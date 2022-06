Procès des attentats du 13-Novembre : Julien Quéré, tenir le cap

Tous dans l’immense salle d’audience du procès des attentats du 13 novembre 2015 connaissent sa silhouette longiligne, veste de costume bleue marine, que certains diront “cintrée”, téléphone portable à la main. Il est partout, règle les problèmes de chacun. Il tient la barre, indispensable homme des coulisses. Julien Quéré est derrière l’organisation du délibéré et ce lieu sécurisé, à l’extérieur de Paris, où la cour s’est retirée pour décider du verdict. Mais encore. Les questions de traduction pour les accusés non francophones ? Le micro à remplacer dans la salle d’audience ? La machine à café clamée à corps et à cris? L’extraction des accusés détenus? Les problèmes de badge d’accréditation ? La webradio ? La retransmission vidéo ? Tout cela c’est lui. C’était lui, dix mois durant. Julien Quéré, 41 ans, magistrat.

Pourtant, dans une autre vie, ce portrait aurait pu être : Julien Quéré, 41, ingénieur à l’Ifremer. Parents bretons, - infirmière et agent de voyage - en exil à Paris, Thalassa à la télévision le vendredi soir, la mer pour horizon de vacances, la conscience, dès l’enfance, que l’océan est une entité “à préserver, connaître, vivre”. Il avait décidé : son avenir sera “un métier où on étudie le plancton et les crevettes. Parce que c’est mon univers familial. Mais sans doute surtout parce que je voulais faire plaisir à mes parents”. Un bac scientifique, option sciences naturelles. Logique. Puis vient le moment de s’inscrire à la fac, la journée portes ouvertes de l’université de Paris 5. “Et là, il y a un stand de droit, tout petit. J’attrape un prospectus, la personne derrière le stand me parle de droit constitutionnel. Je trouve cela passionnant. Et je m’inscris”. Un DEA en sociologie du droit, plus tard, le magistrat Antoine Garapon - que l'on a vu assister à l'audience du 13 novembre-, parmi ses professeurs.

"Pourquoi pas l'ENM ?"

Et l’étape suivante devient “ Pourquoi pas l’ENM ? L’Ecole nationale de la magistrature dont il décroche le concours du premier coup, mais tient à préciser modestement : “ dernier ex-aequo et surtout grâce au sport ”. Un stage dans la juridiction de Lorient, la Bretagne comme point de repère, toujours. Puis un premier poste comme juge d’instruction à Arras, à une époque, après l’échec retentissant de l’affaire Outreau, où il est de plus en plus question de supprimer cette fonction. “ Mais pour moi c’est l’un des plus beaux postes avec celui de président d’assises ”. Il y passe trois ans avant d’être appelé par la Chancellerie, rédacteur au bureau de l’action publique, poursuit à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). On est en 2013. “ C’était la fin des grands mouvements sectaires, comme l’Eglise de scientologie, mais le temps des premiers départs en Syrie ”. Certains considèrent alors ces enrôlements dans les rangs de Daech comme relevant des mêmes mécanismes que les groupes sectaires. Julien Quéré, lui, défend l’idée que c’est avant tout à la justice pénale de s’en emparer.

La suite de l’histoire lui donnera raison. Mais il aura alors, sur ce désaccord, déjà quitté l’institution pour un autre acronyme, la CNCTR. Comprenez : la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il y est de nouveau beaucoup question des vagues de départs en Syrie, du risque grandissant d’attentat aussi. Et, ce jeudi 12 novembre 2015, au cours d’une réunion le directeur de la DGSI, Patrick Calvar “qui nous dit : on redoute le pire”. Le pire, on le connaît. Il survient dès le lendemain. Lui, “le petit gars du 11e arrondissement” est en train de sillonner le quartier avec de potentiels acheteurs pour sa voiture, “une polo noire” lorsque sa femme lui demande de rentrer. Ils ont alors une petite fille de trois mois. Sur les téléphones, les premières alertes parlent d’explosions au Stade de France et de fusillades sur les terrasses proches de chez lui.

Dix mois de procès et de suspensions, de problèmes de planning

Julien Quéré poursuit sa mission, les conséquences des attaques terroristes en toile de fond. Puis arrive 2019, un nouveau poste à la cour d’appel de Paris qu’il embrasse “auréolé d’une casquette “spécialiste terrorisme”. Je n’ai pas suivi les dossiers judiciaires, mais c’est vrai que je connais un peu la matière”. C’est donc à lui qu’est confiée la mission d’organiser le procès des attentats du 13 novembre 2013, V13 de son petit nom, à commencer par la construction de la salle d’audience, l’organisation de la sécurité, des flux de personnes qui viendront y assister. “Ce n’est pas du tout un boulot de magistrat mais ça me plaît. Je me sens investi d’une mission beaucoup plus grande que moi”. Une mission qui mobilise déjà des centaines de personnes “et l’on sent que chacun a envie de donner le meilleur de lui-même. Cela transcende”.

Jusqu’au 8 septembre 2021, l’ouverture de ce procès et les dix mois d’audience avec ses problèmes de planning, de suspensions liées au Covid, les escadrons de gendarmes en charge d’assurer la sécurité et chaque mois renouvelés, les questionnements des avocats, les demandes des journalistes. “ Jean-Louis Périès n’a pas pu gérer tout ce que gère habituellement un président d’assises. Ici, c’était trop grand .” Alors il est devenu LE référent pour chacun. “ Je m’attendais à ce que ce soit professionnellement intense, mais pas humainement aussi fort, que des liens se nouent. Et ça a été le cas ”. Logiquement, l’après V13 est source d’appréhension. “ D’autant que j’ai l’impression d’avoir accompli la plus belle chose de ma carrière, en tant que magistrat, citoyen et petit gars du 11e arrondissement ”.

Le temps des vacances

La suite c’est donc tout d’abord des vacances. En Bretagne, vous l’avez deviné. A pêcher avec son kayak de mer, seule activité qui lui permet de déconnecter complètement. Et qui, en plus, lui procure cette immense douceur que de voir l’admiration dans les yeux de ses filles, blondinettes de 3 et 6 ans, lorsqu’il revient avec le produit de sa pêche. “Archétype du papa poule qui nourrit sa famille” sourit-il avec tendresse. En septembre, Julien Quéré a choisi de renouer avec son coeur de métier, comme assesseur aux assises spéciales pour d’autres procès terroristes, puis comme président d’audience. “ Il va falloir que je potasse un peu d’ici là, mais c’est pour cela que j’avais choisi de faire ce métier : enfiler une robe et vivre des moments d’audience ”. Pas de regrets pour l'Ifremer et le plancton. Quant à ses parents auxquels il voulait tant faire plaisir, " j'étais le premier de ma famille a décrocher le bac, alors magistrat, vous imaginez !", lâche-t-il, son émotion contenue dans un sourire.