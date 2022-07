"Just stop oil" : au Royaume-Uni, des militants écologistes multiplient les actions choc

Coller ses mains à la glue sur un tableau de Van Gogh ou s'assoir sur une piste de Formule 1 en plein grand prix. Voilà deux actions choc menées ces derniers jours par des militants du collectif "Just stop oil", opposés aux nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni. Leurs coups d'éclat ont été largement relayés sur les réseaux sociaux et dans les médias anglosaxons.

Cinq actions dans cinq musées en une semaine

Dernière mission coup de poing en date : ce mardi 5 juillet à la Royal Academy, à Londres. Sur les photos partagées par les militants, on peut voir quatre personnes accrochées par la main, avec de la colle, au cadre d'un tableau du musée. Les militants ont ciblé un tableau de Giampietrino, élève du célèbre peintre Léonard De Vinci, copie justement de La Cène. "Quand j'enseignais, j'amenais mes élèves dans de grandes institutions comme la Royal Academy. Mais maintenant, il semble injuste d'attendre d'eux qu'ils respectent notre culture alors que leur gouvernement est déterminé à détruire leur avenir en autorisant de nouveaux projets pétroliers et gaziers", a déclaré une militante et ancienne institutrice, Lucy Porter, citée dans un communiqué de "Just Stop Oil".

C'est la cinquième fois en une semaine que des militants mènent une action de ce type dans une institution culturelle, en Angleterre et en Écosse. Lundi, ils ont recouvert un tableau de John Constable, à la National Gallery de Londres, en posant une image représentant un paysage bucolique massacré par les énergies fossiles. Quelques jours plus tôt, deux militants de 21 et 24 ans se sont également collés au cadre du peintre français Van Gogh à la galerie Courtauld. D'autres encore, s'en sont pris à des tableaux de William Turner à la Manchester Art Gallery et de Horatio McCulloch à la Kelvingrove Art Gallery.

Perturbation d'un grand prix de Formule 1

Dimanche, cinq militants ont eux réussi à s'introduire au Grand Prix automobile de Grande-Bretagne, à Silverstone, en allant s'asseoir sur la piste alors que des voitures étaient encore en course. Ils ont été récupérés très rapidement par la sécurité.

Pourquoi maintenant ? Fin juin, un rapport indépendant a pointé les "défaillances majeures" dans la stratégie de Londres pour atteindre ses objectifs climatiques, alors que le pays s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050. Depuis le début de la guerre en Ukraine , le gouvernement a revu sa stratégie énergétique, avec un renforcement du nucléaire, de l'éolien, du solaire, mais aussi des énergies fossiles en mer du Nord, pour accroître la sécurité de son approvisionnement. Ce à quoi s'opposent les militants.