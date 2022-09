Kendji Girac : "La lutte contre l'illettrisme est un sujet capital"

Lui-même touché par l'illettrisme il y a quelques années, Kendji Girac a choisi de faire ses premiers pas en comédie dans un téléfilm qui sensibilise les téléspectateurs à un fléau qui concerne encore 7% de la population adulte (de 18 à 65 ans) en France.

"Quand j'ai su qu'autant de Français ne savaient pas lire et écrire, je me suis dit que faire un film sur ce sujet serait très important pour eux", raconte-t-il. Moi aussi, j'ai eu des petits problèmes d'écriture. Je faisais des fautes d'orthographe, j'avais du mal à maitriser la grammaire. Il y avait une petite gène : j'avais peur du stylo et de la feuille."

Des difficultés pour un jeune sur dix

L'illettrisme touche en effet de nombreux adolescents. L'Education nationale estime d'ailleurs qu'un jeune de 16 à 24 ans sur dix éprouve des difficultés à lire correctement.

"Je vais essayer de jouer un peu de ma notoriété pour que ça ait plus d'impact et que les choses avancent un peu plus vite, car ça me tenait à cœur de faire un film sur ce sujet capital." explique-t-il*.* Kendji Girac, l'un des artistes les plus plébiscités par la jeunesse, espère donc sensibiliser une partie de son public grâce au téléfilm "Champion".