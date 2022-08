Kevin Spacey devra bien verser 31 millions de dollars à la production de "House of Cards"

Le revers est violent pour Kevin Spacey. La justice a rejeté jeudi son appel dans l'affaire qui l'opposait à la société de production de la série dont il était le héros, "House of Cards" diffusée sur Netflix. Renvoyé par les producteurs en 2017 suite à plusieurs accusations de harcèlement sexuel, Kevin Spacey avait été obligé par un arbitrage à leur payer près de 31 millions de dollars de dommages et intérêts, arbitrage confirmé ce jeudi en appel.

Le tournage de la sixième saison interrompu

Pour le juge de la Cour supérieure de Los Angeles en charge de l'appel, il n'y a rien à redire à l'arbitrage privé prononcé en 2020. Ce dernier ordonnait à Kevin Spacey de payer 30,9 millions de dollars à MRC et les autres sociétés de production qui produisaient la série Netflix, "House of Cards" pendant six saisons. L'acteur, double oscarisé pour ses rôles dans "American Beauty" et "Usual Suspects", âgé de 63 ans, avait été reconnu coupable d'avoir violé les termes de son contrat sur le tournage, en "se livrant à certains comportements" répréhensibles "avec des membres de l'équipe" de la série. Il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.

Suite à ces accusations, Kevin Spacey avait était renvoyé par MRC, obligeant la production à arrêter le tournage de la 6e saison en cours, à réécrire l'histoire pour évacuer son personnage -le héros- de l'intrigue, et à terminer la série en huit épisodes contre les treize prévus. Conséquence pour la production : des dizaines de millions de dollars de pertes. Selon les avocats de Spacey, son renvoi de la série avait été décidé bien avant la révélation des témoignages de membres de l'équipe de la série et que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas causé les pertes.

Mais l'appel confirme donc l'arbitrage, qu'il a bien violé les termes de son contrat en raison de son comportement présumé et qu'il doit bien compenser les pertes de revenus liées à son renvoi, les coûts liés au remaniement de la dernière saison de la série, ainsi que les frais de procédure.

Un procès en attente

C'est à partir de 2017 que la carrière de l'acteur a chuté, quand dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein eu du mouvement #MeTooo, il a été accusé par un premier homme, l'acteur Anthony Rapp , de lui avoir fait subir des attouchements après l'avoir fait boire alors qu'il avait 14 ans. Une vague de témoignage a ensuite suivi aux Etats-Unis, de la part de plusieurs membres des équipes du tournage d'House of Cards, relatant des faits d'agressions sexuelles. Il fait également face à des accusations d'agressions sexuelles sur trois hommes au Royaume-Uni entre 2005 et 2013.

Cette dernière affaire est d'ailleurs toujours en cours. Spacey a plaidé non coupable lors de l'audience préparatoire en juillet dernier. Il a d'ailleurs toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Dans l'affaire Rapp, il avait été inculpé d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle, mais les poursuites ont été abandonnées en 2019.