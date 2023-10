Killers of the flower moon de Martin Scorsese, sortie en salles le 18 oct 2023. Un partenariat France Inter.

D’après une histoire vraie et centré autour de l’improbable romance d’Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et Mollie Kyle (Lily Gladstone), Killers of the Flower Moon est à la fois un western épique et une saga criminelle, où se mêlent un amour véritable et une trahison indicible.

Résumé : Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre…

Datant de 2017, l’œuvre de Grann, Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI (publié sous le titre « La Note américaine » en français), est une rareté : une histoire de crime et de racisme singulièrement américaine et qui dit quelque chose du passé mais aussi de l’avenir des Etats-Unis. Située pour l’essentiel dans les années 1920, pendant le crépuscule de l’Ouest de la légende, ce récit porte à la fois sur la conquête illicite de nouvelles terres et la naissance d’une force de justice qui rencontre ses propres problèmes.

« Quand j’ai lu le livre de David Grann, j’ai tout de suite vu des images – les gens, le décor, l’action – et j’ai su que je devais en faire un film. Et j’avais très envie de retrouver Leo pour porter cette histoire à l’écran ». Martin Scorsese

Killers Of The Flower Moon - Apple TV+

Au cœur du livre de Grann, il y a le peuple Osage, un peuple amérindien qui a dû quitter ses terres originelles situées dans les vallées de l’Ohio et du Mississippi pour les États du Kansas et du Missouri jusqu’à finalement s’installer – sur ordre du gouvernement américain qui l’oblige à l’acheter - sur une terre dite « indienne » encore plus à l’Ouest, en Oklahoma. A compter de la fin du XIXème siècle, c’est donc là que vivent la plupart des Osages.

Après la découverte de pétrole sur le territoire Osage en 1894, les Osages deviennent extraordinairement riches car ils conservent leurs droits sur le sol et louent les gisements à des promoteurs. Des spéculateurs avides se ruent alors sur la région. On cherche à profiter des Osages dans les « villes champignon » qui surgissent un peu partout (et où l’activité criminelle est florissante), et avec l’autorisation explicite du gouvernement américain. Un système corrompu et profondément raciste de tutelle est mis en place : les fortunes amérindiennes sont gérées par des tuteurs blancs qui récupèrent au passage des millions de dollars de profits.

Pire encore, pendant ce qu’on appelle « le Règne de la terreur » au début des années 1920, des douzaines d’Osages sont assassinés dans des circonstances mystérieuses (certains ont été empoisonnés sur de longues périodes). Le but ? Que les très lucratifs « headrights » (ces droits payés aux Amérindiens pour l’utilisation de leurs terres, y compris ceux liés à l’exploitation du pétrole) puissent revenir en héritage aux profiteurs entrés dans des familles amérindiennes par le biais de mariages d’intérêt. A partir de 1925, le FBI lance une enquête à la demande du peuple Osage. C’est l’une des premières affaires criminelles que traite le « Bureau ». Mais le mal a déjà été fait.

Après avoir mis une option sur les droits du manuscrit de Grann en 2016, avant même sa publication, l’équipe de Leonardo DiCaprio amène le projet à Martin Scorsese en vue d’une sixième collaboration après les triomphes de Gangs of New York, Les Infiltrés et Le Loup de Wall Street.

« Le livre fonctionne magnifiquement mais le risque était que le film soit l’énième histoire d’un sauveur blanc, un agent du FBI qui débarque et résout les problèmes. On aurait pu aisément tomber là-dedans. David Grann a été très direct et nous a dit : si vous voulez en faire un film, il faut que vous compreniez le rôle des Osages dans cette histoire. » Leonardo DiCaprio

Faire du drame l’histoire d’une trahison personnelle est le point d’entrée dont Martin Scorsese a besoin pour s’approprier Killers of the Flower Moon :

« Ernest et Mollie étaient la clef. Tout est fondé sur l’amour et la confiance, et nous voyons comment ces éléments sont mis en danger et trahis. Et pour quelle raison ? Pour avoir toujours plus : plus de terres, plus d’argent. Ce sujet m’attire, qui sait pourquoi ! Les racines sont à chercher du côté de ma culture, de mes origines ».

Très vite, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese sentent que l’actrice amérindienne Lily Gladstone correspond au personnage. Selon Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone est attirée par le conflit intérieur de Mollie, en particulier son penchant pour l’autodestruction, notamment dans la phase de séduction avec Ernest.

Killers of the Flower Moon marque la dixième collaboration de Scorsese avec Robert DeNiro sur un long-métrage. Ici, il joue l’oncle d’Ernest, le propriétaire de bétail William « King » Hale qui est aussi l’architecte du « Règne de la terreur ». Condamné pour meurtre, Hale est pourtant pétri de contradictions : il est un redoutable maître chanteur, il intimide, mais il est convaincu d’être un ami des Osages, « le plus beau peuple du monde », comme il les appelle.

Tous les rôles, y compris les plus courts, reviennent à des acteurs puissants.

Le rôle de l’agent du FBI Tom a été donné à Jesse Plemons. John Lithgow et Brendan Fraser campent des avocats qui s’opposent dans la dernière partie du film.

Aussi impressionnant que soit cet ensemble d’acteurs, il fallait, avant de commencer le tournage, donner une place de choix aux Osages, à l’écran et en coulisses.

Réalisateur Martin Scorsese

Scénario Martin Scorsese et Eric Roth

et D’après le best-seller de David Grann

Avec : Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell, Sturgill Simpson

