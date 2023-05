Justine Triet : "Il y a un glissement lent vers l'idée qu'on doit penser à la rentabilité des films"

C'est la troisième femme cinéaste à recevoir une Palme d'Or à Cannes, pour son film "Anatomie d'une Chute", et la deuxième Française après Julia Ducourneau. Très émue au moment de recevoir ce prix, Justine Triet a aussi profité de cette tribune ouverte pour s'inquiéter de menaces contre l'exception culturelle française. Quelques heures après avoir obtenu ce prix prestigieux (et provoqué la colère de la majorité gouvernementale), elle a accepté de répondre aux questions de Corinne Pélissier pour France Inter.

FRANCE INTER : Elle a quel goût, cette Palme d'Or ?

JUSTINE TRIET : "Le goût de l'inconnu ! Je ne m'attendrais pas du tout à ça. C'est une chose irréelle, j'ai toujours pas pris la mesure de la chose... Mais c'est très joyeux, en tout cas.

Je suis repartie à Paris après les trois jours de presse à Cannes. C'était la réception la plus incroyable de tous mes films, qui sont chacun venus à Cannes : c'était un peu fou ! On ne peut jamais prévoir comment un film est réceptionné, et là, j'avoue que c'était très surprenant : en toute honnêteté, on ne s'y attend jamais.

Cannes, pour moi, c'est à la fois un endroit très violent, et très beau : parce que ça ne nous appartient plus, on a fait ça et maintenant c'est aux autres de juger et d'en parler. C'est très joyeux dans la logique, de se séparer d'un film."

C'est un film de procès mais aussi le portrait d'une femme, accusée d'avoir tué son mari. Vous vouliez qu'il y ait une résonance avec un discours féministe ?

"Je ne peux pas du tout penser les choses de cette façon-là, parce que je ne théorise jamais mes films quand je les écris. Je fonce dans mon idée... Mais je me rends bien compte maintenant que ce personnage est profondément libre et féministe, et qu'évidemment elle incarne quelque chose d'assez moderne, même si je ne l'ai pas prémédité. Je fonctionne de manière très instinctive, quand j'écris, j'écris, et je me plonge dans un personnage qui m'intéresse, et qui est plus ou moins proche de moi.

C'est mon film le plus intime, notamment parce que je l'ai écrit pendant le Covid, dans une période très particulière où l'on était tous dans des bulles. J'ai rarement été aussi seule, et en même temps aussi accompagnée, parce que mes producteurs étaient très présents dans l'écriture, et je travaillais aussi avec mon compagnon. Les choses prenaient tout de suite une dimension très affective."

"Cannes a toujours été un endroit où les gens s'expriment politiquement"

Vous aviez envie d'utiliser ce prix comme une tribune, pour évoquer la contestation contre la réforme des retraites et alerter sur l'exception culturelle française, un discours qui fait beaucoup réagir. La ministre de la Culture vous félicite, mais se dit "estomaquée par un discours injuste". Que lui répondez-vous ?

"Je comprends qu'elle pense comme ça. Après, je ne suis pas seule dans ce milieu à penser comme ça : je suis entouré de beaucoup de gens qui le constatent. Évidemment, dans ma position, j'ai une grande facilité à financer mes films, mais je vois bien autour de moi que pour les gens qui démarrent, les plus petites productions, c'est plus difficile. Et la question de la rentabilité des films est une question qui est très présente en ce moment au sein des financements étatiques, c'est une chose qu'il faut signifier.

L'exception culturelle française, on nous l'envie dans le monde entier, parce qu'elle dit que les films n'ont pas besoin d'être rentables. C'est ça qu'on nous envie. Et il y a quand même un glissement lent vers l'idée qu'on doit penser à cette rentabilité des films. Or c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la culture française, de justement préserver cette idée de la non-rentabilité.

Je ne dis pas qu'il faut qu'aucun film ne fasse d'entrées ! Mais c'est important de laisser cette porte ouverte, et c'est aussi comme ça que d'autres réalisateurs peuvent arriver : moi j'en suis la preuve vivante, j'ai commencé par faire des films qui ne faisaient pas d'entrées..."

C'est un message que vous aviez prévu de faire passer ?

"Oui tout à fait, je l'avais écrit. Cannes, pour moi, a toujours été un endroit où les gens s'expriment politiquement, sur la situation du pays, du monde... C'est pas nouveau, en fait ! C'est un endroit où l'on doit garder une liberté de penser, de parler, je ne pense pas avoir dit des choses profondément différentes de ce que plein de gens pensent de cette façon-là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les rues de Paris ou de France, il y a une vraie fracture, très profonde, historique. Je ne suis pas en train de sortir ça de mon chapeau !"