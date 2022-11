Joyland un film de Saim Sadiq, sortie en salles le 28 décembre 2022

Résumé : A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

« Joyland s’attache à « déromantiser » un récit initiatique et se présente comme un hommage à toutes les femmes, à tous les hommes, et à tous les transgenres qui paient de leur vie le poids du patriarcat. Le film célèbre aussi le désir qui tisse des liens inattendus et l’amour qui les immortalise. En fin de compte, c’est surtout un message d’amour adressé à ma patrie. » Saim Sadiq

Réalisateur pakistanais, Saim Sadiq est l’auteur de Joyland, tout premier long métrage pakistanais sélectionné dans la section Un certain regard, au 75ème festival de Cannes. Il explique :

« Beaucoup des personnages sont inspirés de ma propre famille, même si je n’ai pas de frère, et que je ne suis pas marié. L’histoire est une fiction, mais les dynamiques qui se jouent dans cette famille sont similaires à celles que j’ai connues. Par exemple, ma mère, occupée toute sa vie au travail ménager, et la façon dont elle a été traitée d’une certaine manière, et le fait que ce soit très bien pour tout le monde. Je me souviens, enfant, d’avoir ressenti que tout ça était bizarre, et à la fois d’avoir utilisé ce privilège. Je me permettais parfois d’être un peu impétueux avec ma mère, chose que je ne me serais absolument jamais permise avec mon père, jamais.

Le Pakistan repose sur un système très patriarcal. Mais c’est aussi paradoxalement un endroit où les femmes trans sont très visibles et très importantes… Il est impossible de se balader dans la rue sans en croiser une. Elles seront très probablement en train de mendier, mais elles sont là, elles ne se cachent pas. La coexistence, bien qu’elle soit superficielle, existe bel et bien. Elles ont toujours été là. Avant la colonisation britannique, elles avaient un meilleur statut social. Elles étaient associées à la poésie, aux princesses, aux bonnes manières. La colonisation, parmi bien d’autres choses, a complètement détruit cette particularité culturelle. » Propos recueillis par Caroline Besse pour Télérama au Festival de Cannes 2022

