Journée spéciale "Vendredi 10 mars, on s'arrête et on lit" sur France Inter

Afin d'encourager chacun à remettre la lecture au cœur du quotidien et susciter l'envie de lire 15 minutes par jour, Le Centre national du livre ( CNL ) invite tous les lecteurs, occasionnels, habituels ou inconditionnels, à participer à la seconde édition de l'opération "Le 10 mars, je lis, nous lisons". Une journée spéciale en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’ensemble de ses partenaires à laquelle se joint France Inter pour inviter le public à "un quart d’heure de lecture" national, le vendredi 10 mars 2023.

Une opération nationale symbolique qui a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, une invitation à rendre pérenne la pratique de la lecture, de découvrir combien il est précieux de cultiver le plaisir de lire au quotidien. Les voix de France Inter se joignent à la partie !

Les lectures partagées à l'antenne

8h59 - Laure Adler ("L’Amant" de Marguerite Duras)

"Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit : « Je vous connais depuis toujours".

Laure Adler lit un extrait de "L’Amant" de Marguerite Duras 29 sec France Inter

9h59 - Fabrice Drouelle ("99 francs" de Frédéric Beigbeder)

"Je me prénomme Octave et je m’habille chez APC. Je suis publicitaire : eh oui, je pollue l’univers. Je suis le type qui vous vend de la merde. Qui vous fait rêver de ces choses que vous n’aurez jamais".

Fabrice Drouelle lit un extrait de "99 francs" de Frédéric Beigbeder 30 sec France Inter

10h59 - Eva Bester ("Bel ami" de Maupassant)

"Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d’ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d’un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon qui s’étendent comme des coups d’épervier".

Eva Bester lit un extrait de "Bel ami" de Maupassant 38 sec France Inter

11h59 - Charline Vanhoenacker (Raymond Carver "Georgette" issu de son recueil "Parlez moi d’amour")

"Ce matin-là, elle me verse du whisky sur le ventre et se met à le lécher. L’après-midi, elle essaye de se jeter par la fenêtre. Je lui dis Holy, ça ne peut plus durer, il faut que ça s’arrête !"

Charline Vanhoenacker lit Raymond Carver "Georgette" issu de son recueil "Parlez moi d’amour" 29 sec France Inter

12h59 - Laure Grandbesançon ("Décomposition” de J. Eric Miller)

"Georges était un type bien, et je ne l’ai pas tué. Mais je lui ai brisé le cœur. Il m’a offert cette Mustang, et quand j’arriverai enfin à Seattle, je me garerai devant chez lui, il descendra les marches de sa véranda en courant, il se penchera par la vitre baissée et il m’embrassera. Tout sera alors parfait".

Laure Grandbesançon lit un extrait de "Décomposition” de J. Eric Miller 34 sec France Inter

13h59 - Sonia Devillers ("Les confessions" de Jean-Jacques Rousseau)

"Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi".

Sonia Devillers lit un extrait de "Les confessions" de Jean-Jacques Rousseau 29 sec France Inter

14h59 - Nagui ("L’étranger" d’Albert Camus)

"Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier".

Nagui lit un extrait de "L’étranger" d’Albert Camus 30 sec France Inter

15h59 - Rebecca Manzoni ("Ravel" de Jean Echenoz)

"On s'en veut quelquefois de sortir de son bain. D’abord il est dommage d’abandonner l’eau tiède et savonneuse, où des cheveux perdus enlacent des bulles parmi les cellules de peau frictionnée, pour l’air brutal d’une maison mal chauffée".

Rebecca Manzoni lit un extrait de "Ravel" de Jean Echenoz 31 sec France Inter

16h59 - Léa Salamé ("Bonjour tristesse" de Françoise Sagan)

"Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse".

Léa Salamé lit un extrait de "Bonjour tristesse" de Françoise Sagan 28 sec France Inter

17h59 - Nicolas Demorand ("La Chartreuse de Parme" de Stendhal)

"Le 15 mai 1796, le Général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur".

Nicolas Demorand lit un extrait de "La Chartreuse de Parme" de Stendhal 35 sec France Inter

18h59 - Ali Baddou ("La Route" Cormack Mc Carty)

"Quand il se réveillait dans les bois dans l’obscurité et le froid de la nuit il tendait la main pour toucher l’enfant qui dormait à son côté. Les nuits obscures au-delà de l’obscur et les jours chaque jour plus gris que celui d’avant".

19h59 - Jérôme Garcin ("Salambo" de Gustave Flaubert)

"C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Eryx, et, comme le maître était absent et qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté".

20h59 - Philippe Collin "En lieu sûr" de Wallace Stegner

"Remontant au travers d’un entrelacs de rêves et de souvenirs, me tordant telle une truite à travers les cercles de précédents réveils, je fais surface. Mes paupières s'ouvrent. Je suis éveillé".

Philippe Collin lit un extrait de "En lieu sûr" de Wallace Stegner 30 sec France Inter

21h59 - Fabienne Sintes ("King kong théorie" de Virginie Despentes)

"J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf".

Fabienne Sintes lit un extrait de "King kong théorie" de Virginie Despentes 25 sec France Inter

22h59 - Mathieu Noël ("Seretonine" de Michel Houellebecq)

"C’est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Vers cinq heures du matin ou parfois six je me réveille, le besoin est à son comble, c’est le moment le plus douloureux de ma journée".

Mathieu Noël lit un extrait de "Seretonine" de Michel Houellebecq 28 sec France Inter

