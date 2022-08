Kit Harington, Elijah Wood... Ces acteurs qui peinent à poursuivre leur carrière après un gros succès

Dans l'émission Blockbuster de Frédérick Sigrist sur Game of Thrones, il a été question des modifications profondes que la série a engendré dans le paysage audiovisuel mondial, du raz-de-marée dans le cœur des spectateurs, mais aussi du bouleversement intense dans la carrière des acteurs et actrices qui ont été révélés au grand public... En effet, pour beaucoup, il a été difficile de trouver d'autres rôles marquants par la suite.

Des acteurs et actrices de Game of Thrones

Kit Harington, l'acteur qui incarne Jon Snow, tenait l'un des rôles principaux de la série. Mais après ce succès phénoménal, à la fin de la série, l'interprète de ce protagoniste très populaire a fait une dépression, comme il l'expliquait dans The Hollywood Reporter : “Après 'Game of Thrones', j’ai eu pas mal de problèmes de santé mentale, surtout à la fin. Je pense que c’était intrinsèquement lié à la nature de la série et sa longévité. J’ai pris une pause ensuite pour de me recentrer sur moi-même, et c’était la meilleure chose à faire, j’en suis très heureux aujourd’hui. […] Je n’ai pas besoin de vivre des moments aussi intenses continuellement. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus léger mais de toujours aussi fun ?”

En 2014, il tient le rôle principal dans le péplum Pompéi, de Paul W. S. Anderson, et enchaîne les films mais c'est Xavier Dolan qui lui donnera son premier grand rôle au cinéma dans Ma vie avec John F . Donovan en 2018. Cependant, pour Christophe Germier, chroniqueur, qui s'exprimait dans Blockbuster , ce film n'a pas permis non plus à Kit Harington de passer à autre chose : "quand il était dans ce film, ça regardait un peu sa propre carrière aussi. Il était traité comme une icône, donc à voir pour la suite."

En 2020, Kit Harington déclarait au Telegraph ne plus vouloir jouer un rôle 'à la Jon Snow' : "Ayant incarné un homme qui était silencieux, qui était héroïque, je pense qu'à l'avenir c'est un rôle que je ne veux plus jouer. Ce n'est pas un rôle masculin que le monde a encore besoin de voir à l'écran." Place donc aux nouvelles masculinités à l'écran ! Pourtant, un spin-off sur Jon Snow serait en préparation, et ce projet reposerait en partie sur son initiative personnelle. L'acteur risque pourtant d'avoir encore plus de mal à se détacher de ce rôle si marquant qui l'a fait connaître.

Dans la famille Stark, je demande la sœur... Maisy Williams, qui incarnait l'incroyable personnage d'Arya, a commencé toute jeune dans Game of Thrones. Elle a été castée alors qu'elle n'avait que 12 ans. L'actrice a joué entre les épisodes et après la fin de Game of Thrones dans quelques films et quelques séries, dont la récente Pistols – qui retrace l'histoire du mythique groupe Sex Pistols –, dans laquelle elle s'est distinguée. Elle a eu aussi un rôle conséquent dans la célèbre série anglaise Doctor Who.

Frédérick Sigrist, dans Blockbuster , ajoute : "elle a aussi joué dans un film qui n'avait pas d'argent, qui a connu un enfer de développement, 'Les Nouveaux Mutants', où elle jouait Rahne Sinclair, une jeune fille qui pouvait, de par son pouvoir mutant, se transformer en lycanthrope. Et elle a joué de manière impeccable !"

Emilia Clarke, quant à elle, avait 25 ans quand elle a joué Daenerys, personnage emblématique de la série, présent du début à la toute fin de la saison 8. Acclamée pour son talent d'actrice durant la série, elle a eu moins de chances au cinéma. Elle a joué dans deux blockbusters, dont le succès critique n'a pas été au rendez-vous, à savoir Terminator Genisys en 2015 et Solo: A Star Wars Story en 2018, et dans d'autres films à moindre portée.

Il leur reste cependant toute une vie pour poursuivre leur carrière et se réinventer après des rôles si marquants.

