans "Le Simarillion" sont d'autant plus édifiantes qu'elles concentrent leurs récits autour des tous premiers Âges de l'univers de la Terre du Milieu !

L'auteur et philologue John Ronald Reuel Tolkien, 1955 © Getty - Haywood Magee