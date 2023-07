La planète a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré cette année

Après l'étude des températures relevées ces derniers mois sur terre et en mer, l'observatoire du changement climatique Copernicus (C3S) de l'Union européenne prédit cet été une hausse du thermomètre encore jamais vue à l'échelle de l'humanité. Et il établit très clairement le lien de causalité avec le changement climatique, combiné à l'effet du retour d'El Niño, ce courant chaud tropical qui réchauffe les océans.

"Le mois de juin a été le plus chaud au niveau mondial, un peu plus de 0,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020, dépassant de loin le précédent record de juin 2019", a indiqué l'organisme dont les données, qui remontent à 1950, sont parmi les plus fiables et utilisées du monde.

Les températures ont déjà battu des records dans le nord-ouest de l'Europe tandis que certaines parties du Canada, des États-Unis, du Mexique, de l'Asie et de l'est de l'Australie "ont été nettement plus chaudes que la normale", note Copernicus, qui insiste sur l'ampleur de l'écart à la normale.

S'il relève également qu'il a fait plus frais que la normale dans l'ouest de l'Australie, l'ouest des États-Unis et l'ouest de la Russie, ses relevés sont formels : la température mondiale moyenne a été de 16,51°C en juin, soit 0,53°C au-dessus de la moyenne des trois précédentes décennies. Le précédent record, en juin 2019, n'était que de 0,37°C au-dessus de ces normales.

Canicules marines

Ce nouveau record de chaleur s'explique aussi en grande partie par des températures très élevées dans les océans : niveaux records en mai dans l'Océan pacifique, puis canicules marines sans précédents dans l'Atlantique Nord. Des phénomènes similaires ont été mesurés dans la mer Baltique ainsi qu'autour de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, qui a déjà confirmé il y a quelques jours son mois de juin record, là encore très nettement au-dessus du précédent.

Toujours sous l'effet du retour d'El Niño, la banquise de l'Antarctique recule à vitesse grand V : "Elle a atteint son étendue la plus faible pour le mois de juin depuis le début des observations par satellite, soit 17 % de moins que la moyenne", selon Copernicus. En février, sa surface avait atteint, au terme de l'été austral, son minimum historique pour la deuxième année consécutive.