Les personnages qui collent à la peau

Les comédiens de la saga Harry Potter sont tellement associés à leur personnage qu'il est parfois difficile ensuite pour eux de trouver d'autres rôles remarquables. Ça avait par exemple été le cas pour Daniel Radcliff qu'il n'est pas aisé dans les esprits de dissocier du petit sorcier qu'il a incarné huit films durant, sur près d'une décennie.

Il a par la suite joué dans des films indépendants – souvent sombres – mais c'est surtout au théâtre qu'il s'est épanoui. Ses engagements associatifs et militants prennent aussi une bonne partie de son temps et de son énergie.

Ce sont également les engagements féministes et écologistes de sa collègue Emma Watson, qui jouait Hermione, qui font qu'elle tire son épingle du jeu. Elle s'est aussi distinguée dans quelques fictions bien reçues par la critique et le public, comme La Belle et la Bête, sorti en 2017, réalisé par Bill Condon, dans lequel elle incarne Belle.

Elijah Wood a également rencontré des difficultés dans sa carrière. Il interprète le hobbit Frodon Sacquet dans la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson entre 2001 et 2003, puis après quelques rôles secondaires dans d'autres films, il revient dans l'univers qui l'a fait connaître, en jouant dans Le Hobbit : Un voyage inattendu, en 2012. Il a ensuite été comédien de doublage dans des animés et a joué dans des séries télévisées, sans qu'aucune de ses interprétations ne sorte véritablement du lot.

Les acteurs et actrices, qui ont connu des succès flamboyants en incarnant des personnages très identifiés et auxquels les spectateurs se sont attachés, font souvent des choix assez radicaux – d'aucuns diraient audacieux –, comme pour s'éloigner vraiment des rôles auxquels ils étaient associés.

Pourquoi ces difficultés ?

Certains comédiens éprouvent donc toutes les peines du monde à se détacher de rôles qui les ont pourtant fait mondialement connaître et reconnaître. Avoir un second souffle après avoir incarné des personnages principaux dans des séries ou dans des sagas qui tenaient en haleine des millions de personnes, rien n'est moins simple. Mais pourquoi est-on d'accord pour voir un Brad Pitt ou une Scarlett Johansson sauter de rôle en rôle, et incarner des personnages différents mais éprouve t-on tant de difficultés à voir Kit Harington dans d'autres œuvres que celle qui l'a vu faire éclater son talent ?

Tout d'abord, les acteurs et actrices dont on parle ici ont joué dans des séries ou des sagas qui ont duré dans le temps. Les personnages qu'ils incarnent font presque partie de notre quotidien. On s'y attache sur le long cours, on les voit évoluer. De plus, l'ampleur des films et séries évoqués a été rarement atteinte par d'autres fictions. Pour exemple, Game of Thrones est la série la plus téléchargée illégalement au monde.

Quand une série s'arrête ou qu'un personnage auquel on tient meurt, ça peut être un sacré coup dur, les personnages étant parfois assimilés à des proches. Ce qui met en jeu une relation à sens unique et fictive certes, mais qui repose sur un attachement sincère.

Charlotte Blum, réalisatrice de documentaires sur les séries, se désole dans l'émission Blockbuster pour les acteurs de ce phénomène mais explique les mécanismes qui font que cela nous arrange bien qu'ils n'apparaissent pas dans d'autres fictions : "Quand je regarde les acteurs de Lost*, les acteurs des* Soprano*, personne n'a fait carrière non plus. Ce que je trouve terrible pour les acteurs, c'est que ça renforce la série. En fait, personne n'a envie qu'on te prouve que* Game of Thrones est une histoire inventée. Moi, j'ai envie de continuer à croire que ces acteurs-là, c'est les personnages. Fin de l'histoire. Mais je me demande si c'est pas volontaire, c'est terrible. Ce sont des carrières sabotées. J'ai envie de leur dire : 'profite bien parce qu'après c'est fini, mon petit.'"

Alors que la diffusion du prequel de Game of Thrones, House of the Dragon, vient de débuter en France sur OCS, et que de nouvelles têtes font leur apparition, espérons que ces acteurs et actrices ne soient pas piégés à jamais dans leurs personnages, aussi emblématiques soient-ils.