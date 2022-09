Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'EELV et de président de groupe parlementaire

Accusé de harcèlement moral par son ex-compagne, Julien Bayou a annoncé ce lundi matin, dans un communiqué, qu'il démissionnait de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts ainsi que de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. "J'annoncerai aujourd'hui à mon groupe ma démission", indique-t-il dans ce document transmis à la presse.

"Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateur.rice.s disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre", écrit Julien Bayou, pour qui la situation est selon lui "intenable". L'affaire avait commencé début juillet par la révélation d'une procédure en cours au sein de la Commission interne du parti contre lui. Il avait alors indiqué vouloir "être interrogé dans les meilleurs délais sur ce qui ne constitue en rien des violences sexiste et sexuelles".

Il avait ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une rupture "qui s'accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d'une forme d'instrumentalisation que je ne peux que déplorer".

Des comportements "de nature à briser la santé morale des femmes"

Mardi, le bureau du groupe écologiste à l'Assemblée avait décidé de suspendre Julien Bayou de ses fonctions de coprésident de groupe, en attendant une clarification. Une mise en retrait "nécessaire pour envoyer un signal " selon la vice-présidente à l'Assemblée nationale Sandra Regol. " À partir du moment où la rumeur part, il est important d'arriver à clarifier pour Julien pour son ex-compagne ", avait-elle déclaré.

La pression s'était accentuée après que la députée Sandrine Rousseau ait déclaré lundi soir avoir reçu cette ex-compagne "très déprimée", et que les comportements de Julien Bayou étaient "de nature à briser la santé morale des femmes" – assurant par ailleurs qu'une "enquête journalistique était en cours" sur plusieurs femmes ayant vécu des expériences similaires.

Depuis ces déclarations, plusieurs appels à ce que Julien Bayou quitte ses fonctions ont été relayés sur les réseaux sociaux. Dimanche, c'était l'eurodéputé Yannick Jadot qui avait appelé Julien Bayou à se mettre en retrait de ses fonctions au sein du parti.