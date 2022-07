"Jusque-là, on rasait les murs" : il y a 40 ans, l'Assemblée votait la fin de la répression anti-gay

"Je me faisais souvent arrêter, c'était mon lot quotidien. Il y avait un jeu du chat et de la souris avec la police". Pour Michel Chomarat comme pour beaucoup d'autres homosexuels, la vie avant 1982, et l'abrogation des lois anti-gay, étaient rythmées par les descentes de police dans les bars, et les passages au commissariat. Risquant d'être embarqués pour "outrage public à la pudeur", ils subissaient la répression et l'exclusion sociale.

"Une atmosphère très clandestine, très dangereuse"

Avant l'abrogation en 1982 , il y a très exactement 40 ans, l'âge du consentement est fixé à 15 ans pour les relations hétérosexuelles, et 21 ans pour les relations homosexuelles. Une discrimination instaurée dans le code pénal par le régime de Vichy en 1942. À cause de cet article, de nombreux homosexuels se font arrêter pour "acte contre-nature sur mineur". L'homosexualité est aussi considérée comme un facteur aggravant, en cas d'"outrage public à la pudeur". Pour Antoine Idier, sociologue et historien, "cette notion d'aggravation permet à la police d'entrer dans les bars ou dans les boîtes, de contrôler et d'arrêter tout le monde".

La répression policière est omniprésente, ce qui force la communauté gay à vivre dans la clandestinité . Aujourd'hui âgé de 73 ans, Michel Chomarat se souvient sans peine du climat lourd qui régnait durant ces années-là : "C'était vraiment une atmosphère très clandestine, très dangereuse. On rasait les murs, les gens étaient mal dans leur peau", raconte le militant lyonnais. "Pour les plus audacieux comme moi, il fallait avoir une sacrée force de caractère pour sortir draguer dans des endroits très glauques."

Les toilettes publiques, les jardins et les parcs, qui sont des lieux prisés des rencontres homosexuelles, deviennent le terrain de chasse de la police. Ceux qui sont condamnés écopent le plus souvent d'une amende, car les peines de prison demeurent rares. Mais pour Antoine Idier, "il faut voir la conséquence de cette répression, c'est-à-dire l'opprobre social et la stigmatisation. Parfois, la presse s'en mêle et le procès est relaté dans les journaux, donc si l'on habite dans une petite ville, tout le monde le sait".

"Les gens disaient que c'était le "Stonewall" français"

Michel Chomarat est arrêté à son tour en 1977, alors qu'il passe la soirée au "Manhattan", un club parisien. Soudain, les lumières de la boîte se rallument, et la police est là. Cette fois, ce n'est pas un simple contrôle. Michel est menotté et emmené au Quai des Orfèvres, avec huit autres clients. "J'hallucinais, je ne comprenais pas pourquoi on nous emmerdait autant alors que nous on n'emmerdait personne", se révolte-t-il en y repensant. Tous sont inculpés pour outrage à la pudeur. Avec deux autres clients, Michel fait appel de la décision lors du procès, en 1978." Je me souviens encore de la fureur du président de la cour d'appel ", raconte-t-il en riant.

C'est la première fois que des homosexuels font appel lors d'une telle décision. "À partir de là, on était vus comme des héros, les gens disaient que c'était le "Stonewall" français [en référence aux émeutes déclenchées par un raid policier dans un bar new-yorlais, ndlr]", se souvient Michel. "L'enjeu en soi était dérisoire, c'était 500 francs d'amende. Mais nous, on était dans le symbole". Le procès devient alors une tribune contre la répression pour les militants homosexuels, qui réclament l'abrogation des lois discriminantes. L'affaire ira jusqu'à la cour de cassation et Michel Chomarat sera finalement condamné, mais il est ensuite amnistié grâce à la loi de 1982.

En parallèle, l'élection de François Mitterrand apporte un vent d'espoir pour la communauté gay. Le candidat socialiste à la présidentielle a promis de supprimer les mesures discriminatoires de la loi française. Les militants soutiennent sa candidature et organisent une grande marche en 1982 pour réclamer l'abrogation du "délit d'homosexualité", et l'égalité de la majorité sexuelle.

La proposition de loi portée par Gisèle Halimi, alors députée de l'Isère, est finalement votée par l'Assemblée nationale le 27 juillet 1982, et entre officiellement en vigueur le 4 août suivant. Une date "symbolique", car "elle rappelle la loi du 4 août 1789 sur l'abolition des privilèges", souligne Antoine Idier.

Le temps de la mémoire

40 ans plus tard, la communauté LGBT cherche maintenant à obtenir réparation. Avec plusieurs personnalités publiques, militantes et politiques, Michel Chomarat a signé une tribune, publiée sur le site du journal "Têtu" , qui réclame la réhabilitation des victimes de cette répression. Pour lui, la France doit "regarder son passé en face, même s'il n'est pas glorieux".

Le militant est l'un des seuls de sa génération à témoigner aujourd'hui des persécutions subies par les homosexuels en France, avant la loi de 1982. Beaucoup sont morts du sida, et ceux qui sont encore là ne veulent plus repenser aux traumatismes subis. Michel Chomarat, lui, continuera de témoigner. "Je parle au nom de tous ceux qui ne sont plus là. Tant que je serai vivant, je me battrai."